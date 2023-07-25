Spotify kreeg afgelopen kwartaal recordaantal actieve gebruikers erbij

Spotify heeft in het afgelopen kwartaal er 36 miljoen maandelijks actieve gebruikers bijgekregen. Dit zijn er 21 miljoen meer dan verwacht. Het platform heeft nog nooit zoveel actieve gebruikers in een kwartaal erbij gekregen. Het nettoverlies groeide ook, naar 302 miljoen euro.

Het bedrijf heeft nu 551 miljoen maandelijks actieve gebruikers, wat 27 procent meer is dan een jaar eerder. Het gros hiervan, 343 miljoen abonnees, heeft een gratis account. De nieuwe gebruikers waren voornamelijk gratis gebruikers. Het aantal gratis gebruikers nam namelijk met meer toe, 8 procent, dan het aantal abonnees, dat met 5 procent toenam.

Hoewel Spotify geld verdient aan gratis gebruikers via advertenties, leveren Premium-abonnees het bedrijf veel meer geld op. De gratis gebruikers leverden Spotify in het afgelopen kwartaal 404 miljoen euro op, terwijl de Premium-abonnees het bedrijf 2,77 miljard euro opleverden. De totale omzet van het bedrijf lag op 3,18 miljard euro, 4 procent meer dan vorig kwartaal en 11 procent meer dan een jaar eerder. Het nettoverlies was 302 miljoen euro. Dit is 34 procent meer dan vorig kwartaal en een ruime verdubbeling van het verlies van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Dat grotere verlies komt volgens het bedrijf door het stoppen met verschillende podcastshows, het 'stroomlijnen' van het vastgoed van het bedrijf en ontslagvergoedingen. Los van die kosten, was het verlies juist beter dan verwacht, schrijft het bedrijf. Spotify spreekt dan ook over een sterk tweede kwartaal. De kwartaalcijfers volgen een dag na Spotify's aankondiging om de prijzen van de Premium-abonnementen met maximaal drie euro te verhogen, afhankelijk van het abonnement.

Spotify aantal gebruikers in q2 2023

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 17:37 91

25-07-2023 • 17:37

91

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Reacties (91)

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jfcc58 25 juli 2023 18:07
Iedereen heeft het maar over zijn maandbedragje en dat het weer duurder wordt. Maar niemand heeft het over wat de creators (muzikanten, componisten, tekstdichters) eigenlijk ontvangen van die 3,17 miljard omzet. Het zou dit artikel toch wat completer maken als ook vermeld wordt hoeveel geld er naar de rechthebbenden gaat. Dat is sowieso veel te weinig, maar goed.
Wasrek @jfcc5825 juli 2023 18:49
In deze context kan ik dit artikel en ook de reacties daaronder sterk aanraden, dan krijg je wel een beeld van waar het geld blijft. Voornamelijk bij de platenmaatschappijen.

Waarbij je overigens ook nog kunt discussiëren over wat je wél een reëel bedrag vindt. Ter vergelijking met de verkoop van een CD: een artiest krijgt daar rond de 15% van de verkoopprijs van (bron: zie bovenstaand artikel, maar ook genoeg andere sites). Stel een CD kost €20 en er staan 15 liedjes op een CD. Dan krijgt de artiest dus €3 per CD ofwel €0,20 per liedje. Vergelijk je dit met de €0,004 per stream van Spotiy (bron: bovenstaand artikel) dan moet je de CD dus 50x afspelen om op hetzelfde bedrag per liedje uit te komen. Speel je deze minder vaak af, dan krijgt de artiest per play dus meer betaald door CD-verkoop, speel je de CD vaker af dan krijg de artiest dus per play meer vanuit de streamdingdienst. Nu is 50x een CD afspelen nog wel aardig wat, maar dit gaat dus over de gehele levensduur van de CD! Als ik bedenk hoe ik vroeger een nieuwe CD de eerste maanden al bijna dagelijks afspeelde, is dit toch nog niet eens zo heel gek?

[Reactie gewijzigd door Wasrek op 24 juli 2024 09:51]

Vuurvleugelhart @Wasrek25 juli 2023 23:42
Beter download je de CD van jouw favoriete artiest. Bezoekt hun concert en koopt iets (nuttigs) van merchandise.
EnigmaNL @Vuurvleugelhart25 juli 2023 23:47
Of je neemt gewoon een Spotify-abonnement en laat het financiële gedeelte aan de uitgevers en artiesten waar het hoort. Het is aan hun om het onderling uit te vechten.
Ruben26 @Wasrek26 juli 2023 09:14
In deze context kan ik dit artikel en ook de reacties daaronder sterk aanraden, dan krijg je wel een beeld van waar het geld blijft. Voornamelijk bij de platenmaatschappijen.
Ik zal de link later lezen, maar als het grote geld inderdaad bij de platenmaatschappijen blijft dan was de laatste aflevering van The Playlist op Netflix niet volledig (wellicht zelfs zeer ongenuanceerd) door te beweren dat het aan Spotify lag dat de muzikanten te weinig kregen om rond te komen.

