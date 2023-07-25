Google stopt met Play services-ondersteuning voor Android 4.4 KitKat

Google stopt in augustus met de ondersteuning van Play services voor Android 4.4 KitKat. Bepaalde apps zullen daardoor niet zomaar meer updates krijgen voor het besturingssysteem uit 2013.

Nexus 5
Nexus 5 met Android 4.4 KitKat

Het stoppen van de ondersteuning betekent dat de Play Services APK niet meer geüpdatet wordt na versie 23.30.99. Deze apk bevat onder meer api's voor authenticatie en locatiediensten. Nu die apk niet meer wordt geüpdatet, kunnen KitKat-smartphones niet langer zomaar updates installeren voor apps die die apk gebruiken, tenzij ontwikkelaars een update maken specifiek voor Android 4.4. Aangezien het om een relatief oud besturingssysteem gaat, gaan ontwikkelaars dit vermoedelijk niet snel doen.

KitKat wordt volgens Google nu op minder dan 1 procent van alle Android-smartphones gebruikt. Google stopt de Play services-ondersteuning vaak als het gebruik van een besturingssysteem onder de 1 procent valt; eerder deed het bedrijf dit met 4.3 Jelly Bean en 4.0 Ice Cream Sandwich.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 18:16
70 • submitter: TheVivaldi

25-07-2023 • 18:16

70

Submitter: TheVivaldi

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wiseger
25 juli 2023 18:33
Kitkat, JellyBean. Vroeger kende je zelfs de minor versies van Android. Tegenwoordig, zou het niet weten. Gek dat de interesse zo snel weg is.
The Incantation @wiseger25 juli 2023 18:41
Ik denk dat het iets met 'leeftijd' te maken heeft...
Kyuuni @The Incantation25 juli 2023 19:03
Daarbij denk ik normalisatie en 'wat maakt het nog uit'. Al zoveel versies gezien nu, en de nieuwe features die er komen zijn meer niche en QoL dan echt hele nuttige zaken. Kan vast nog meer leuks verzonnen worden, maar ik heb het idee dat de smartphone al vrij doorontwikkeld is. Zou niet weten wat voor nieuws ik nog nodig zal hebben op software gebied, op één ding na. Een ECHT volwaardige desktop modus. Telefoon aan een hub en gaan. Dex is momenteel ook niet geweldig.
crazyboy01 @Kyuuni25 juli 2023 20:36
De smartphone was al na een aantal jaar doorontwikkeld en staat al jaren gewoon bijna stil vergeleken met hoe snel het in de eerste jaren ging. Zeker sinds het standaard is dat alle schermen geen randen meer hebben etc is er weinig meer verschil te merken tussen telefoons en zijn het vooral nog verbeteringen die leuk zijn op papier. In gebruik gaat dat nog veel verder terug, toen ik laatst mijn telefoon uit 2015 aanzette vond ik het ook geen wereld van verschil met mijn toestel uit 2023.
arjandijk162 @crazyboy0126 juli 2023 10:32
Ik heb hier tablets met Android 6/7 liggen en daar is het echt niet fijn op browsen als je een moderne smartphone gewend bent. Applicaties en sites hangen vaak, echt een wereld van verschil. UI en scherm waren toen van prima kwaliteit, maar user experience is anders
crazyboy01 @arjandijk16226 juli 2023 14:06
Zeker, toestellen worden slomer met de tijd, en latere updates van bepaalde apps verwachten ook dat er inmiddels doorgaans meer kracht in een apparaat zit. Maar dat is zo met zo'n beetje alle technische apparaten en niet specifiek een ding rond smartphones - systemen, apps, en zelfs websites, worden ontworpen met de huidige standaard ingedachte. Een meer alledaags merkbaar voorbeeld voor veel mensen zou zijn dat de camera's nu beter zijn, maar ook de stappen op dat gebied zijn flink kleiner aan het worden.
arjandijk162 @crazyboy0126 juli 2023 17:48
Ik heb nu noodgedwongen een note 10+ wegens reparatie van de S22. Verschil in camera is groot
crazyboy01 @arjandijk16226 juli 2023 19:43
Inderdaad, want ook hier geldt: de stappen zijn er (zoals gezegd), daarom haal ik dat voorbeeld ook aan, maar vergeleken met de stappen in dezelfde tijd een paar jaar vóór de Note 10+ is het niets. Dat is ook vooral een beetje mijn punt. Er veranderen en verbeteren nog wel dingen, maar als je het vergelijkt met de tijd vóór de 'doorontwikkeling' gebeurt er helemaal vrijwel niets meer wat nog baanbrekend is of wat eruit springt. Dat is gaandeweg de jaren '10 zo gelopen. En in de jaren '20 zullen we er alleen maar meer tegenaan lopen dat dingen als camera's ook hun piek bereiken en dat we zelfs daar weinig verschil meer aan zullen merken tussen toestellen (al hebben we nog een weg af te leggen voor smartphone camera's niet te onderscheiden zijn van echte camera's).

