Vijf vragen over de rel rondom Diablo IV van afgelopen week

De Diablo IV-gemeenschap is in rep en roer. Aan het eind van ‘seizoen nul’ voerde Blizzard alvast de wijzigingen door die zouden gelden voor seizoen een. Die wijzigingen waren niet mals. In diverse maten hebben alle klassen enorme nerfs voor hun kiezen gekregen, tot kolkende ergernis van de spelers. Wegens de populariteit van Diablo en de intensiteit van de ophef, behandelen we hier vijf vragen over de rel rond Diablo IV versie 1.1.0.

Wat is er gebeurd?

Blizzard heeft een waslijst aan nerfs doorgevoerd. Voor wie de term niet kent: de beeldspraak is dat je een echt vuurwapen de slagkracht geeft van een Nerfgun, zo’n speelgoedpistool dat patronen van plastic en schuimrubber schiet.

De nerfs zijn er voor iedere klasse: Barbarian, Sorcerer, Rogue, Necromancer en Druid. Sommigen zijn harder getroffen dan anderen. Zo zeggen Rogue-spelers het minst hard getroffen te zijn en degenen aan de knoppen van Sorcerer-personages hebben het speelplezier het hardst zien wegzakken. Ze zeggen na een enkele klap van een bepaalde vijand te sterven waar ze voorheen hele hordes van dezelfde vijand aankonden. Normaliter doe je dat omdat personages te krachtig zijn. In multiplayer zit je daarmee vaak anderen dwars en in singleplayer is de motivatie doorgaans om het spel niet te makkelijk te maken.

De patchnotes zijn oprecht te bestempelen als een waslijst. IGN deed een moedige poging om de hoofdlijnen hiervan samen te vatten in een video en kwam nog steeds uit op een kwartier aan beeldmateriaal. Een reageerder op Reddit vat het korter, maar ook subjectiever samen. Zonder te proberen de lading te dekken, doet de patch samengevat dit: alle klassen voelen zwakker aan dan ze ooit hebben gedaan. De damage-stats zijn flink omlaaggegaan, alsmede defense en ook de drop rates van andere belangrijke items zijn verlaagd.

Wat vindt de community daarvan?

De reactie was niet mals. De teneur lijkt vrijwel unaniem negatief te zijn. Op de subreddit worden kritische grappen gemaakt als: "Ze hebben een probleem gefikst dat ervoor zorgde dat spelers plezier hadden." Andere zeggen het seizoen maar uit te zitten als het op deze manier gaat, en zien een verschuiving van plezier naar meer grinden, een praktijk waarbij spelers buitensporig veel uren moeten investeren om de progressie te zien die ze willen. “De Sorcerer is gegaan van een glazen kanon naar gewoon glas en naar papier”, zegt weer een ander. Meermaals wordt wantrouwen geuit over de vraag of Blizzard deze patch zelf wel getest heeft.

“Fixed an issue where player base was having fun.”Weer een andere speler, die misschien wel, maar misschien ook niet rijk is, biedt de ontwikkelaars een miljoen dollar als ze twintig minuten lang een Sorcerer spelen op een stream. Vermoedelijk vergat hij te noemen dat ze ook effectief in gevecht moeten zijn en het een beetje leuk moet zijn. Tot slot doen de spelers ook aan review bombing op Metacritic; de game heeft daar op het moment van schrijven een gebruikersscore van 2,2.

Een enkele gebruiker gaat voorbij aan de snijdende kritiek aan het adres van Blizzard. Hij zegt dat hij vermoedt dat Blizzard spelers bij de release te krachtig heeft gemaakt en het ‘altijd pijn doet als dat je afgenomen wordt’. Hij stelt dat het ‘vermoedelijk niet de bedoeling is dat we makkelijk vijanden die 25 levels hoger zijn, kunnen verslaan’.

Wat zei Blizzard daarna?

De ontwikkelaar besloot geen radiostilte in te lassen, maar kwam met een fireside chat, waarin verschillende relevante kopstukken van de studio tekst en uitleg gaven over hun beslissingen.

Samenvattend zegt het team dat het ‘van plan is nooit meer zo’n patch uit te brengen’.

In deze video legt Blizzard uit dat het de bedoeling was om ‘spelers te vertragen’. “We wilden voorkomen dat spelers door alle content heen raasden”, stelt het bedrijf. “Uiteindelijk proberen we de game leuker te maken voor spelers”, vult gamedirector Joe Sheely aan. “De spelers zijn het hart van alles wat we doen en als spelers niet kunnen geloven dat dat zo is, terwijl de game verandert, dan halen we onze doelen niet.” Samenvattend zegt het team dat het ‘van plan is nooit meer zo’n patch uit te brengen’.

Al met al ging Blizzard hier behoorlijk door het stof. Het gaf in essentie toe dat het compleet de verkeerde weg is ingeslagen en dat er een koerswijziging aankomt.

Wat zijn nu de concrete gevolgen?

Op de korte termijn volgt er nog helemaal niets en dat bezorgt de spelers opnieuw onvrede. Patch 1.1.0 wordt niet ongedaan gemaakt. Wel is Blizzard van plan om in patch 1.1.1 de Legendary Aspects voor de Sorcerer en Barbarian krachtiger te maken. Met die Aspects kunnen items opgewaardeerd worden tot de hoogste zeldzaamheid. Die patch laat alleen nog enkele weken op zich wachten.