Wat is overigens nog de rol van platenmaatschappijen als de distributie van muziek heel eenvoudig rechtstreeks via Spotify kan. Hoeveel meer kunnen de muzikanten verdienen als de hele platenmaatschappij-keten eruit gehaald wordt...

Zijn er muzikanten die rechtstreeks aan Spotify leveren en krijgen die inderdaad een gunstigere prijs....
Ge Someone @Ruben2626 juli 2023 12:42
Er wordt betaald aan degene die de masterrechten bezit van een track/album. Dat is vaak de partij die de kosten betaald heeft om het album te maken (studio, producer, marketing, voorschot). Beginnende artiesten hebben daar meestal het geld niet voor en zijn al blij als een label dat voor ze wil doen. Achteraf blijkt dan dat streaming ze geen drol oplevert.
Het kan anders, er zijn artiesten die afspreken dat ze (bijvoorbeeld) 50% van de masterrechten krijgen. Daar staat dan wel tegenover dat ze ook 50% van de kosten zelf betalen. In die wereld moet je donders goed uitkijken naar wat je afspreekt/tekent.
kiang @Wasrek25 juli 2023 22:07
Precies, dit roep ik al jaren wanneer er geklaagd wordt dat artiesten te weinig krijgen door te wijzen naar het bedrag dat men per stream krijgt: ja, dat klinkt laag, maar als je een CD kocht en vaak afspeelde was er niemand die klaagde dat je dan toch te weinig betaald had.
iAR @Wasrek26 juli 2023 09:14
Voornamelijk bij de platenmaatschappijen.
Is dat niet altijd al zo geweest? Platenmaatschappijen en tussenpersonen.

Ik bedoel, een vriend van me verkoopt zijn eigen boek. Als er een verkoop via bol.com is moet hij geld toeleggen. Dat is blijkbaar de prijs die je betaalt voor het bekende bol.com. Platenmaatschappijen claimen artiesten groot te maken, en dus houden die veel van het geld.
Testert @Wasrek26 juli 2023 09:45
En zo zijn we toch weer terug bij waar we waren: artiesten verdienen geld met optredens & concerten.
  • Ze zaten in de tang bij platenmaatschappijen,
  • toen kwam Napster (en nu betaal ik in 2023 nog steeds thuiskopieheffing) en gingen platenmaatschappijen huilen,
  • toen ontdekten artiesten dat ze beroemd konden worden via youtube en soundcloud,
  • en nu zijn het wéér de maatschappijen waar het geld blijft hangen.

[Reactie gewijzigd door Testert op 24 juli 2024 09:51]

Ocin32 @Wasrek26 juli 2023 10:34
Een paar dingen die hier denk ik worden vergeten;
cd's worden niet zó veel verkocht, vergeleken met streams staat die verhouding helemaal scheef. Neem een artiest zoals beyonce, volgens wiki heeft ook zei slechts 29,5 miljoen albums verkocht. Met de uitgerekende 20 cent per liedje kom je dan op 90 miljoen, over haar hele carriere.

Haar streams daarentegen, die lopen in de miljarden! alleen al op spotify.
https://kworb.net/spotify...PvNqNYHIOW5v0m_songs.html
21,368,627,813 om precies te zijn. van spotfiy krijgt zij dus 85 miljoen... dan volgt nog apple music en andere aanbieders.

Gelukkig krijgen artiesten ook nog een flink aantal inkomsten van radio uitzendingen..concerten, marketing, merchandise, etc, etc, etc.

Nee. Zo slecht hebben onze grote artiesten het niet, en al helemaal niet met streaming wat een constante bron van inkomsten is en blijft.

Over kleinere artiesten is wellicht wat te zeggen, die zullen wellicht met cd's sneller (snel) geld verdienen t.o.v. streaming diensten.
Wim Cossement @Wasrek26 juli 2023 20:06
De vraag is: hoeveel CD's had je voeger en hoeveel CD's kan je nu beluisteren op bijvoorbeeld Spotify?
Met al die nieuwe shit die dagelijks uitkomt en in je richting geduwd wordt via marketing zou het mij sterk verbazen dat je 50 keer naar een gans album luistert via streaming.
Doe mij dus maar de CD, en concerten. Al zijn er daar ook kutbedrijven zoals LiveNation/ClearChannel die er echte maffiapraktijken op nahouden, wat was dat nu weer met dat digitaal ticket voor een festival in NL waar je absurd veel servicekosten voor moest betalen bij het doorverkopen want het ging enkel via hun platform omdat het een volledig digitaal gebeuren was.
HollowGamer @jfcc5825 juli 2023 19:09
Taylor Swift has 79,182,174 monthly listeners from Spotify alone. Assuming she makes $3 for every thousand monthly listeners, she cumulatively makes $237,546.52 per month from Spotify.
https://www.musicindustryhowto.com/taylor-swift-net-worth/

Dan heb ik het nog niet gehad over deals die Spotify (dus ook met haar) maakt, om muziek (als eerste) op hun platform te krijgen.