Er zijn soms weer unieke gimmicks, denk aan een Nothing Phone met zijn lampjes, al is dat ook eigenlijk een comeback in andere vorm van de oude notificatie lampjes (die mis ik trouwens wel). Maar dat is zeer specifiek iets unieks voor een bepaald toestel en er is weinig kans dat dat soort dingen nog op grote schaal aanslaan, want de markt is al gevormd en de standaard is gezet.
84hannes @crazyboy0126 juli 2023 08:45
Zeker sinds het standaard is dat alle schermen geen randen meer hebben etc is er weinig meer verschil te merken tussen telefoons en zijn het vooral nog verbeteringen die leuk zijn op papier.
Ik heb nu mijn eerste waterdichte smartphone, maar zou graag weer terug willen naar één specifieke feature uit 2005. Toen heb ik mijn telefoon bewust meerdere keren uit het raam gegooid van de veertiende verdieping, om te laten zien (horen aan de beller) dat het echt niet alleen Nokia was die robuuste telefoons maakte.
Marve79 @Kyuuni25 juli 2023 22:09
Vroeger van Android 1 naar 2,3,4 had je inderdaad enorm grote wijzigingen. Vaak werd heel de gui zelfs aangepakt. Maar van Android 11 naar 12, naar 13 ik merk amper verschil.
Remzi1993 @Marve7925 juli 2023 23:31
Vroeger van Android 1 naar 2,3,4 had je inderdaad enorm grote wijzigingen. Vaak werd heel de gui zelfs aangepakt. Maar van Android 11 naar 12, naar 13 ik merk amper verschil.
Niet alleen dat maar hardwarematig werden smartphones vroeger ook bizar krachtiger na elke nieuwe toestel. Nu is er weinig verschil en zou je minimaal 5 jaar met je smartphone kunnen doen. Dit is een van de redenen waarom ik een Fairphone 4 hebt gekocht, zodat ik er minimaal 5 jaar mee kan doen.
beerse @Remzi199327 juli 2023 12:46
In de tijd van android 1, 2, 3 en 4 zat er nog serieus verschil tussen telefoon of tablet. Hier ligt er nog zo 1 met android 4.4. Die draait vlc om een radio-stream naar een bluetooth ontvanger te sturen meer niet. Het zal mij benieuwen hoe lang die het nog vol houdt. Veel applicaties doen het niet meer omdat ze niet mee kunnen met de security eisen zoals versleuteling.

Mijn fairphone3 is onlangs bijgewerkt van android 11 naar android 13. Het verschil is naar mijn idee vooral cosmetisch, al ga ik er van uit dat onder water ook de security mogelijkheden zijn bijgewerkt.
Remzi1993 @beerse27 juli 2023 19:18
Ik vond Fairphone telefoons niet krachtig genoeg en niet future proof genoeg en ben daardoor pas ingestapt met Fairphone 4 want nu is de hardware pas helemaal volwassenen van smartphones en zijn er geen echte upgrades meer qua krachtige hardware. Fairphone 3 is net op dat randje en heb van sommige kennissen gehoord dat ze het heel traag vinden na paar Android upgrades en jaren.
Verwijderd @Kyuuni25 juli 2023 19:54
wireless display geen optie? Heb laatst met m'n telefoon m'n software geïnstalleerd. Kwam een heel eind met de telefoon, vervelende auto correctie op mijn telefoon

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:42]