Daarnaast belooft Blizzard om de inhoud van updates ‘minstens een week’ van tevoren bekend te maken. Dit moet gelegenheid geven voor feedback en om ‘de informatie van tevoren te verteren’. Over die feedback zegt Blizzard overigens niet dat het er iets mee zal doen, alleen dat er gelegenheid is om die te geven.

Eind goed, al goed?

Gezien de boosheid van Diablo-gemeenschap is het geen verrassing dat de gemoederen hiermee niet veel gesust zijn. “Als je bij patch 1.1 al een enorme power creep-correctie moet doorvoeren, heb je het bij de initiële release echt verstierd”, zegt een reageerder. Anderen zeggen wel te kunnen begrijpen dat personages die te krachtig zijn, uiteindelijk alle lol uit een game halen, maar dat dit de verkeerde strategie was. “Het had anders gebracht moeten worden”, argumenteert iemand. “Als het verpakt zou worden als een extra uitdaging die ook nieuwe en betere beloningen biedt, was het een andere zaak geweest.”

Andere reageerders zeggen tot slot dat ze tegenwoordig eigenlijk niets anders van Blizzard verwachten. Ze zien dergelijke wijzigingen als middelen om de gespeelde uren te verlengen ten koste van het spelplezier. Ook van de communicatie van Blizzard zijn ze niet onder de indruk. Er is vooral kritiek op het feit dat er geen vragen vanuit de livechat beantwoord werden tijdens de stream en dat de patch niet teruggedraaid wordt.

Tot slot is dit niet de enige pr-flater van Blizzard. Bij bepaalde duurdere edities van Diablo IV krijgen kopers een enkele battle pass erbij; die is ongeveer 10 euro waard en ontsleutelt extra beloningen binnen een spelseizoen. Spelers deelden naar aanleiding van het in hun ogen totaal niet leuke seizoen één al de tip dat je die battle pass gewoon kunt bewaren tot een later seizoen. In het Season-scherm, waarin je bijhoudt welke beloningen je al hebt vrijgespeeld en je de battle pass kunt activeren, bleek echter dat je cursor bij het openen van het scherm standaard op het activeerknopje van de battle pass staat. Dat heeft tot gevolg dat spelers in de gauwigheid hun battle pass onbedoeld activeren en Blizzard nog eens 10 euro ‘geven’. Blizzard werd beschuldigd van het inzetten van een dark pattern en belooft ook dit te fiksen.

In een oogopslag is het voorbij, wat het moeilijk terugkijken maakt, maar voor youtuber Rurikhan ging het dus eveneens te snel.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 16:24 118

25-07-2023 • 16:24

118

Lees meer

Diablo IV

vanaf € 35,-

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Diablo IV - Digital Deluxe Edition

geen prijs bekend

Diablo IV Review

2 jun 2023 | met video

Diablo IV Review

Schittert in de duisternis

237
Diablo IV - Digital Ultimate Edition

geen prijs bekend

Blizzard brengt tweede dlc Diablo IV pas in 2026 uit, niet in 2025
Blizzard brengt tweede dlc Diablo IV pas in 2026 uit, niet in 2025 Nieuws van 13 februari 2025
Blizzard brengt Diablo IV op 17 oktober uit op Steam
Blizzard brengt Diablo IV op 17 oktober uit op Steam Nieuws van 5 oktober 2023
Blizzard: Diablo IV krijgt jaarlijkse uitbreidingen
Blizzard: Diablo IV krijgt jaarlijkse uitbreidingen Nieuws van 6 september 2023
Blizzard brengt tweede Diablo IV-seizoen Season of Blood op 17 oktober uit
Blizzard brengt tweede Diablo IV-seizoen Season of Blood op 17 oktober uit Nieuws van 23 augustus 2023
Blizzard haalt handelsysteem tijdelijk uit Diablo IV vanwege goudexploit
Blizzard haalt handelsysteem tijdelijk uit Diablo IV vanwege goudexploit Nieuws van 15 augustus 2023
Diablo IV patch v1.1.1 Download van 3 augustus 2023
Blizzard: we hebben een fout gemaakt bij vorige patch Diablo IV
Blizzard: we hebben een fout gemaakt bij vorige patch Diablo IV Nieuws van 22 juli 2023
Blizzard gaat bepaalde games via Steam uitbrengen, begint met Overwatch 2
Blizzard gaat bepaalde games via Steam uitbrengen, begint met Overwatch 2 Nieuws van 19 juli 2023
Diablo IV krijgt DirectStorage-ondersteuning
Diablo IV krijgt DirectStorage-ondersteuning Nieuws van 23 juni 2023
Diablo IV is Blizzards snelst verkopende game tot dusver
Diablo IV is Blizzards snelst verkopende game tot dusver Nieuws van 6 juni 2023
Meer producten en artikelen
Games Blizzard Entertainment

Reacties (118)

-Moderatie-faq
118
117
69
6
0
42
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Finraziel
25 juli 2023 18:00
Wat betreft dat onbedoeld activeren van de premium battlepass... Ja, publiekelijk roept Blizzard wel dat dit niet de bedoeling was en dat ze er iets aan gaan doen, maar zoals gewoonlijk zijn het alleen mooie woorden en doen ze niet écht wat. Ik heb over dit probleem contact gehad met support en dan krijg je een heel mooi antwoord terug over hoe zeer ze je op prijs stellen en weet ik veel wat allemaal... Maar helaas kunnen ze hier niks aan doen, maar nog een geweldige dag hoor!

