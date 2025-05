Consumentenbond: plaats voorlopig geen bestellingen bij Refurbished.nl

De Nederlandse Consumentenbond raadt af om bestellingen te plaatsen bij webwinkel Refurbished.nl. Volgens de organisatie levert de Refurbished.nl bestellingen te laat af en in sommige gevallen helemaal niet. Er zouden ook problemen zijn met terugbetalingen.

De Consumentenbond had de webwinkel eind vorig jaar al aangesproken over de problemen en had toen gevraagd om de levertijden op de website aan te passen. De boodschap op de website van Refurbished.nl vermeldde toen dat producten die 'vandaag' besteld worden, 'morgen' geleverd zouden worden. De consumentenorganisatie had toen ook gevraagd om de wettelijke termijn wat betreft retourbetalingen te respecteren. Die is vastgelegd op veertien dagen.

Refurbished.nl had aangegeven te werken aan de achterstallige retourbetalingen en het bedrijf zou ook zijn betrokken leveranciers hebben aangesproken. De boodschap over de levertermijnen zou aangepast worden, maar dat is op het moment van schrijven nog niet zichtbaar. Klanten zouden ook contactgegevens van leveranciers kunnen ontvangen als ze de klantenservice contacteren. De Consumentenbond vindt deze maatregelen naar verluidt onvoldoende. Volgens AVROTROS zouden er nog steeds klachten zijn en het bedrijf zou ook niet mogen doorverwijzen naar leveranciers. Volgens de bond is Refurbished.nl immers zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van bestellingen en klachten.