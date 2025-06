Google repareert bug waarmee het mogelijk was om telefoonnummers te achterhalen

Google heeft een bug opgelost waardoor het mogelijk was om telefoonnummers van vrijwel iedere Google-gebruiker te achterhalen. De bug deed zich voor bij de pagina waarmee gebruikers hun Google-account kunnen herstellen via een telefoonnummer.

De bug is ontdekt door een onderzoeker die zichzelf Brutecat noemt. Hij kwam erachter dat de pagina waarop gebruikers hun Google-account kunnen herstellen als ze hun inloggegevens niet meer weten, geen gebruik maakte van JavaScript. Daardoor was de antibruteforcemaatregel BotGuard niet geïmplementeerd. De onderzoeker kon hierdoor onbeperkt telefoonnummers invoeren totdat het juiste was gevonden. Wel werd er telkens na een paar pogingen een captcha getoond, maar deze wist Brutecat te omzeilen door de BotGuard-tokens van formulieren met JavaScript te gebruiken.

Brutecat ontwikkelde vervolgens een script voor het bruteforcen van telefoonnummers op basis van de landcodes. Aangezien Google enkele getallen van een telefoonnummer al weergeeft op de pagina, kost dit volgens de onderzoeker in de meeste gevallen een paar minuten. Nederlandse telefoonnummers wist Brutecat zelfs al binnen vijftien seconden te bruteforcen. Het gaat hierbij om het hersteltelefoonnummer, maar dat is volgens de onderzoeker vaak hetzelfde als het hoofdtelefoonnummer.

Om bij dit herstelformulier te komen, is de volledige naam van de eigenaar van het Google-account nodig, maar deze wordt sinds kort niet meer openbaar weergegeven. Brutecat wist de namen te achterhalen door een Looker Studio-document aan te maken en het Google-account in kwestie als eigenaar aan te wijzen. Vervolgens wordt de naam op de homepagina weergegeven.

Brutecat heeft de bug in april gemeld aan Google en inmiddels heeft het bedrijf de kwetsbaarheden verholpen. In een verklaring aan TechCrunch zegt de techreus dat de bug niet bewezen is misbruikt. Google heeft een bugbounty van vijfduizend dollar uitgekeerd aan de onderzoeker.