84hannes @Verwijderd26 juli 2023 08:46
Wielersport display
Wat is dat?
Verwijderd @84hannes26 juli 2023 09:22
wireless display, autocorrectie...
Kyuuni @Verwijderd26 juli 2023 09:36
Ik zat ook al te kijken, enige dat ik kon vinden waren zoals verwacht, fiets monitors :D
Wireless display is ook een optie, maar helaas maakt dat Dex niet beter. Zou leuk zijn als er gewoon een Linux distro werd gebruikt voor de desktop modus. Ik lees omwegen met een VM waar je dan mee kan verbinden met Remote Desktop. Klinkt als net teveel moeite voor wat het waard is.
Verwijderd @Kyuuni26 juli 2023 09:44
ja ik had een ssh client gedownload op mijn telefoon en dat werkte prima, inloggen op de server/desktop en commando's uitvoeren. termux op mijn telefoon kon dat niet. ik weet niet of die X server ondersteund via ssh ofzo, anders kun je dat gewoon laden wellicht via een ssh client en laadt je als het ware je desktop os in je telefoon die met wireless display verbonden is met je tv of monitor.
arbraxas @Kyuuni26 juli 2023 09:13
Trek een 950XL uit de kast, die kwam met dock.
Verwijderd @The Incantation25 juli 2023 21:52
Eerder met toen ook echt major upgrades werden ingevoerd. Nu is het al jaren een ander icoontje, ander schuifje en meuk wat bijna niemand gebruikt. Het is allemaal wel uitontwikkeld
oef! @wiseger25 juli 2023 19:18
Toen was het ook nog echt relevant. Ik herinner me kitkat als een belangrijke en grote update komende van 2 (froyo meen ik). In principe werd met deze versie Android zoals we het kennen geboren.
nonocashcash @oef!25 juli 2023 19:23
Ice Cream Sandwich!
Ijsbad @nonocashcash25 juli 2023 23:49
Ah, ik heb nog vele uren besteed aan ICS op m'n HTC HD2 flashen. Dat was wel de shit.
RoestVrijStaal @wiseger25 juli 2023 19:47
Sinds Android 9 is Android minder leuk geworden. Onder andere door de nieuwe bestandsAPI's waar je veel minder kan zonder te rooten dan eerst. Tegenwoordig moet je je telefoon wel rooten om buiten Google om te backuppen.
Verwijderd @RoestVrijStaal25 juli 2023 21:50
Nah, dat boeit maar een heel klein gedeelte van de gebruikers.
Bliksem B @Verwijderd25 juli 2023 23:13
Nu heeft elke app de settings gekoppeld aan je account. Maar inderdaad, met Android 4.4 was dat een ander verhaal.

Ik gebruikte toen ook link2sd, omdat mijn interne opslag te klein is. Nu heeft mijn OnePlus nord geeneens een SD kaart slot.
apokalypse @wiseger25 juli 2023 19:19
Misschien omdat de leuke namen verdwenen zijn in de communicatie?
Van Android 1.5 tot en met Android 10, kreeg elke nieuwe versie een naam van een dessert of snoepgoed. Als onderdeel van een rebranding van het besturingssysteem, zal vanaf Android 10 elke nieuwe versie hun versienummer krijgen als officiële naam
Van https://nl.wikipedia.org/...esturingssysteem)#Versies

[Reactie gewijzigd door apokalypse op 23 juli 2024 09:42]

iAR @wiseger26 juli 2023 08:53
Ik heb een werktelefoon met android (samsung :/ ). Ik krijg vaak updates maar ik heb geen idee welke versie het is noch wat voor features het heeft. Het boeit me ook weinig, ik gebruik het toestel zo weinig mogelijk.
JeroenED @wiseger26 juli 2023 11:04
Maar Kit-Kat was geen Minor versie. 4.4 was de laatste major minor versie. Sinds android 5 houden ze echt major.minor aan. Je moet eigenlijk kijken naar de codenamen tot 4.4. Alles met dezelfde code naam behoort tot dezelfde major versie.

En kom nu maar op met het semver neuten!
Sunrise @wiseger26 juli 2023 21:38
Ik weet nog wel dat er altijd hoog uit de bomen dit of dat geschreeuwd werd. 'Dubbele' accu tijd b.v., zelden iets van gemerkt. Enige wat steeds voor mij veranderde was een slechtere Screen on Time en settings op andere plaatsen. Nooit echt gelukkig geworden van die Android updates.
Ik vind b.v. die batterij stats van tegenwoordig een rommeltje en kan niet eens duidelijk zien wat mijn s.o.t is.
Of ik ben te oud geworden om het te ontcijferen.

