fairphone-5-krijgt-volgens-webshopvermelding-minstens-acht-jaar-software-updates

Een vermelding van een IT-webshop toont een beschrijving van de toekomstige Fairphone 5. Daaruit blijkt dat het toestel minstens acht jaar aan software-updates krijgt. Bij de voorganger, de Fairphone 4, was dit nog minstens vijf jaar. De garantieperiode blijft vijf jaar.

De Fairphone 5 krijgt volgens de vermelding op Business Direct acht jaar aan software-updates, waardoor het nog te verschijnen toestel 'tot en met 2031' ondersteund zou worden. De FairPhone 5 krijgt hiermee een langere ondersteuning dan andere smartphonefabrikanten geven.

De meeste fabrikanten geven namelijk maximaal 5 jaar aan software-updates, sommige slechts 3 of 4 jaar. Ook nadat een smartphone geen software-updates meer krijgt, voorzien de meeste fabrikanten hun toestellen nog wel enige tijd van beveiligingsupdates.

De Nederlandse smartphonefabrikant legt de nadruk met zijn Fairphones op toestellen met een langere levensduur, bijvoorbeeld door langdurige garantie, overwegend veel jaren aan software-updates en eenvoudige reparatie of vervanging van onderdelen. Zo kunnen Fairphone-gebruikers zelf makkelijk hun batterij, scherm of camera's vervangen. Daarnaast maakt de fabrikant gebruik van gerecyclede materialen in zijn toestellen.

Op de eerste renders van de Fairphone 5 is te zien dat het toekomstige toestel niet langer een druppelvormige notch heeft voor de frontcamera. In plaats daarvan zit het cameragat verwerkt in een punch-hole. Daarnaast zijn de bovenste en onderste schermranden zichtbaar smaller dan bij de Fairphone 4 uit 2021. Verder krijgt de Fairphone 5 volgens de webshopvermelding een 3905mAh-accu en 50-megapixelcamera's. Bij de voorganger ging het om 48-megapixelcamera's.

Update 12.00 uur: Vergelijking met softwarebeleid van andere fabrikanten aangepast om onduidelijkheden met aantal jaren aan software-updates te voorkomen.