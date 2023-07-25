Spotify kreeg afgelopen kwartaal recordaantal actieve gebruikers erbij

Spotify heeft in het afgelopen kwartaal er 36 miljoen maandelijks actieve gebruikers bijgekregen. Dit zijn er 21 miljoen meer dan verwacht. Het platform heeft nog nooit zoveel actieve gebruikers in een kwartaal erbij gekregen. Het nettoverlies groeide ook, naar 302 miljoen euro.

Het bedrijf heeft nu 551 miljoen maandelijks actieve gebruikers, wat 27 procent meer is dan een jaar eerder. Het gros hiervan, 343 miljoen abonnees, heeft een gratis account. De nieuwe gebruikers waren voornamelijk gratis gebruikers. Het aantal gratis gebruikers nam namelijk met meer toe, 8 procent, dan het aantal abonnees, dat met 5 procent toenam.

Hoewel Spotify geld verdient aan gratis gebruikers via advertenties, leveren Premium-abonnees het bedrijf veel meer geld op. De gratis gebruikers leverden Spotify in het afgelopen kwartaal 404 miljoen euro op, terwijl de Premium-abonnees het bedrijf 2,77 miljard euro opleverden. De totale omzet van het bedrijf lag op 3,18 miljard euro, 4 procent meer dan vorig kwartaal en 11 procent meer dan een jaar eerder. Het nettoverlies was 302 miljoen euro. Dit is 34 procent meer dan vorig kwartaal en een ruime verdubbeling van het verlies van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Dat grotere verlies komt volgens het bedrijf door het stoppen met verschillende podcastshows, het 'stroomlijnen' van het vastgoed van het bedrijf en ontslagvergoedingen. Los van die kosten, was het verlies juist beter dan verwacht, schrijft het bedrijf. Spotify spreekt dan ook over een sterk tweede kwartaal. De kwartaalcijfers volgen een dag na Spotify's aankondiging om de prijzen van de Premium-abonnementen met maximaal drie euro te verhogen, afhankelijk van het abonnement.