[Reactie gewijzigd door Sunrise op 23 juli 2024 09:42]

Tweakwondo 25 juli 2023 18:33
het was een hele happening om kitkat 4.4 op de nexus 4 te krijgen.. wat een mooie tijden waren dat. Android 4.4. voelde als een "end game" voor mij destijds :+
i-chat @Tweakwondo25 juli 2023 18:46
desire HD, ditto,

wat ik dan zo jammer vindt is dat zelfs android 4.4 nagenoeg eindeloos lang updates kreeg maar dat je al een miljoen jaar** geen security patches meer kreeg voor toestellen, wat heeft het dan nog voor zin dat google deze wel bleef ondersteunen...
Sinester @i-chat26 juli 2023 08:14
Dat is volgens mij heel simpel

Als Google stopt met de ondersteuning zullen er na een tijdje bepaalde apps niet meer werken, als de security patches niet meer komen gebeurd er helemaal niks met de telefoon en kan hij gewoon gebruikt blijven worden

Google heeft blijkbaar gekeken hoeveel mensen nog de oude versie gebruikte en heeft nu besloten nu het minder dan 1% is dat ze er mee ophouden
N8w8 @i-chat26 juli 2023 03:30
Ik heb een ereader op Android 4.4 (Nook Glowlight+), die kreeg nog updates tot november 2021.
Al valt zo snel niet te ontdekken of ze ook alle Google patches hebben overgenomen.
Maar ja de meeste andere toestellen lieten het idd veel eerder afweten.
Kan me voorstellen dat Google het ook verplicht was (contractueel oid), ook al maakten maar weinigen er gebruik van.
Mizgala28 @Tweakwondo25 juli 2023 18:49
Ik heb sowieso veel goede herinneringen aan KitKat en Nexus 4, voor z’n tijd waren beide super.


Alleen de accu… ik studeerde destijds en zat dus veel op 3G (ook vanwege de waardeloze wifi op mijn school), dus mijn Nexus 4 zat de hele tijd aangesloten aan mijn laptop om te laden, anders mocht ik dat ding 3 a 4 keer per dag opladen (ik haalde nooit de 2 uur SoT op puur 3G, op wifi was dat voor z’n tijd nog prima met 3 tot 4 uur SoT)

Maar goed, niet veel later een Nexus 5 gehad die een maandag ochtend model bleek te zijn, en daarna geen Nexus of Pixel telefoons meer gehad.
680x0 @Mizgala2826 juli 2023 12:33
Zowat elke Nexus 5 was een maandagochtend model. Ze gingen allemaal stuk na korte tijd.

Ik spreek uit ervaring. Na 6(!) omruilingen door Google heb ik het opgegeven..
Autisme_tech 25 juli 2023 18:50
Misschien is het beter om gewoon 1 os versie te gebruiken, en deze voor altijd te blijven ondersteunen en op ieder toestel te zetten. Een nieuw os voegt uiteindelijk niets nieuws meer toe. De meeste mensen gebruiken alleen whatsapp, tiktok, facebook, instagram en games en dat werk nu ook allemaal al goed.
swhnld
@Autisme_tech25 juli 2023 19:15
Als 30 jaar geleden zo gedacht was hadden we nu 16 bit MS Dos op de telefoon als OS met alle architectuur problemen van dien.
Want dat is eigenlijk wat gebeurt met de grote releases, een verandering van Architectuur.
Dus helaas voor allerlei zaken is het noodzakelijk met enige regelmaat een grote wijziging te doen zodat de ontwikkeling door kan en we nu bijvoorbeeld 8K TV kunnen kijken wat op een 16 bit OS als MS Dos niet eens mogelijk zou zijn geweest qua opslag en geheugen.
Verwijderd @swhnld25 juli 2023 21:55
Soms is het ook klaar, 8k moet ik nog zien, veel hoger electrisch verbruik. En misschien dat het verschil kan zien op 100", terwijl de meeste mensen helemaal niet zon grote tv willen .
Marve79 @Verwijderd25 juli 2023 22:15
Iedereen wil zo'n grote tv maar dat weten ze niet. Ik heb 85 inch en als mensen die zien zeggen ze wow gaaf zo groot! Terwijl ik zou al wel 100 willen nu :+
680x0 @swhnld26 juli 2023 12:44
Jij moet eens dringend kijken naar de demo's die vandaag de dag op een C64 gemaakt worden. Waanzinnige dingen die de hardware steeds verder pushen en nu dingen doen die 40 jaar geleden onmogelijk zouden geacht worden op EXACT dezelfde hardware.