Dus nee, ik vind dat er al genoeg geld gaat naar artiesten en rechthebbende. Niet alleen door Spotify namelijk, maar ook op manieren als Thuiskopie (waarom moet ik dat betalen, als ik er nog niet eens muziek op opsla? Waarom betaal ik een paar euro voor mijn telefoon, die ik alleen gebruik in nood?), en dan heb ik concerten en andere zaken (zoals sponsordeals) nog niet eens meegenomen.

Misschien dat de gemiddelde Nederlandse zanger/groep niet goed verdient, maar persoonlijk heb ik daar geen medelijden mee. Ik krijg toch ook niets van Thuiskopie, ondanks dat ik thuis tijdens het stofzuigen luidkeels sta mee te zingen op mijn muziek?
jfcc58 @HollowGamer25 juli 2023 19:15
Drogredenening! Ik krijg toch ook niets.....
En het gaat niet om de grote jongens en meisjes, die bakken geld verdienen. Die redden zich wel en die hebben ook een enorme aanzuigende werking voor het plaftform. Het gaat mij ook om de enorme hoeveelheid mensen die óók (goede) muziek maken maar daar nauwelijks een cent voor ontvangen. Vroeger konden die nog wat verdienen door de cd-verkoop in winkels, maar die hebben echt heel weinig aan Spotify voor hun geld.
HollowGamer @jfcc5825 juli 2023 19:40
Daar ben ik het mee eens hoor. :)

Er zijn genoeg die te weinig verdienen, ondanks dat ze goede muziek maken.
Ik luister veel metal, en sommige hebben zo weinig views/hits, terwijl het stuk-voor-stuk erg goede nummers zijn. Beter dan mainstream, en zeker beter dan artiesten als Swift, Lil Kleine, en die andere 'rappers'.

Staar je echter niet blind op cd-verkoop, van wat ik heb gelezen, krijgen artiesten daar ook maar een percentage van. Het grootste deel gaat naar de platenmaatschappij en andere rechthebbende eromheen.

Ik leg de schuld bij radio zenders, die door steekpenningen (ik noem het maar even zo), altijd dezelfde pop meuk draaien. MTV heeft ook niet veel goeds gedaan op langer termijn, en veel mensen luisteren naar iets als RadioNL of Sky Radio (bah).

