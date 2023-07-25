Vijf vragen over de rel rondom Diablo IV van afgelopen week

De Diablo IV-gemeenschap is in rep en roer. Aan het eind van ‘seizoen nul’ voerde Blizzard alvast de wijzigingen door die zouden gelden voor seizoen een. Die wijzigingen waren niet mals. In diverse maten hebben alle klassen enorme nerfs voor hun kiezen gekregen, tot kolkende ergernis van de spelers. Wegens de populariteit van Diablo en de intensiteit van de ophef, behandelen we hier vijf vragen over de rel rond Diablo IV versie 1.1.0.

Wat is er gebeurd?

Blizzard heeft een waslijst aan nerfs doorgevoerd. Voor wie de term niet kent: de beeldspraak is dat je een echt vuurwapen de slagkracht geeft van een Nerfgun, zo’n speelgoedpistool dat patronen van plastic en schuimrubber schiet.

De nerfs zijn er voor iedere klasse: Barbarian, Sorcerer, Rogue, Necromancer en Druid. Sommigen zijn harder getroffen dan anderen. Zo zeggen Rogue-spelers het minst hard getroffen te zijn en degenen aan de knoppen van Sorcerer-personages hebben het speelplezier het hardst zien wegzakken. Ze zeggen na een enkele klap van een bepaalde vijand te sterven waar ze voorheen hele hordes van dezelfde vijand aankonden. Normaliter doe je dat omdat personages te krachtig zijn. In multiplayer zit je daarmee vaak anderen dwars en in singleplayer is de motivatie doorgaans om het spel niet te makkelijk te maken.

De patchnotes zijn oprecht te bestempelen als een waslijst. IGN deed een moedige poging om de hoofdlijnen hiervan samen te vatten in een video en kwam nog steeds uit op een kwartier aan beeldmateriaal. Een reageerder op Reddit vat het korter, maar ook subjectiever samen. Zonder te proberen de lading te dekken, doet de patch samengevat dit: alle klassen voelen zwakker aan dan ze ooit hebben gedaan. De damage-stats zijn flink omlaaggegaan, alsmede defense en ook de drop rates van andere belangrijke items zijn verlaagd.

Wat vindt de community daarvan?

De reactie was niet mals. De teneur lijkt vrijwel unaniem negatief te zijn. Op de subreddit worden kritische grappen gemaakt als: "Ze hebben een probleem gefikst dat ervoor zorgde dat spelers plezier hadden." Andere zeggen het seizoen maar uit te zitten als het op deze manier gaat, en zien een verschuiving van plezier naar meer grinden, een praktijk waarbij spelers buitensporig veel uren moeten investeren om de progressie te zien die ze willen. “De Sorcerer is gegaan van een glazen kanon naar gewoon glas en naar papier”, zegt weer een ander. Meermaals wordt wantrouwen geuit over de vraag of Blizzard deze patch zelf wel getest heeft.

“Fixed an issue where player base was having fun.” Weer een andere speler, die misschien wel, maar misschien ook niet rijk is, biedt de ontwikkelaars een miljoen dollar als ze twintig minuten lang een Sorcerer spelen op een stream. Vermoedelijk vergat hij te noemen dat ze ook effectief in gevecht moeten zijn en het een beetje leuk moet zijn. Tot slot doen de spelers ook aan review bombing op Metacritic; de game heeft daar op het moment van schrijven een gebruikersscore van 2,2.

Een enkele gebruiker gaat voorbij aan de snijdende kritiek aan het adres van Blizzard. Hij zegt dat hij vermoedt dat Blizzard spelers bij de release te krachtig heeft gemaakt en het ‘altijd pijn doet als dat je afgenomen wordt’. Hij stelt dat het ‘vermoedelijk niet de bedoeling is dat we makkelijk vijanden die 25 levels hoger zijn, kunnen verslaan’.

Wat zei Blizzard daarna?

De ontwikkelaar besloot geen radiostilte in te lassen, maar kwam met een fireside chat, waarin verschillende relevante kopstukken van de studio tekst en uitleg gaven over hun beslissingen.

