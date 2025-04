Renewd vraagt uitstel van betaling aan

De Nederlandse bedrijven Renewd en moederbedrijf Dignitas Distribution hebben uitstel van betaling aangevraagd. De verkoper van refurbished elektronica wil naar eigen zeggen een doorstart maken. Het is nog niet duidelijk wat er met de bedrijven gaat gebeuren.

Bron: Renewd

Renewd schrijft in een post op LinkedIn dat uitstel van betaling is aangevraagd om 'huidige uitdagingen' te kunnen oplossen. Volgens het bedrijf moet er ergens in de komende weken een beslissing genomen worden over de toekomst van de consumentenelektronicahandelaar. Naar eigen zeggen prefereert het bedrijf een doorstart, maar het is niet duidelijk in hoeverre hier mogelijkheden voor zijn. Renewd laat niet weten wat de oorzaak van de huidige situatie is.

Uit een bericht van Faillissementen.com blijkt dat de eigenaar van het bedrijf, Dignitas Distribution, ook uitstel van betaling heeft aangevraagd. Beide bedrijven zijn in de provincie Utrecht gevestigd. De bewindvoerder J. Westerhof gaat beoordelen wat de vervolgstappen voor het laatstgenoemde bedrijf zijn. Het is niet duidelijk of Westerhof ook de situatie van Renewd beoordeelt.

Renewd is een Nederlandse verkoper van opgeknapte consumentenelektronica. Het bedrijf laat tweedehandssmartphones, -laptops, -smartwatches en -tablets controleren, schoonmaken en eventueel repareren, waarna de toestellen onder nieuwe garantievoorwaarden doorverkocht worden. Het bedrijf zet zich naar eigen zeggen in voor het voorkomen van e-waste door de aangeboden tweedehandshardware herbruikbaar te maken.