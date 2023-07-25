Google stopt met Play services-ondersteuning voor Android 4.4 KitKat

Google stopt in augustus met de ondersteuning van Play services voor Android 4.4 KitKat. Bepaalde apps zullen daardoor niet zomaar meer updates krijgen voor het besturingssysteem uit 2013.

Nexus 5 met Android 4.4 KitKat

Het stoppen van de ondersteuning betekent dat de Play Services APK niet meer geüpdatet wordt na versie 23.30.99. Deze apk bevat onder meer api's voor authenticatie en locatiediensten. Nu die apk niet meer wordt geüpdatet, kunnen KitKat-smartphones niet langer zomaar updates installeren voor apps die die apk gebruiken, tenzij ontwikkelaars een update maken specifiek voor Android 4.4. Aangezien het om een relatief oud besturingssysteem gaat, gaan ontwikkelaars dit vermoedelijk niet snel doen.

KitKat wordt volgens Google nu op minder dan 1 procent van alle Android-smartphones gebruikt. Google stopt de Play services-ondersteuning vaak als het gebruik van een besturingssysteem onder de 1 procent valt; eerder deed het bedrijf dit met 4.3 Jelly Bean en 4.0 Ice Cream Sandwich.