Echter moeten we ook eerlijk zijn, en het nogal oneerlijk is dat er geld gaat naar artiesten, platenmaatschappijen, etc. door bijvoorbeeld Thuiskopie. Zoals gezegd, ik luister gewoon Spotify op mijn telefoon, dus ze hebben dubbel op mij verdient, en ze hebben jaren tegengewerkt met dure albums en diensten als Spotify het moeilijk maken. Nog altijd overigens, want niet alles staat erop, of wordt na verloop van tijd weer eraf gehaald.
ScharlakenRood @jfcc5826 juli 2023 11:00
Misschien moet er eens gedacht worden over een aanpassing van het betaalmodel. TTz dat het bedrag dat de artiest krijgt degressief gaat met het aantal streams. Zo krijgen beginnende artiesten meer en bekendere minder per nummer. Je moet dit dan vloeiend kunnen toepassen en niet zoals de belastingen dat doen met vaste quota's - we hebben tegenwoordig computers om dit te berekenen ipv te zeggen dat vanaf 1mlj streams het plots van 0.01 naar 0.005 gaat.
Op deze manier krijgen beginnende artiesten een aanmoediging. Ik weet niet of Spotify ook rekening houdt met de muziekschrijver en de uitvoerder en die apart vergoed. Anders zijn er misschien slimmerikken die telkens onder een ander naam een CD uitbrengen.
m4ikel @jfcc5825 juli 2023 18:28
Dat is toch niet anders met de Amazon's en Bols? Commissie van 20/30/40% zijn zie niet vies van. Dat is gewoon het nadeel van de platform economie.
jfcc58 @m4ikel25 juli 2023 19:19
Spotify is geen commissiesysteem. Je gooit je content op het platform en maar zien of je nog wat krijgt, afhankelijk van de replay. Bij Amazon en Bol verkoop je iets en weet je van tevoren wat je overhoudt.
JohanNL @jfcc5825 juli 2023 20:28
En daar ben je dan ook weer afhankelijk van hoeveel je daadwerkelijk verkoopt, of je koper het niet terugstuurt, kopersbeschermingen claimt etc.
Je weet helemaal niets van te voren, als ondernemer loop je nou eenmaal risico.
En volgens mij is dat systeem en businessmodel dat je dan hebt via Spotify dan helemaal zo gek nog niet; als je eenmaal de content hebt kun je zowaar risicoloos achterover leunen en hopen op veel replays.
WillySis
@jfcc5825 juli 2023 20:30
Artiesten en auteurs krijgen inderdaad erg weinig. Mary Spender heeft daar een paar dagen geleden een hele goede uitleg van gegeven. Je kan dat bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=jJr_TVbJYcU.
Zij verdient per stream $ 0.003 en dan heeft zij nog het voordeel dat ze zowel auteur als artiest zonder band is. Ze werkt ook buiten de platenmaatschappijen om. Het geld wat ze van Spotify krijgt mag ze helemaal zelf houden (al komt er natuurlijk wel een belastingdienst om geld zeuren). Bij veel artiesten loopt de uitbetaling via de platenmaatschappij (die minimaal 30% inpikt) en moeten ze het geld ook nog eens delen met de auteur en de bandleden.
Om een modaal salaris over te houden moet je als onafhankelijk soloartiest dus zo'n 14 miljoen streams per jaar op Spotify hebben
HollowGamer @WillySis25 juli 2023 22:34
Sorry, maar ik heb nog nooit van deze vrouw gehoord. Zo te zien heeft ze een eigen YT kanaal met 600K volgers, dus zo slecht zal ze het niet hebben.

Ik begrijp het echt niet, ik kan toch ook niet jaren teren op dat ene open source traject? Ik krijg toch ook niet betaald voor de code die ik op het internet zet? Dus waarom zouden artiesten blijvend betaald moeten worden?

Op een moment is de nieuwigheid er wel van af. Als je één nummer 10 scoort hit, ben je voor de rest van je leven binnen. Maar schijnbaar als dat niet zo is, ben je opeens zielig en wordt je oneerlijk behandeld? Komop zeg, deze mensen verdienen genoeg, en krijgen genoeg via andere wegen binnen.

Als dat niet kan, dan moet je maar gaan werken of een goed betaalde job (erbij) zoeken. Bedoel leg eens uit tegen hardwerkende mensen buiten de muziek/filmindustrie dat zij wel dag in/dag uit moeten werken, en artiesten niet?
Centauriprime @HollowGamer25 juli 2023 23:01
Ze willen allemaal die "all I want for Christmas is you "
Robbo @WillySis25 juli 2023 22:33
Deze heb ik ook gezien (ik kende Mary Spender niet) maar deze video kwam op mijn pad.

Ik vond het zeer interessant, maar ik heb toch altijd wat moeite hiermee. Er zijn miljoenen mensen die dagelijks iets produceren en die daar maar eenmalig voor betaald krijgen. Natuurlijk een artiest zijn iets anders dan een IT-er of loodgieter, maar het ongelimiteerd digitaal herhalen van een prestatie en daarvoor betaald krijgen is enerzijds ook een ‘luxe’. En daarmee bedoel ik dat een Mary Spender ook het clubcircuit kan afgaan om op te treden en daarmee haar geld kan verdienen.

Net zoals in elke business: je moet toch wel van een bepaald niveau zijn om je salaris eruit te kunnen halen. Artiest zijn is gewoon een harde business. Er is veel aanbod en velen hebben gewoon niet het niveau en/of het publiek om er volledig een bestaan uit te halen.
WillySis
@Robbo26 juli 2023 22:00
Ik wilde eigenlijk alleen maar aangeven hoe weinig Spotify aan de artiesten betaald. Mary Spender was me voor en een linkje is wel zo gemakkelijk.
Mary heeft een redelijk succesvol YouTube kanaal, waarmee ze veel meer verdient (ook daar heeft ze een video over gemaakt). Optreden in het Engelse clubcircuit doet ze ook en daarnaast verkoopt ze gitaren (als haar verzameling weer eens uit de hand loopt). Met Mary hoeft je geen medelijden te hebben, die schooit wel een aardig inkomen bij elkaar.
Voor een "recording artist" is het echter erg moeilijk om een redelijk salaris te verdienen. Je moet in de zomer gewoon op een aantal festivals staan en in de winter een clubtour doen waarbij je minimaal drie keer in de week moet spelen.