Samenvattend zegt het team dat het ‘van plan is nooit meer zo’n patch uit te brengen’.

In deze video legt Blizzard uit dat het de bedoeling was om ‘spelers te vertragen’. “We wilden voorkomen dat spelers door alle content heen raasden”, stelt het bedrijf. “Uiteindelijk proberen we de game leuker te maken voor spelers”, vult gamedirector Joe Sheely aan. “De spelers zijn het hart van alles wat we doen en als spelers niet kunnen geloven dat dat zo is, terwijl de game verandert, dan halen we onze doelen niet.” Samenvattend zegt het team dat het ‘van plan is nooit meer zo’n patch uit te brengen’.

Al met al ging Blizzard hier behoorlijk door het stof. Het gaf in essentie toe dat het compleet de verkeerde weg is ingeslagen en dat er een koerswijziging aankomt.

Wat zijn nu de concrete gevolgen?

Op de korte termijn volgt er nog helemaal niets en dat bezorgt de spelers opnieuw onvrede. Patch 1.1.0 wordt niet ongedaan gemaakt. Wel is Blizzard van plan om in patch 1.1.1 de Legendary Aspects voor de Sorcerer en Barbarian krachtiger te maken. Met die Aspects kunnen items opgewaardeerd worden tot de hoogste zeldzaamheid. Die patch laat alleen nog enkele weken op zich wachten.

Daarnaast belooft Blizzard om de inhoud van updates ‘minstens een week’ van tevoren bekend te maken. Dit moet gelegenheid geven voor feedback en om ‘de informatie van tevoren te verteren’. Over die feedback zegt Blizzard overigens niet dat het er iets mee zal doen, alleen dat er gelegenheid is om die te geven.

Eind goed, al goed?

Gezien de boosheid van Diablo-gemeenschap is het geen verrassing dat de gemoederen hiermee niet veel gesust zijn. “Als je bij patch 1.1 al een enorme power creep-correctie moet doorvoeren, heb je het bij de initiële release echt verstierd”, zegt een reageerder. Anderen zeggen wel te kunnen begrijpen dat personages die te krachtig zijn, uiteindelijk alle lol uit een game halen, maar dat dit de verkeerde strategie was. “Het had anders gebracht moeten worden”, argumenteert iemand. “Als het verpakt zou worden als een extra uitdaging die ook nieuwe en betere beloningen biedt, was het een andere zaak geweest.”

Andere reageerders zeggen tot slot dat ze tegenwoordig eigenlijk niets anders van Blizzard verwachten. Ze zien dergelijke wijzigingen als middelen om de gespeelde uren te verlengen ten koste van het spelplezier. Ook van de communicatie van Blizzard zijn ze niet onder de indruk. Er is vooral kritiek op het feit dat er geen vragen vanuit de livechat beantwoord werden tijdens de stream en dat de patch niet teruggedraaid wordt.

Tot slot is dit niet de enige pr-flater van Blizzard. Bij bepaalde duurdere edities van Diablo IV krijgen kopers een enkele battle pass erbij; die is ongeveer 10 euro waard en ontsleutelt extra beloningen binnen een spelseizoen. Spelers deelden naar aanleiding van het in hun ogen totaal niet leuke seizoen één al de tip dat je die battle pass gewoon kunt bewaren tot een later seizoen. In het Season-scherm, waarin je bijhoudt welke beloningen je al hebt vrijgespeeld en je de battle pass kunt activeren, bleek echter dat je cursor bij het openen van het scherm standaard op het activeerknopje van de battle pass staat. Dat heeft tot gevolg dat spelers in de gauwigheid hun battle pass onbedoeld activeren en Blizzard nog eens 10 euro ‘geven’. Blizzard werd beschuldigd van het inzetten van een dark pattern en belooft ook dit te fiksen.

In een oogopslag is het voorbij, wat het moeilijk terugkijken maakt, maar voor youtuber Rurikhan ging het dus eveneens te snel.