Heb daar nog op gereageerd en (netjes) aangegeven dat "niet mogelijk" natuurlijk onzin is en dat het bedrijf er voor kiest om het probleem niet op te lossen voor hun klanten. Ik heb aangegeven dat als een soortgelijke situatie zich voor zou doen in het bedrijf waar ik werk we bijvoorbeeld de getroffen spelers een tegoed zouden geven om een volgende battlepass mee te kunnen kopen. Reactie daarop was wat eerlijker, de betreffende 'game master' (mooie naam voor support agent) gaf toe dat hij het graag op zou lossen en nog gevraagd had of er geen uitzondering gemaakt kon worden (wat op zich al niet goed zou zijn, het zou voor iedereen opgelost moeten worden), maar dat een "higher power" besloten had dat dat niet mocht.

Maar publiekelijk gewoon blijven roepen hoe vervelend het is en dat ze het op gaan lossen hoor... Nee dit was gewoon een dikke dark pattern, ze hebben de buit al binnen en nu lossen ze het op voor de bühne zonder echt iets te doen voor de getroffenen. Mijn geld krijgen ze voorlopig echt niet en al helemaal niet voor een battlepass.
Ashilh @Finraziel25 juli 2023 19:26
Bij ons is er een dag na S1 launch bij wie dit gebeurt is voor allen de transactie teruggedraaid en de battlepass actief gelaten als excuus.
Misschien dat het beleid inmiddels veranderd is, maar ik zou om een escalatie vragen met een nieuwe ticket.
Jerie @Finraziel25 juli 2023 23:50
higher power
Kortom, hij wil wel (en heeft het misschien eerder wel gedaan bij anderen), maar het mag niet (meer) van z'n manager of van een game dev.
Maar publiekelijk gewoon blijven roepen hoe vervelend het is en dat ze het op gaan lossen hoor... Nee dit was gewoon een dikke dark pattern, ze hebben de buit al binnen en nu lossen ze het op voor de bühne zonder echt iets te doen voor de getroffenen. Mijn geld krijgen ze voorlopig echt niet en al helemaal niet voor een battlepass.
Ik heb nog steeds geen idee waarom zoiets een battlepass of een game pass heet. Het is toch gewoon een soort van abonnement dat je dan eens per 3 maanden (per season) moet betalen.
BOBO22 @Finraziel25 juli 2023 20:33
Ben ik blij dat ik deze game niet gelijk heb gekocht en te lezen over alle ophef en betalingen. Sla ik deze mooi over dag Blizzard.
Het is en blijft een miljoenen business, dus eind gebruiker is blijft altijd de sjaak. Had niks anders verwacht van ze
Jantimon @BOBO2226 juli 2023 01:14
Ben zelf blij hem wel te hebben gekocht. Al veel plezier gehad in de pre-season. Het eerste season vind ik tot nu toe ook prima. Speel toevallig wel Rogue momenteel. Die schijnt het minst generfd te zijn. Wel hoor ik ook andere verhalen. Zo heeft mijn neef zijn Barbarian character gewist uit onvrede over de zwakke stootkracht. Die is ook maar met de Rogue aan de slag gegaan.

Maar de basis game zit leuk in elkaar. Dus als ze de nerfs een beetje terug draaien is het allemaal weer prima. Het is ook wel de zeitgeist om gelijk te gaan review bomben als de ontwikkelaars iets doen dat je niet aanstaat.
nst6ldr @Jantimon26 juli 2023 06:44
Het is ook wel de zeitgeist om gelijk te gaan review bomben als de ontwikkelaars iets doen dat je niet aanstaat.
Waarom zouden klanten geen recensie achter kunnen laten als ze ontevreden zijn, en wat is er mis met het effect van volume als er veel ontevreden klanten zijn? Er is niks zo consumentonvriendelijk als stellen dat je gewoon je bek moet houden als je voelt dat je een miskoop hebt begaan, dat is een stelling waar ik grote moeite mee heb.
Beand @nst6ldr26 juli 2023 08:10
[...]


Waarom zouden klanten geen recensie achter kunnen laten als ze ontevreden zijn, en wat is er mis met het effect van volume als er veel ontevreden klanten zijn? Er is niks zo consumentonvriendelijk als stellen dat je gewoon je bek moet houden als je voelt dat je een miskoop hebt begaan, dat is een stelling waar ik grote moeite mee heb.
Gelijk heb je, maar het moet wel in proportie zijn, een 2.2 metascore is absurd en dat weet je zelf ook.
Het probleem is echter dat er veel mensen nu meelopen en onterecht absurde scores gaan geven.
Ook al heeft Blizzard (weeral) een fout gemaakt, is dit niet zoals het zou moeten.

Dat het nu eerder een 5,5 krijgt ofzo, lijkt me realistischer.

Hopelijk snap je m'n uitleg een beetje :)
Jantimon @Beand26 juli 2023 10:41
Ja review bombing geeft absoluut geen realistische weergave van de kwaliteit van een spel. Het systeem wordt misbruikt om je onvrede te uiten over bepaalde aspecten. In het geval van Diablo 4 is de basis gewoon prima. Er zitten geen game breaking bugs in, de core mechanics werken goed. Grafisch ziet het er gewoon goed uit. Het is enkel de nerfing waar een groep mensen van zijn gaan stijgeren. Misschien is Blizzard daar wat in doorgeslagen. Misschien waren sommige builds ook gewoon overpowered. Mensen worden toch wel boos als je de status quo gaat aanpassen.