Artiesten kunnen hun prijzen niet zelf bepalen, mensen die producten maken en verkopen of diensten leveren kunnen dat wel.
ATIradeon8500 25 juli 2023 18:00
Ik vraag me al een paar jaar af waarom ze de prijs niet een beetje verhogen. Een paar euro per abbo er bij en ze zijn uit de financiële problemen.

Van mij mogen ze het hebben, betaal al heel wat jaren dezelfde prijs, waar anderen om de haverklap prijsverhogingen doorvoerden.
Andros @ATIradeon850025 juli 2023 18:07
nieuws: Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 3 euro per maand aan

Doen ze al :)
ATIradeon8500 @Andros25 juli 2023 18:12
Ja, dat staat ook in het artikel en was gister reeds in het nieuws :)
HollowGamer @ATIradeon850025 juli 2023 19:15
Omdat anders je klanten weglopen misschien?

Netflix heeft het probleem ook, waarom denk je dat ze een goedkoper abo. introduceren met advertenties?
Omdat dit nog altijd meer oplevert, dan klanten die weglopen. De meeste vinden 3x/4x toch echt wel de max. (uit eigen ervaring/kring - geen bron), dan 10 (dure) streamingdiensten.

Daarbij heeft Spotify nogal last van concurrentie. Zoals YouTube Music (met YT Premium erg interessant), iTunes, Amazon, Deezer.. er zullen er vast meer zijn.
Marve79 @HollowGamer25 juli 2023 21:43
Inderdaad ik heb nu Spotify Premium family maar ook YouTube Premium family. Het is meer luiheid dat ik beide nog heb vanwege m'n playlisten enzo en familie die het gebruikt.
Ruben26 @ATIradeon850026 juli 2023 12:30
Van de prijs die Spotify betaalt aan de platenmaatschappijen gaat respectievelijk 85% naar de platenmaatschappij en 15% naar de muzikant.

Gezien het feit dat het zeer weinig moeite kost om het werk aan te bieden op Spotify is bovenstaande verdeling natuurlijk bijzonder scheef. Vroeger, vóór het internet, toen de platenmaatschappij al het zware werk deed, was dat blijkbaar een eerlijke verdeling, maar tegenwoordig toch niet meer? In 'n link hierboven geeft 'n muzikant in the Guardian aan dat het naar 50/50 moet, maar ik denk dat 'n platenmaatschappij er dan nóg goed afkomt, want volgens mij is een eerlijkere verdeling als die percentages worden omgedraaid.

Van mij mag de prijs van 'n Spotify-abonnement best iets omhoog (zoals ze gaan doen), maar dat is niet het hoofdprobleem. Het probleem van onderbetaling wordt pas echt opgelost als die percentages fors worden aangepast.

De link: https://www.theguardian.c...tion-parliamentary-report.

[Reactie gewijzigd door Ruben26 op 24 juli 2024 09:51]

m4ikel 25 juli 2023 17:40
Daarom ook direct 2 euro er bij op, jammer. Verder werkt Spotify (bijna altijd) geweldig, dat dan weer wel.
Magicbas @m4ikel25 juli 2023 17:43
Wanneer werd je voor het laatst geconfronteerd met een verhoging van je Spotify abo?
Cergorach
@Magicbas25 juli 2023 17:55
Twee jaar geleden:
nieuws: Spotify verhoogt prijzen voor Premium voor Europese Duo- en Family-ge...

Het familie abo ging toen met €3 (20%) omhoog. Inflatie in 2022 was in NL ~10%, dus een nieuwe prijsverhoging is niet heel vreemd...
Azenomei @Cergorach25 juli 2023 18:01
Dat is niet helemaal hoe inflatie werkt, maar leuk dat alle bedrijven lekker medoen.
Cergorach
@Azenomei25 juli 2023 18:08
Inflatie werkt als zijnde: Alles wordt duurder, hoge inflatie => alles wordt significant duurder. Inclusief personeel, huur, artiesten, licenties, data, etc.
Hydranet @Cergorach25 juli 2023 18:14
https://www.reddit.com/r/...5961u3/inflations_a_bitch
BramVroy @Cergorach25 juli 2023 18:23
Heb de economie hiervan nooit begrepen behalve dna dat het ervoor zorgt dat bedrijven EXTRA wisten boeken bovenop de inflatieprijzen.

Alles wordt duurder door echte hogere productie--of leverbaarheidskost > lonen worden (in sommige landen) geïndexeerd > de personeelskosten gaan omhoog > alles wordt duurder > indexering > ...