Ik ben uiteraard ook voor vooruitgang maar het is gewoon een feit dat de laatste 30 jaar de capaciteit van hardware hoe langer hoe minder optimaal wordt benut.
TheVivaldi @Autisme_tech25 juli 2023 18:56
Een rolling release, dus. Eens.
The Zep Man
@TheVivaldi25 juli 2023 22:32
My phone runs Arch, BTW. :+
Blokker_1999
@Autisme_tech25 juli 2023 19:09
Niet echt een optie vandaag de dag. Onder Android zit een Linux kernel. Om zeker te zijn dat alles met een nieuwe kernel samenwerkt krijg je dus Android versies. 1 versie behoudt in de basis altijd dezelfde kernel. En waarom is dat belangrijk? Voor je hardware ondersteuning. Als je geen "drivers" hebt voor nieuwere kernel versies, wat ga je dan doen? Dan sta je daar nog altijd met je rolling release dat je niet meekunt. Op voorwaarde dat hardwareleverancier je al van nieuwere drivers willen voorzien voor oudere hardware, want dat is vaak net 1 van de belangrijkste redenen dat kernel versies achter blijven lopen op Android.

En ik zou niet zeggen dat een nieuw OS niets meer toevoegt. De veranderingen kunnen soms klein zijn, maar na enkele jaren kunnen die kleine veranderingen wel weer beginnen optellen.
thatent @Blokker_199926 juli 2023 10:25
Onder Android zit een Linux kernel. Om zeker te zijn dat alles met een nieuwe kernel samenwerkt krijg je dus Android versies. 1 versie behoudt in de basis altijd dezelfde kernel
Dit is niet per sé waar trouwens. Hardware zorgt er vaak juist voor dat een telefoon altijd op dezelfe onderliggende kernel blijft draaien (want, compatibiliteit). Je kan veel Android-versies omhoog gaan en allerhande security en feature-updates krijgen, maar vaak blijft de kernel ongewijzigd.
GertMenkel
@Autisme_tech25 juli 2023 19:05
Dat werkt nu allemaal goed vanwege dingen als Google Play Services en de compatibiliteitslagen die Google aanbiedt.

Een enkel OS dat je updatet werkt zolang er daadwerkelijk updates uitkomen. Voor de meeste telefoons is dat zo'n twee jaar voordat apps niet meer zouden werken. Dat lijkt me niet heel wenselijk. Op iOS, waar updaten wel snel lukt, zie je ook aardig snel apps begonnen weg te vallen zodra eem toestel geen updates meer krijgt, al duurt het een stuk langer totdat dat gebeurt dan bij andere besturingssystemen.

De uitdaging zit hem erin om Qualcom en MediaTek hun drivers te laten werken na twee of drie jaar. Android zelf updaten is niet zo moeilijk.
Andros @Autisme_tech25 juli 2023 18:52
Moeten we nu serieus de oude 640k quote/grap gaan blijven herhalen?
TheVivaldi @Andros25 juli 2023 18:57
Waarom? Hĳ/Zĳ stelt toch gewoon een rolling release voor?
watercoolertje
@TheVivaldi25 juli 2023 19:01
In wat voor vorm een update uit komt doet er weinig toe voor de tijd dat jou telefoon ondersteuning krijgt.