Recenties vind ik fantastisch. Of ze nou goed zijn of slecht. Dat geeft mij als consument een beeld van wat anderen van het product vinden. Na een review bomb heb je gewoon niks meer aan die recensies. Is het echt een waardeloos product? Of is het onvrede om iets wat het bedrijf doet?
preske @BOBO2225 juli 2023 23:37
Het zelfde hier. Nochthans, dikke Diablo fan hier. Maar ik had een naar voorgevoel na D3/D3-Expansion..
Fly666 @BOBO2226 juli 2023 09:06
Je kan perfect spelen zonder battlepass, want zijn toch enkel maar cosmetics.
En ik ben heel blij met de nerfs! Wie vind het nu leuk als de kleindochter blindelings op knopjes kan rammen om een eindbaas te verslagen... Er moet nog iets uitdaging zijn, en daar zorgen deze nerfs juist voor: het plezier terug halen aan uitdagende gevechten.
goarilla @BOBO2225 juli 2023 22:58
Ben ik blij dat ik hetzelfde heb gedaan. Ga nog lekker wat Diablo II resurrected SP spelen als de nood hoog is. Wel jammer want de videos en de lore had ik graag wel gezien en gelezen. Ik heb immers ook de Sin War boeken gekocht en verwachtte Lilith/Inarius eerlijk gezegd al in D3. En niet 1 of andere less known fallen angel.
winkbrace @goarilla26 juli 2023 02:33
Ik wil echt niet meer terug naar de saaie eeuwige baal en pit runs van d2. D4 is echt een top spel en ik snap de ophef niet zo. Natuurlijk is het niet leuk en moet je nerfen als 2 attributes op elk item moeten zitten en de overige 40 waardeloos zijn. Het enige wat wel slecht is, is dat ze dit bij het play testen niet gevonden hebben. Want verder is de game gewoon zonder bugs gereleased. Dat hoor je ook wel eens anders.
dragnar12 @BOBO2226 juli 2023 10:40
Yren lang elke game van blizzard gekocht ( zelfs midden in de nacht in de rij gestaan )
Na diablo 3 koop ik echter nix meer van ze.
Het is sins die tijd een groote bende ( het was al wankel ervoor )
BOBO22 @dragnar1227 juli 2023 12:10
Heb zelf ook diablo 3 redelijk kapot gegrind als witch doctor. Het was inderdaad wel super tof maar als je alles al bijna max had. Was het wel meer grinden dan leuke gameplay. Plus de verhaal lijn was leuk maar veel te kort.
RubjeMazter 25 juli 2023 16:31
Bij bepaalde duurdere edities van Diablo IV krijgen kopers een enkele battle pass erbij; die is ongeveer 10 euro waard en ontsleutelt extra beloningen binnen een spelseizoen. Spelers deelden naar aanleiding van het in hun ogen totaal niet leuke seizoen één al de tip dat je die battle pass gewoon kunt bewaren tot een later seizoen. In het Season-scherm, waarin je bijhoudt welke beloningen je al hebt vrijgespeeld en je de battle pass kunt activeren, bleek echter dat je cursor bij het openen van het scherm standaard op het activeerknopje van de battle pass staat. Dat heeft tot gevolg dat spelers in de gauwigheid hun battle pass onbedoeld activeren en Blizzard nog eens 10 euro ‘geven’.
Normaliter bij andere games die battle passes ondersteunen kan je deze gewoon terugverdienen door te spelen. Is dat met deze battlepass niet hetzelfde geval?
itsleon @RubjeMazter25 juli 2023 16:35
Nee je krijg maximaal 666 coins terug terwijl een nieuwe pass 1000 kost.
Hier legt iemand verder uit waarom die 666 coins troep is: https://www.reddit.com/r/...ns_in_the_battlepass_was/
PjotrX @itsleon25 juli 2023 16:45
Nou nou in de reddit post gaan ze meteen van uit dat ze dit getal expres zo hebben gekozen om maar zoveel mogelijk uit de consument te halen, ik vind het een beetje in de richting gaan van conspiracy theories. Volgens mij hebben ze gewoon 666 gekozen omdat dit getal vaak wordt geassocieerd met de duivel en dus in de thema van het spel past.
Finraziel
@PjotrX25 juli 2023 18:06
Dat 666 gekozen is omdat het nou eenmaal 666 is dat kan best, maar waarom kost een battlepass dan 1000? Daar hadden ze ook 900 van kunnen maken.
Nee je kunt maar zo vaak onbedoeld op dit soort onzin landen en Blizzard doet het iedere keer. Op een gegeven moment is het duidelijk dat het opzet is.
Slicey @PjotrX25 juli 2023 16:59
Alleen kan je niks met dit aantal... Ik snap 666 getal van de duivel maar in praktijk zorgt het ervoor dat je gewoon altijd wat coins over houdt waar je niks mee kunt en dus wat bij moet leggen wat gewoon niet netjes is.
PjotrX @Slicey25 juli 2023 17:09
Dat is misschien waar maar om meteen te gaan zeggen dat dit een gecalculeerde en roofzuchtige zet van Blizzard is om de consument te pesten zoals in die reddit post wordt gezegd is weer een beetje te ver.
Kyuuni @PjotrX25 juli 2023 17:22
Vind je? Ze hadden de prijs van de pass ook 666 coins laten kosten. Dat je desnoods dezelfde 10 euro daar voor kwijt bent. ALLES is gecalculeerd in spellen. Er zit niet iemand in een team van mensen die maar willekeurig een prijs in een game programmeert. Daar hebben ze hele afdelingen voor.
Als je wilt verdedigen dat het niet roofachtig is dat je cursor direct op de activeer knop terecht komt als je het scherm van de pass opent, wil ik heel graag horen welke argumenten je daar reëel voor hebt.