Een beetje een zotte spiraal lijkt me waar vooral (enkel?) de bedrijven van kunnen profiteren.
m4ikel @Magicbas25 juli 2023 17:51
Vroeger zat Spotify gewoon gratis in je abonnement, dus in mijn geval 2/3 jaar. En dat was ook de bekende strategie van Spotify, eerst veel partners (gratis) aansluiten, om vervolgens na X jaar de samenwerking te beëindigen.

Dus dat ging bij mij van 0 euro naar 155,99 per jaar. Toch wel fors toch? En daar komt de verhoging van het internet abbo (zonder Spotify) bij op.

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 24 juli 2024 09:51]

Magicbas @m4ikel25 juli 2023 18:13
Als je het voorheen gratis had en in een keer 155 per jaar moest betalen (voor exact dezelfde functionaliteit?) dan is dat zeker fors!

Mijn eigen ervaring met spotify is dat ik het "netjes" vind dat ze niet ieder jaar een verhoging doorvoeren.
Veel andere abonnementen die ik heb, hoewel op een heel ander vlak, doen dat standaard wel.

Los daarvan, volgens mij is het grootste "probleem" dat consumenten wennen aan de prijs en dan iedere verhoging onredelijk vinden. Ook als dat betekent dat ze voorheen eigenlijk (veel) te weinig betaalden voor het product of dienst.

We gaan het straks met Prime ongetwijfeld ook zien, wanneer ze de prijzen opschroeven naar een normaal niveau. Wereld staat in de brand, hoe durven ze! Ondertussen hebben we wel een paar jaar ver onder de kostprijs gebruik gemaakt van de dienst...
B64 @m4ikel25 juli 2023 22:00
De prijsverhoging zat dus op je internet-abonnement, niet (of minder) op die van Spotify. Je ging meer betalen aan je provider, terwijl je er minder diensten voor terugkreeg.
System @Magicbas25 juli 2023 18:22
Ik vraag me eerder af waarom je zou betalen als het ook gewoon gratis kan?
Wat mis je zo hard bij een gratis abo.
Magicbas @System25 juli 2023 18:41
Het is andersom, ik mis de reclames bij een betaald abo ;-)
System @Magicbas25 juli 2023 19:27
Ik mis sowieso de gesproken intermezzo's bij muziekdiensten.
Ik hou het altijd bij radio. :)
Cogency @m4ikel25 juli 2023 17:44
Gaat toch van 9,99 naar 10,99?
m4ikel @Cogency25 juli 2023 17:47
"De prijs van Premium Duo verandert van € 12,99 per maand naar € 14,99 per maand." 1 euro p/p, klopt! Overigens wel gewoon een stijging van +16%

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 24 juli 2024 09:51]

FicoF @m4ikel25 juli 2023 17:51
Solo - €1,-
Duo - €2,-
Family - €3,-

Gebruik zelf Family en vind €3 best een forse verhoging.
Cowamundo @m4ikel25 juli 2023 18:30
Voor een enkele user is het maar 1 euro extra van €9,99 naar €10,99. Wij maken er dagelijks gebruik van dus ik vindt het wel prima zo lang ik maar geen reclames krijg.
chizzy @m4ikel25 juli 2023 18:45
Inderdaad jammer van de prijsstijging. De prijs stijgt overigens met een, twee of drie euro per maand, afhankelijk van het gekozen abonnement: https://www.androidics.nl...prijzen-met-1-tot-3-euro/
C6DL 25 juli 2023 17:46
Spotify het bedrijf dat niet eens nummers in willekeurige volgorde kan afspelen.
FicoF @C6DL25 juli 2023 17:48
Dat kan gewoon. Naast de playknop staat de shuffle knop.
C6DL @FicoF25 juli 2023 17:50
Nee dat kan niet. Spotify heeft de kunst om random niet als random te interpreteren. Bepaalde nummers hoor je nooit en andere heel vaak.
YouGotLittUp @C6DL25 juli 2023 17:53
Dat is omdat je ook geen random shuffle wilt. Dat zou betekenen dat je in een afspeellijst hetzelfde nummer 10x achter elkaar kan horen
Ikheetchris @YouGotLittUp25 juli 2023 18:01
Wat ik wil is dat de husselknop alle nummers in mijn lijst pakt en deze van plek verwisseld. Alsof je een pak kaarten schud. Deze lijst mag daarna van voor naar achteren worden afgespeeld.
Webgnome @YouGotLittUp25 juli 2023 19:13
Dat is nou juist wat er eigenlijk lijkt te gebeuren. Ik heb hier een playlist van een uurtje of 4. Daar zitten 69 nummers in en ik kan uit eigen ervaring vertellen at er bepaalde nummers zijn die ALTIJD terug komen en er zijn nummers bij die echt alleen terug komen als de zon en de maan op een lijn staan en de weerwolven weer uit hun holen terug komen... Dat je niet echt random wil dat weten we allemaal, wat je wel wil is een vorm van random waarbij bepaalde nummers niet overduidelijk meer aandacht krijgen dan andere nummers
Dorank @Webgnome25 juli 2023 22:12
en er zijn nummers bij die echt alleen terug komen als de zon en de maan op een lijn staan en ...
Er is altijd 1 lijn mogelijk door slechts 2 "punten", de Zon en de Maan staan altijd op 1 lijn ;)
Ynst2003 @C6DL25 juli 2023 17:57
Spotify random is inderdaad niet random.
Waarom is dat? Mensen hebben een andere voorstelling van 'true randomness', dan dat het daadwerkelijk is. Stel je hebt een lijst van 1500 nummers in een playlist staan, dan is het mogelijk dat je 6x achter elkaar een nummer krijgt van dezelfde artiest. Dit voelt voor veel mensen niet als random aan. Daarom heeft Spotify dit veranderd.