Dus klinkt leuk maar tegelijk net zo goed nutteloos.
TheVivaldi @watercoolertje25 juli 2023 19:13
Maar de ondersteuning bĳ een rolling release loopt vanuit de maker van het OS, dus daar hoeven fabrikanten weinig aan te doen…
WillySis @TheVivaldi25 juli 2023 20:14
Alleen wel jammer dat Android zo rottig in elkaar zit als het gaat om drivers en fabrikant eigen schillen.
De smartphone fabrikanten zijn verantwoordelijk om de drivers bij een update werkend te houden. De schillen grijpen vaak zo diep in het systeem in, dat er geen garantie is dat die na een (rolling) update van het OS nog correct werken.
Voordat men met een rolling update kan beginnen, zal er dus eerst een vaste kernal moeten komen, moeten de drivers gemakkelijker een update kunnen overleven en indien nodig als aparte driver update kunnen worden uitgevoerd. De schil van de fabrikant zal dan meer een launcher moeten worden.
Dutch2007 @WillySis25 juli 2023 21:57
issue is vooral de GPU makers van al die Chips, die bieden ze over het algemeen, lees: 95%+ alleen aan i binary format, update je de kernal van 5.3 naar 6.2 dan kan het heel goed zijn, dat de kernel met die binary file voor de GPU niet (meer) werkt en dan heb je defacto weinig nog aan je GSM.
Frame164 @Autisme_tech25 juli 2023 19:07
De meeste mensen gebruiken een PC alleen maar voor een beetje surfen, een emailtje sturen en af en toe een brief tikken. Laten we dan ook maar gewoon stoppen met al die energievretende videokaarten. En alle software die op OS niveau daarvoor nodig is... Zegt nooit iemand op dit forum....
avlt @Autisme_tech25 juli 2023 19:44
Zoiets als Windows 10?
FeareX @avlt26 juli 2023 07:22
:p

Echt precies dat ja. Alleen dan wel van een bedrijf die dat naleeft, haha.

Lekker offtopic, maar ik vond je comment wel grappig!
Bender @Autisme_tech25 juli 2023 19:51
Maar volgens die logica zouden al 10 jaar geen apps en hardware meer veranderd zijn, dat lijkt me sterk.
Jurriën31 25 juli 2023 19:13
Blackberry Q20 (classic) heeft ook nog een mogelijheid om android apps te draaien. Als het goed is ook gebruikmaken van playservices en framework van 4.4 kitkat uit mijn hoofd. Als je het toestel nog geactiveerd kreeg vandaag de dag, is er dus nog mee te appen.
TheDeeGee 25 juli 2023 20:47
Gebruik nog dagelijks een Galaxy Tab 3 10.1 (GT-P5210) uit 2013, alleen staat daar LineageOS 14.1 met Android 7.1.2 op. Natuurlijk is er niet op te gamen, maar YouTube en andere video content doet ie nog prima :)

En zo heb ik nog wel een paar oudjes.

Galaxy Tab A 9.7 (SM-T555) (2015) met LineageOS 18.1 (Android 11) Laatste fabrieks update Android 7.
Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) (2016) met LineageOS 19.1 (Andoid 12) Laatste fabrieks update Android 8.

Erg fijn om oud apparaten dankzij de community nieuw leven in te blazen en gewoon helemaal op te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 23 juli 2024 09:42]

d3x @TheDeeGee26 juli 2023 07:15
Ik heb nog 2* MIPAD1 van 2014 met de fantastische tegra chip die op Lineage OS 16 staan als domotica devices :)

ja sommige dingen kunnen echt lang meegaan als er moeite gedaan wordt.
Roel1966 25 juli 2023 23:00
Dacht eerlijk gezegd dat Android 4.4 Kitkat al heel lang niet meer ondersteund werd dus tja, na dan 10 jaar vind ik het op zich niet gek dat ze ermee stoppen. Denk dat er dan ook nog maar weinig tot geen smartphones in gebruik zullen zijn van 10 jaar oud.
Meiklokje 25 juli 2023 18:57
Het laatste apparaat op Android 3 of laat staan 4 ligt al meer dan 2 jaar op het recyclage park. Je gaat echt moeilijkheden krijgen om recente streaming en tv op deze verstokte oude hardware de dag vandaag nog te gebruiken. Of je gaat met een rom aan de slag om dat probleem op te heffen. Dan is de vraag nog of zo’n recente versie ook aangenaam is om op zo’n oud ding te gebruiken met amper ram geheugen laat staan opslag. Het heeft wel lang geduurd alvorens Google deze versies zou afwimpelen als niet meer ondersteund.
Frame164 @Meiklokje25 juli 2023 19:09
Op een gegeven moment zijn de eisen die software aan de hardware stelt gewoon te hoog geworden. Ongeacht wat voor trucs je allemaal uithaalt om het leven te rekken.
Meiklokje @Frame16425 juli 2023 19:22
Ja is ook zo, ik heb mijn MacBook van 2008 monterey zien draaien met open core legacy patcher. Al mag je een overbelaste processor en overhitting ook voor lief nemen om een taak waar 30 seconden tijd per handeling nodig is om m uit te voeren en zo zijn we een half uur verder om even Safari op te starten. Heb je nog geen Netflix open. Ik weet wat je wil zeggen en dit is het zuiverste bewijs ervan. Ergens loop je tegen de limiet van je hardware aan en dan moet je toch een nieuwe. :)
SPee @Frame16426 juli 2023 11:59
Betere software schrijven? ;)
Je hebt geen library nodig om een isEven/isOdd functie te gebruiken. Die user tracking verwijderen scheelt ook weer onnodig gebruik van CPU.
uiltje @Meiklokje25 juli 2023 20:13
Mijn Galaxy Tab S begon met Android 4. Bij het begin hapert ie soms een beetje, maar Canal+, Netflix, Prime en YouTube draaien allemaal nog op het ding. Het opstarten en laten zien van de plaatjes kosten nog het meeste tijd, maar het werkt normaal gesproken prima. Ik durf te stellen dat het OLED scherm sowieso voor een betere ervaring zorgt dan de meeste tablets die nu worden uitgebracht.