Ik wordt echt moe van deze praktijken. Hebben ze dit geld écht zo hard nodig, of is het gewoon makkelijk geld verdienen? De game was 70 euro(!) nieuw, 10 euro per seaons aan de Battle Pass en cosmetics die tot 30 euro oplopen... Ja, je kan het argument geven dat die optineel zijn, of normaal is geworden. Maar als ik 70 euro voor een spel neer tik, wil ik gewoon dat alle content in de game te behalen is. Een (paar) DLC vind ik nog prima, maar het feit dat je al meteen meer neer moet leggen om daadwerkelijk alles te hebben is gewoon bizar. En dat het genormaliseerd is houdt niet in dat het goed is.

Edit: Typos

[Reactie gewijzigd door Kyuuni op 26 juli 2024 18:49]

SkyStreaker @Kyuuni25 juli 2023 18:24
Genormaliseerd door ons. Wij hebben het expliciet toegestaan door er juist geld tegenaan te smijten, of het nou wel of niet voor de "E-peen" is of het haantje willen zijn. Optioneel is een illusie, want zij maken het een erg sterke suggestie en enorm laagdrempelig. Als ik zou moeten gaan turven of een poll zou gaan starten hoeveel mensen wel niet "zucht, toe maar dan voor 0,99 €/$/Etc." denk ik dat er cijfers te weinig zijn.
Kyuuni @SkyStreaker25 juli 2023 18:45
"wij" is ook relatief. Een groot deel van de playerbase zal het niet boeien. Kijk naar Hogwards Legacy, gigantisch veel kritiek online, leek alsof iedereen hem ging boycotten. Vervolgens toch hele hoge score op Steam en een heel goed verkocht spel. Iets met vocal minority.

Ik heb zelf wel eens microtransacrions gekocht, maar voor f2p spellen die ik het echt waard vond zoals League jaren geleden. Voor betaalde spellen heb ik het volgens mij nog nooit gedaan. Steker nog, tegenwoordig ga ik er met een boog omheen. Altijd die gedachten 'ik voel me wat arm in spel x, zal dat zo gebalanceerd zijn zodat ik meer currency koop met mijn portomonee?'. Ik walg ervan.

Ik geloof dat Deus Ex Machinima (Als ik het niet verkeerd heb) hier een perfect voorbeeld van is. Tijdens de pre-release version voor reviewers zat er nog geen shop in. Leuk! Totdat hij uit kwam en het sommige reviewers op viel dat ze ineens minder geld kregen in playthroughs. En laat je nou net geld kunnen kopen in de shop. Toeval?...

Ik keek erg uit naar Diablo IV, maar toen ik hoorde dat er een ingame shop in zat, was ik meteen teleurgesteld.
Fly666 @Kyuuni26 juli 2023 09:15
Van mij mogen ze gerust battlepass en in-game shop doen. Zolang ze het huidige concept behouden: enkel cosmetics... waarvan je in spel dan zelf eigenlijk weinig ziet... Ik heb zelf in de 'wardrobe' amper gekenen, omdat dit in mijn ogen bijna niets bijdraagt...
Jerie @Kyuuni25 juli 2023 23:57
Tja, GW2 heeft dit ook. Ik heb geen enkel probleem met cosmetics voor geld. Maar het moet weer met een in-game currency. Bij HS Mercs hebben ze hetzelfde besloten, ze hadden het zelfs geswitched van EUR/USD naar dit systeem (HS Mercs hebben ze bovendien ge-Osbourned). Dit ligt niet aan de game devs maar aan de marketing eikels die er zo'n in-game currency voor willen hebben. Zoals je ook op festivals hebt.

Dit is 'nuttig' want:

1) Het houdt in dat mensen de in-game currency moeten hoarden. Dus meer moeten kopen dan ze eigenlijk nodig hebben.

2) Het heeft tot gevolg dat het minder overzichtelijk is wat iets zoal kost.

Zo heb ik nu gems, ik geloof iets van 800, en waarom, omdat ik die bij het spel kreeg want ik kocht de duurste versie. Maar waarom toch? Laat me gewoon uit vrije wil iets leuks kopen in de shop.

Vervolgens zorgen ze voor ander drama zodat dit buiten schot blijft.

