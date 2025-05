Nieuwe bv zegt door te gaan met Refurbished.nl en erkent impact faillissement

De nieuwe bv Refurbished Store International BV zegt door te gaan met Refurbished.nl. Het bedrijf dat tot voor kort eigenaar was van die webwinkel, ging deze week failliet. De nieuwe bv zegt claims te willen overnemen.

Refurbished Store International is sinds eind maart eigenaar van Refurbished.nl, maar desondanks heeft het faillissement invloed op de webshop, erkent het bedrijf in een verklaring op de eigen site. "De nieuwe exploitant Refurbished.store International BV is vastberaden om de mogelijkheden te onderzoeken om consumentenvorderingen van Refurbished.nl BV waar mogelijk over te nemen. Dit proces richt zich in eerste instantie op de haalbaarheid, zonder een garantie te kunnen geven over de uiteindelijke resultaten."

Daarnaast moeten verkopers sneller producten gaan verzenden en komt er voor die verkopers een tariefsverhoging die het bedrijf moet helpen financieel gezond te worden. Refurbished Store International zegt bovendien 'geavanceerde technologieën als AI' in te zetten om de bedrijfsvoering goedkoper te maken.

Deze week kwam naar buiten dat de bv die eigenaar was van Refurbished.nl, failliet is verklaard. Het bedrijf is al langer omstreden. De Consumentenbond raadde in februari consumenten af om bestellingen te plaatsen bij het bedrijf. Dat zou bestellingen te laat of helemaal niet afleveren en terugbetalingen zouden ook niet juist verlopen. Ook in de Tweakers Pricewatch kreeg het bedrijf slechte beoordelingen.