Meer uitleg hier: https://www.howtogeek.com...ffle-is-not-truly-random/
watercoolertje
@Ynst200325 juli 2023 18:09
Daarom heet het ook shuffle en niet 'random', je wisselt dus enkel nummers van hun plek in de lijst! Dan krijgen nummers wel degelijk een random positie in de lijst EN kan je ze nooit dubbel in 1 lijst hebben (tenzij je zelf 2 dezelfde in de lijst hebt gezet).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 09:51]

HollowGamer @Ynst200325 juli 2023 19:22
Cool, dat wist ik niet. :)

Desondanks vind ik dat ze wel iets eraan zouden mogen doen. Bijvoorbeeld door echt een shuffle optie aan te bieden (desnoods in Settings ergens).

Dat vind ik het grootste nadeel van Spotify. Hun interface is, hoe zou ik het netjes zeggen, nogal beperkt.
Vaak mis ik net die sorteerfunctie, moet ik goed zoeken waar ik wat kan vinden, en het toevoegen van nummers aan playlists, is nogal vervelend. Je kunt niet één lied toevoegen aan meerdere tegelijk bijvoorbeeld, en je moet steeds rechtsklikken (misschien doe ik het verkeerd?).

Vind het een beetje jammer. Het lijkt erg op Apple als het op laten tonen aankomt. Niet verkeerd hoor, maar als je meer wilt, dan moet je ook meer klikken of iets anders erbij pakken.
Huppol @HollowGamer25 juli 2023 20:30
Dit is inderdaad ronduit irritant. Gelukkig kan ik thuis via de Sonos app wél een goede shuffle functie gebruiken. Maar onderweg irriteer ik me er dood aan dat ik bij het gebruik van de Spotify ‘shuffle’ functie praktisch altijd dezelfde nummers krijg. Als ik nummers wil horen die ik toch al vaak afspeel heb ik geen shuffle knop nodig.
FicoF @C6DL25 juli 2023 17:56
Binnen een afspeellijst? Ik heb dat nog nooit gemerkt.
iqcgubon @C6DL25 juli 2023 22:43
Spotify het bedrijf dat niet weet hoe een queue werkt.
Verwijderd 25 juli 2023 17:54
Ja als radio vol gepropt wordt met reclames ben je er snel klaar mee
Rolfie @Verwijderd25 juli 2023 18:00
Of als Ziggo bijvoorbeeld stopt met anologe radio, FM in mijn huis bijna niet te ontvangen is, DAB ontvang kwaliteit ver achter loopt.

Ben zeer blij met Spotify Family.
Verwijderd @Rolfie25 juli 2023 18:09
Internet radio
Verwijderd 25 juli 2023 18:02
Jammer, ik vond een €9,90 p/m prima. Had voor mij niet omhoog gehoeven.
Ik luister muziek, al die onzin die ze er extra instoppen vraag ik niet om, wil ik niet, mag er ook weer uit van mij.

Iemand een gedegen alternatief?
Of wordt het toch weer MP3's rippen en die streamen vanaf je prive NAS via VPN?
Maverick2001 @Verwijderd25 juli 2023 20:04
Begrijp dat elke verhoging vervelend is maar dit is de eerste prijsverhoging in jaren (kan me niet eens herinneren dat ze ooit de prijs verhoogd hebben. Gezien alle kosten die stijgen (personeel, energie enz enz) vind ik de prijsverhoging eigenlijk heel redelijk en terecht. Kijk eens naar de verhogingen van andere online diensten in de afgelopen 10 jaar, dan is is de prijsverhoging van Spotify heel klein.
Verwijderd @Maverick200125 juli 2023 20:10
Alles krijgt verhogingen, allemaal logisch te beargumenteren en verklaren.
Maar wat als er daardoor op den duur meer uitgaat dan er binnenkomt?
Dat is de keerzijde. Dan ga je toch keuzes maken.