Helaas heeft @SkyStreaker gelijk: het is genormaliseerd in andere spellen, Blizzard volgt hier de trend. En ik heb op zich niets tegen een cash shop voor cosmetics, maar wel tegen de manier waarop :r
goarilla @Jerie26 juli 2023 12:03
Zorgt het er ook niet voor dat technisch daardoor Blizzard/Chirofuif/Festival/... geen betalingsinstelling wordt en zich niet moet houden aan de gecompliceerde wetten daaromtrend ?
Jerie @goarilla26 juli 2023 12:32
Volgens mij niet, dat is alleen als er daadwerkelijke EUR in het account blijven hangen. Daarom noemen ze het tokens. Maar als je exact het bedrag neerlegt, dan blijft er ook niets in het account hangen qua EUR. Als je zegt het kost 10 EUR maar je betaalt per 6 EUR dus 12 EUR en blijft dan 2 EUR in je account tegoed ja dan kom je inderdaad bij hoge bedragen uit bij bankwezen (zoals PayPal).

[Reactie gewijzigd door Jerie op 26 juli 2024 18:49]

Klauwhamer @PjotrX25 juli 2023 19:57
Dit is slechts één van de veel middelen in de toolbox van developers om op een player hostile-manier aan monetization te doen. Dit is niets nieuws en wordt al jaren gedaan. Schijnbaar moet je wat naiviteit kwijt en daar is een mooie documentaire voor gemaakt: https://youtu.be/g16heGLKlTA

Edit: Ongewenst, ja? Lekkere moderatie.

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 26 juli 2024 18:49]

awesem @Klauwhamer26 juli 2023 16:08
Het is je pedante toon, denk ik.
Dazzyreil @PjotrX25 juli 2023 17:30
Jij denkt dat dit niet een gecalculeerde roofzuchtige zet is? Denk je nou echt dat ze zomaar een leuke cijfer kiezen boven een berekende cijfer om winst te maximaliseren?
CSB @PjotrX25 juli 2023 20:26
Het feit dat er niet gewoon euro of dollar prijzen in die graaistore staan maar "points" betekent al dat het een louche cashgrab is. Zolang je niet direct kunt zien wat iets kost is het bedoeld om de consument te misleiden.

Denk ook maar aan drankmuntjes bij festivals. Hoe vaak heb je niet teveel muntjes gekocht en er teveel over?

Dus ja, het is roofzuchtig.
Verwijderd @PjotrX27 juli 2023 01:21
Het is heel erg naiëf om te denken dat dit niet berekend was, maanden op voorhand.
Xeneonic @PjotrX25 juli 2023 17:19
Dan zou het dus extra goed gepast zijn als de battle pass 666 coins zou kosten.
Ivolve @PjotrX25 juli 2023 17:44
Het lijkt mij sterk dat er zoiets gebeurt zonder dat erover nagedacht is. Zeker bij zo'n groot bedrijf als blizzard.
Framoes @PjotrX25 juli 2023 19:22
Je moet eens videos bekijken over hoe Diablo Immortal gebruik maakt van allerlei van dit soort tactieken om mensen zoveel mogelijk in-game currency te laten kopen.

Ik snap het wantrouwen bij de spelers. Diablo Immortal gebruikt echt de meest doortrapte mechanics. Ze hebben een heel team monetization die dit soort zaken uitdenkt en ze gebruiken theorieën uit de psychologie om de eindgebruikers richting de in-game currency te duwen.

[Reactie gewijzigd door Framoes op 26 juli 2024 18:49]

yatogami28 @PjotrX25 juli 2023 19:32
je kan niet zo naief zijn, om het in de richting van conspiracy theories te gaan duwen. Dit zijn gewoon algemene strategien die gebruikt worden om meer omzet te draaien. Wereld is niet zo eerlijk als dat je denkt. Zulke vreselijke tactieken bestaan helaas echt..
RubjeMazter @itsleon25 juli 2023 16:42
Goed waardeloos... Thanks!
Bulls @itsleon25 juli 2023 18:13
Of je moet het zo zien dat de battlepass “slechts” 336 plat kost.
Seroczynski @RubjeMazter25 juli 2023 16:35
Nee, daarvoor verdien je niet genoeg punten.

bron
TechTweaker @RubjeMazter25 juli 2023 16:36
Ik dacht ergens te hebben gelezen dat je 666(duivels) credits vrij speelt met de pass, echter kost een nieuwe 1000 credits.
SECURITEH @RubjeMazter25 juli 2023 18:11
Blizzard maakt dat in geen enkele van hun games mogelijk, ze geven je altijd minder currency dan je nodig hebt om de volgende pass te kunnen kopen zonder echt geld neer te leggen.
MissMe NL 25 juli 2023 17:45
Mensen die roepen de negativiteit van de community niet te snappen. Het is simpel als jij 200 uur in een spel steekt en bouwt een character naar eigen smaak en vervolgens nerft de dev jou volledige character. Dan is dat toch belachelijk. Inplaats de speler te nerfen maak dan een nog moeilijker difficulty. Dat is toch juist de uitdaging van diablo. Om steeds elke opstakel uiteindelijk neer te maaien met je character.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 26 juli 2024 18:49]

jellybrah @MissMe NL25 juli 2023 18:01
Dat is inderdaad een beetje wat ik verwachtte. Blizzard weet zo de lol wel weg te nemen.
Bulls @MissMe NL25 juli 2023 18:24
Een world tier 5 na Uber Lilith zou inderdaad een uitdaging zijn. Ik ben nog geen lvl 100 maar meer content is altijd beter. Maak die world tier mij part volledig Helltide zone 😈

Heeft iemand dat al eens geopperd? Anders claim ik dat bij deze.
loki504 @MissMe NL25 juli 2023 18:34
Maar die zelfde mensen kennen blijkbaar het verleden van de Diablo serie(en live service games in zijn geheel) niet . Waarbij elke patch weer de vraag was of je huidige build/items in de meta bleef.
Maar ook buiten de meta kon je lol beleven aan de game(soms nog meer als met een meta build)
CykkVii 25 juli 2023 16:33
Ik bedoel, het is toch alleen maar nice als je progressie vertraagt, in Vanilla WoW ging het ook allemaal wat trager maar dat maakte de game ook gelijk een stuk interessanter.