Ik heb wel de batterij vervangen, als echte Tweaker. Bij de meeste tablets uit die tijd zal de batterij hoogstens enkele minuten meegaan. Sowieso is de batterijduur niet om over naar huis te schrijven, ook niet met nieuwe, "originele" vervanging.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 23 juli 2024 09:42]

CriticalHit_NL 25 juli 2023 18:52
Fuck, dan kan ik waarschijnlijk niet meer appen met de Cooler Master 700 EVO: https://i.imgur.com/xTMQUKG.png :+

Dus daar valt 4.4.2 dus ook onder lijkt me, we hebben nog een Galaxy S4 in bedrijf dus die zal binnen korte tijd wel vervangen moeten worden... Is ook ergens wel nodig gezien het ding barsten heeft en soms ad-hoc zijn SIM-kaart niet meer detecteert en dus een reboot nodig heeft en meer van dat soort fratsen zoals het zomaar uitvallen na een bepaalde batterij percentage.

Edit: Dom van me, de S4 heeft als laatste OS update Lollipop (5) :X

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 23 juli 2024 09:42]

GertMenkel
@CriticalHit_NL25 juli 2023 19:10
Voor populaire apparaten zijn er nog custom ROMs. Hier heb je Android 11 voor je S4, mochten apps moeilijk gaan doen (Let's Encrypt op Android 7 en lager is al een gedoe).

Ik denk niet dat iemand LOS voor PC-cases heeft gemaakt, maar je kunt altijd op zoek naar vage Russische forums waar ongetwijfeld iemand er eem tool voor heeft...
uiltje @CriticalHit_NL25 juli 2023 20:10
Kan gebeuren. Ik ga even kijken of mijn Tab S (zonder toevoeging) al Lolipop heeft draaien, ik denk het wel. Moet sowieso daarvan eens een custom ROM installeren, hoewel die ook al niet meer wordt ondersteund :P
HakanX 26 juli 2023 02:44
Zal eerder een probleem worden voor andere apparaten dan smartphones. Denk aan veel autonavigaties die nog erop werken. Aan de andere kant is de kans dat ze de apps updaten ook weer klein, dus zolang je niet update blijft het oude gewoon werken. De <1% van Google is enkel gebaseerd op (continue) online apparaten.

[Reactie gewijzigd door HakanX op 23 juli 2024 09:42]

Tyrian 26 juli 2023 21:22
Ik heb pas een tweedehands wandelnavigatie gekocht, de Garmin Monterra. Er zit Android 4.0 op en je kunt er niet meer inloggen met een Google account. Gelukkig werken de Garmin apps gewoon en ik had nog wat backups van oude .apk installers voor apps die ik erop wilde. O.a. een file manager. De Garmin apps kun ik gewoon updaten via Garmin zelf en deze pakt gewoon de nieuwste kaarten.

Tegenwoordig kun je ook bijvoorbeeld auto's kopen met Android en Google services. Ik vraag me dan af wat er gebeurt als je auto 15 jaar oud is. Google kennende worden de Android services dan niet meer ondersteund en het is de vraag welke functionaliteit je auto-androidsysteem dan verliest.

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