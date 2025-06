Vervoersbedrijf RMC loopt 217.000 euro schade op door fraude met rfid-laadcodes

De unieke rfid-codes van de laaddruppels van het Rotterdamse vervoersbedrijf RMC werden duizenden keren gekopieerd en misbruikt. Dat meldt RTL Nieuws. Hierdoor heeft het bedrijf meer dan 200.000 euro schade opgelopen.

De elektrische auto's en busjes van RMC, die bedoeld zijn voor het vervoeren van mensen met een beperking, werden opgeladen met laaddruppels van het bedrijf Ecotap. Deze zijn uitgerust met ieder een unieke rfid-code. Deze codes zijn echter eenvoudig te kopiëren naar andere rfid-chips, waarna ze onbeperkt gebruikt konden worden voor het opladen van andere EV's, schrijft RTL Nieuws.

In totaal vonden er sinds januari 2024 meer dan 11.000 ongeautoriseerde laadsessies plaats, voor een schadebedrag van in totaal 217.000 euro. Het viel RMC naar eigen zeggen lange tijd niet op dat een enkele code vaak op hetzelfde moment meermaals werd gebruikt, omdat er iedere dag duizenden laadsessies plaatsvinden. De fraude werd pas ontdekt toen er werd geladen in het buitenland, aangezien RMC alleen in Nederland actief is.

Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die zegt tegen RTL Nieuws dat er te weinig bewijs is om onderzoek te doen. RMC wil dat Ecotap opdraait voor de schade, omdat de rfid-laaddruppels niet goed beveiligd zouden zijn, maar het laadbedrijf legt de schuld bij het Rotterdamse vervoersbedrijf. "We leveren de data en het beheer is aan een bedrijf op het laadgedrag van hun gebruikers. RMC had zelf de risico's van misbruik in de gaten moeten houden en monitoren, net zoals je toezicht houdt op het gebruik van een creditcard", zegt Ecotap tegen de nieuwssite.