Uitstel van dopamine wordt minder gewaardeerd tegenwoordig :P
Zebby @CykkVii25 juli 2023 16:58
Diablo is een Action RPG. Je kan alsnog de progressie vertragen zonder de mob density te verlagen, alle damage te verlagen en van alles te nerfen. Als dat echt nodig is (en ik vind 80-100 uur voor level 100 niet weinig) behoud dan het plezier tijdens de langere speeltijd. En dat is waar ze echt even de plank hebben misgeslagen.

Ik noem patch 1.1 een afleiding, dit had al in 1.0 zo moeten zijn. Ze brengen expres iets zwaar slechts uit met zaken die ze nodig achten, ontvangen bakken vol haat. Vervolgens komen ze met een paar aanpassingen om de gemoederen te bedaren terwijl de rest blijft staan. En daarna kunnen ze weer door en goede PR proberen te behalen.
Bulls @Zebby25 juli 2023 18:18
Want elk bedrijf zit op een stortvloed van negatieve reacties te wachten? Het zijn de gelekte Corona maatregelen niet
i-chat @Bulls25 juli 2023 18:41
elke aandacht is goede aandacht 'marketing 101' gebaseerd op wetenschappelijke theorieten uit de psychology... Negatieve waardes bestaan niet in ons brein...

je kunt niet 'niet aan iets denken' je kunt wel 'wel aan iets anders denken' en daarmee dat eerste 'vergeten' maar dat is functioneel heel anders dan eerst wel aan iets denken dan ineens niet meer ...

zeg tegen een klein kind, (peuter kleuter) dat lekker aan het spelen is
- op dag 1 helemaal niets en loop gewoon even weg .. observeer wat er gebeurt
- op dag 2 zeg je: als ik zo even weg ben mag je NIET in de koektrommel hoor!

op welke dag gaat kind in de koektrommel graaien,

negatieve aandacht is gewoon aandacht, en die negatieve associatie vergeet je vanzelf weer en dan blijft er dus alleen nog associatie over ... ergo bekendheid...
pas wanneer je je bewust wordt van een negatief patroon (lees: situatie x = gevaar) gaan er andere scenario's spelen.
Kyuuni @Zebby25 juli 2023 18:52
Weinig games komen uit een graf. Enige 2 die ik kan bedenken zijn R6 Siege en No Man's Sky. Jezelf naar een graf graven is écht heen goede marketing / PR strategie. Helemaal omdat de huidige playerbase al een voorproef had die je wegjaagt. Die komen echt niet zomaar terug in de gigantische zee van andere games/entertainment.
Fly666 @Zebby26 juli 2023 09:20
Welk plezier is er aan 80 uur blindelings geen uitdaging te hebben. Dankzij de nerfs, kan ik terug spelen met een uitdaging en wil ik die moeite terug doen om verder te spelen, want het werd echt saai om op hoogste moeilijkheidsgraad geen uitdaging meer te hebben...
Gropah @CykkVii25 juli 2023 17:27
het is toch alleen maar nice als je progressie vertraagt
It depends...

Als je oneindig veel tijd hebt, dan kan dat mooi zijn, omdat je langer een doel hebt om te bereiken. Als je minder tijd hebt, is het erg zuur om er door heen te moeten grinden. Daarbij gaan sommige battle passes/f2p games wel erg ver in het verlengen van een grind. Zo kost het bij overwatch 5 jaar om alles te unlocken voor een nieuwe hero, of 327 jaar om alles te unlocken. Dat is gewoon exorbitant.
Durandal @CykkVii26 juli 2023 01:15
Ik bedoel, het is toch alleen maar nice als je progressie vertraagt, in Vanilla WoW ging het ook allemaal wat trager maar dat maakte de game ook gelijk een stuk interessanter.

Uitstel van dopamine wordt minder gewaardeerd tegenwoordig :P
Het model hier is:
In het begin geven we de spelers het gevoel een krachtig character te hebben want dat is goede reclame, maar omdat ze dan te snel door de content heen gaan gaan we dat na een maandje of twee nerfen, anders komen we content te kort, en nieuwe content kost geld.

Je kan je dan gelijk afvragen of er voor mij nog een reden is Diablo te kopen als iedereen al lvl 100 op easy mode gehaald heeft en gegeared is en ik moet gaan grinden en worstelen.
Antwoord is nee.

Ik kijk hier wel na over een jaar of zo, als er een paar goede patches zijn geweest en hij in de uitverkoop is.
MPC60 @Durandal26 juli 2023 09:41
Level 100 doet er niet toe aangezien iedereen vanaf 0 begint in een nieuw seizoen. Of je moet alleen op de eternal server willen spelen.
jacket13 25 juli 2023 16:46
Flink wat uurtjes in Diablo 4 gestopt maar de end game is echt te treurig voor woorden. Er is gewoon niks te doen, sommige builds zijn zo OP dat je 20/30 levels BOVEN je eigen level gewoon mobs, elites en bosses kan doen.