Duurzaamheid is een ding, leefbaarheid is wat anders. ;)
Inflatable @Verwijderd25 juli 2023 20:48
Als je je zorgen moet maken over een tientje meer of minder in de maand dan lijkt het me sowieso verstandig om de gratis versie te gebruiken en niet de premium versie..
Verwijderd @Inflatable25 juli 2023 20:57
Eens, maar het is niet alleen die €10 van spotify voor sommige mensen he?
Tel alles maar eens op, €5 hier, €2 daar, €1 zus, 5% zo, etc. Dan kan het nog al eens hard gaan.
Helemaal op jaarbasis.

Heeft niks met mijn persoonlijke situatie te maken verder, ben wellicht de enige die een vicieuze cirkel ziet?
Alles duurder, rescessie, crisis, etc. Waiting to happen op deze manier.
Salarissen stijgen niet voldoende mee, en als je dat ook weer toepast, gaan bedrijven dat ook weer doorrekenen, etc. en zo blijven we bezig.

Tijd om die cirkel eens te doorbreken of vinden we het maar best zo met z'n allen?
Inflatable @Verwijderd25 juli 2023 21:11
Je kan zelf beginnen door van eventuele loonsverhoging af te zien..
Marve79 @Verwijderd25 juli 2023 21:50
Loon-prijs spiraal heet dat.
Maverick2001 @Verwijderd25 juli 2023 22:28
Uiteraard moet je keuze maken maar de prijsverhoging van Spotify is echt niet veel tov andere diensten. Het is een keuze die je maakt en ik kom uit het cd / iTunes nummers kopen tijdperk en voor mij persoonlijk is het een koopje ivm de hoeveelheid muziek die ik kocht op cd en iTunes Store. Ik kan niet in iemand anders portemonnee kijken natuurlijk. Het is een persoonlijke afweging.
svenie3000 25 juli 2023 18:08
Ook de prijs van de student abonnementen gaat omhoog, van 4,99 naar 5,99. Natuurlijk ook wel een logische verhoging want ik kan me niet herinneren dat hij ooit onder de 4,99 per maand is geweest sinds de introductie in Nederland.
markg85 25 juli 2023 18:13
Knap die groei! Ik mag hopen dat het komende kwartaal, door de verhogingen, een krimp in gebruikers laat zien. Wat zou betekenen dat ze de max wat het mag kosten wel hebben bereikt. Aan de andere kant zou dan nog een betekenen dat de verhoging het voor veruit de meeste gebruikers wel waard is.
eric.1 25 juli 2023 18:21
Ik vraag me eigenlijk vanaf het begin af aan al af hoe lang zo'n verlies 'behapbaar' blijft. Uiteindelijk moet je toch een keer significant winst gaan boeken? Tevens word je toch aardig met reclame gebombardeerd in de gratis variant, voor relatief weinig inkomsten...blijft apart.
SirLenncelot @eric.126 juli 2023 00:42
Laatst bij iemand geweest die de gratis Spotify gebruikte. Je hoort dan heel vaak dezelfde reclame en dan ook nog regelmatig voor Spotify’s eigen promoties mbt premium, podcasts of exclusieve muziek.

De herhaling maakt de reclame overigens nog irritanter. Bij de volgende verjaardag krijgt deze persoon een maandje premium cadeau van mij.
gpglang 25 juli 2023 19:02
Zou mij niks verbazen als dat beïnvloed is door de Era tour van Taylor Swift…
HollowGamer @gpglang25 juli 2023 19:29
Wat is zo bijzonder aan haar? Al heb ik sowieso niets met pop gelukkig.
Persoonlijk zou ik zoiets hebben; stop met artiesten belachelijke bedragen te betalen, en promoot artiesten waar mensen niet zo vaak naar luisteren of zien uit de media/boulevard.

Daarvoor luister ik ook geen (mainstream) radio meer, waarbij platenmaatschappijen de hele top 40 stuk maken in hun voordeel. Met Spotify krijg ik artiesten te horen (zelf uit de jaren =<2001), die ik nog nooit heb gehoord en erg goede muziek maken/hebben gemaakt. :)

Ik weet niet hoe ze het doen, maar met Spotify krijg ik elke keer muziek (of 98%) echt iets van, 'ja, dat past wel'. Kijk ik naar YouTube, dan krijg ik steeds hetzelfde (incl. suggesties) of echt iets dat niet bij mij past. Of je luistert muziek, en krijgt dan opeens een filmpje van Linus er tussendoor.

Nee, ik hoop dat Spotify nog lang bestaat, en dat mainstream langzaam steeds minder wordt.

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