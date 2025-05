Canada wil Flipper Zero verbieden, tool zou gebruikt worden voor autodiefstal

Canada is van plan om de import, verkoop en het gebruik van de Flipper Zero en soortgelijke multitools te verbieden. Volgens de Canadese overheid worden deze apparaten gebruikt om auto's mee te stelen.

De Canadese overheid schrijft dat deze 'alle mogelijkheden nastreeft om apparaten waarmee auto's gestolen worden door de draadloze signalen te kopiëren voor sleutelloze toegang op afstand, zoals de Flipper Zero, te verbieden'. Daarmee zou het apparaat niet meer verkocht en gebruikt mogen worden in het land. Volgens Canada vindt er een flinke stijging van het aantal autodiefstallen plaats. In 2022 zou het gaan om 105.000 gestolen voertuigen, een recordaantal in het land. De Canadese minister van innovatie, François-Philippe Champagne, claimt dat 'geavanceerde tools', zoals Flippers, daaraan ten grondslag liggen.

De medeoprichter van Flipper Devices laat aan PCMag echter weten dat de tool niet gebruikt kan worden om auto's te stelen die na de jaren 90 zijn geproduceerd, omdat het beveiligingssysteem van moderne auto's gebruikmaakt van het rolling code-protocol om ze van afstand te ontgrendelen. Dat betekent dat elke code van een slimme autosleutel maar eenmalig kan worden gebruikt. Als de Flipper Zero het signaal zou onderscheppen, maakt dat dus niet uit, omdat de code niet nogmaals gebruikt kan worden.

Om de diefstal te laten werken, moet het signaal van de eigenaar actief geblokkeerd worden, zodat het onderschepte signaal van de Flipper Zero het 'oorspronkelijke signaal' is. Daar is de hardware van de multitool alleen niet toe in staat, beweert de medeoprichter. "De Flipper Zero is bedoeld voor beveiligingstests en ontwikkeling, en we hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het apparaat niet voor schadelijke doeleinden gebruikt kan worden."

De Flipper Zero-multitool kan onder meer RFID en infraroodsignalen lezen, schrijven en emuleren. Het apparaat werd begin 2023 al van de Amerikaanse Amazon-site gehaald, omdat het gebruikt zou worden om illegaal bankkaarten te klonen. Ook in de meeste Nederlandse en Belgische webshops is de Flipper Zero inmiddels niet meer te verkrijgen, hoewel het apparaat niet verboden is.