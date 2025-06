Fairphone stopt met zijn abonnementsmodel voor telefoons

Fairphone stopt met zijn phone-as-a-serviceabonnementsmodel. Het zogenoemde Fairphone Easy-programma werd in juni 2022 gestart, maar leverde in het afgelopen anderhalf jaar niet genoeg abonnees op om door te gaan.

Gebruikers van het Fairphone Easy-abonnement betalen een maandelijks bedrag, waarmee ze in feite een Fairphone 4 met reparatieservice huren. Het toestel moet vervolgens met hoesje en screenprotector gebruikt worden. Als de telefoon kapot gaat, krijgt de gebruiker binnen 48 uur een vervangend toestel. Voor Fairphone was dit ook een manier om ervoor te zorgen dat gebruikte toestellen altijd weer bij hen terugkomen, om refurbished doorverkocht te worden of voor recycling.

Het abonnement werd in juni 2022 alleen in Nederland geïntroduceerd. Pas als het succesvol bleek, zou het worden opgeschaald naar andere landen. "Ondanks de goede reviews van de pers en positieve feedback van klanten, groeide het aantal abonnees helaas niet zo snel als we zouden willen", zegt Fairphone nu.

Na onderzoek en interviews met klanten concludeert Fairphone dat mensen liever een smartphone kopen dan huren. "Een van de genoemde redenen is privacy, maar voor de meeste gebruikers lijkt de beslissing op basis van gevoel genomen te zijn. De smartphone is veel persoonlijker dan bijvoorbeeld een fiets of andere huishoudelijke producten." Bovendien lukte het niet om de Fairphone 5 snel aan het abonnement toe te voegen na zijn introductie.

Fairphone heeft daarom besloten de dienst in Nederland voorlopig stop te zetten. In Duitsland en Frankrijk kan de Fairphone nog wel geleased worden, via diensten van respectievelijk Everphone en Commown.