Daarom snap ik de community ook niet, Blizzard trekt de moeilijkheid eindelijk eens aan nadat ze niks durfde te doen 4 patches lang en dan is iedereen ineens boos? Zoals de game was, is er gewoon geen uitdaging. Als sorcerer met 2 knoppen elites kapot maken is gewoon helemaal niks aan.

Ik smacht naar meer content, season 1 heeft gewoon niks boeiends, het is zijn nog steeds enemies die gewoon meteen ontploffen en de rewards maken je alleen NOG sterker.
gimbal @jacket1325 juli 2023 20:32
Die deel ik wel ja, ik vraag me echt af waar mensen nu precies plezier uithalen tegenwoordig. Dat is geen sneer, ik merk een groot verschil op met hoe ik tegen games aankeek en nog steeds kijk.

Ik vond D1 en D2 persoonlijk goed te verteren omdat beide games vanaf het moment dat je ze opstart er op uit zijn om je op gruwelijke manieren om te leggen, in minder dan 2 seconden als het even kan. Je moet op je tenen blijven lopen en die hoge spanning verbergt de tergend herhalende gameplay loop van dit genre spel. Diablo 3 viel ik dan ook bij in slaap, alhoewel dat blijkbaar komt omdat ik te laat ben ingestapt als ik andere posts hier mag geloven. Die game geeft echt weinig tot geen weerstand. Gaap.

Dus als ik lees dat Diablo 4 te makkelijk is en dat mensen in de ankers gaan omdat het moeilijker gemaakt is... dan raak ik in de war. Dat zou toch een verbetering moeten zijn? Het komt volgens mij meer omdat men het hekelt dat hun bestaande karakters aangetast raken. Normaal gesproken zou ik zeggen big whoop, dan begin je lekker opnieuw en bouw je een nieuw karakter uit op basis van de nieuwe waarheid. Maar dan vloek ik denk ik in de kerk.

Ik word te oud.
MissMe NL @gimbal25 juli 2023 22:08
Precies wat je zegt. Het spel moeilijker maken niet met nieuwe content maar spelers nerfen. Een spel als diablo gaat juist om zo sterk mogelijk te worden om het moeilijkste in spel neer te kunnen maaien. Dat is de uitdaging. Als je daar uiteindelijk bent kan je eigenlijk zeggen ik heb het "uitgespeeld". Totdat er nieuwe content komt dat er voor zorgt dat je weer aan de bak moet. Nu gaan ze de spelers nerfen. Dat is lui en idioot. Waarom tijd erin steken als je van de een op de andere dag het ziet verdwijnen.

Hoe zou jij het vinden als je 200 uur in een spel steekt om vervolgens je progressie te verliezen door een patch.

Dit zeg ik als een casual Diablo speler. Ik kan heel goed begrijpen dat de hardcore spelers boos zijn.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 26 juli 2024 18:49]

Jerie @MissMe NL26 juli 2023 00:10
Dit zeg ik als een casual Diablo speler. Ik kan heel goed begrijpen dat de hardcore spelers boos zijn.
Disconnects tijdens een always-on game (voorbeeld (zijn er legio meer)) en gebrek aan een pauze knop (die zat wel in solo D3) houden in dat ik geen hardcore ga spelen.
MissMe NL @Jerie26 juli 2023 00:15
Bedoel hardcore met de gene die echt goed zijn haha. Verkeerde woord gebruikt lol. Maar idd ook dat is belachelijk.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 26 juli 2024 18:49]

Jerie @MissMe NL26 juli 2023 00:19
Klopt misschien ben jij wel goed in het spel (of bijvoorbeeld bovengemiddeld goed) maar speel je het weinig. Hoe goed iemand is in een spel kun je niet uitdrukken in hardcore of casual. Wel worden mensen vaak beter in iets als ze oefenen. Maar bijvoorbeeld basketbal zal ik nooit goed in worden (mijn vrouw dacht ook kwestie van oefenen; ze heeft die gedachte inmiddels laten varen).
Jerie @gimbal26 juli 2023 00:07
Ik word te oud.
Dat hoop ik voor je.

Maar dat is het probleem niet.

D1 en D2 waren offline spellen, D2 had geloof ik wel LAN of Battle.net uiteindelijk.

Maar hoe dan ook ze waren niet bedoeld om online te spelen. We waren niet 24/7 online, een game wereld was niet 24/7 connected (OK, MMOs wel). Als ik nu inlog in D4 kom ik mensen tegen van over de gehele wereld.
Durandal @Jerie26 juli 2023 01:19
Uberhaupt mensen tegen komen buiten je vriendenkring - Dat is een MMO kenmerk en past niet bij wat Diablo was.
Polderviking @jacket1325 juli 2023 19:43
Ik denk ook niet dat deze patch de enige factor is die kwaad bloed zet ten aanzien van Blizzard.
En wat natuurlijk wel zo is, als je zo heftig moet bijsturen na release wek je niet echt de indruk dat je het in algemene zin echt onder controle hebt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 26 juli 2024 18:49]

karsb23 25 juli 2023 16:43
Ik vind de hele commotie rondom de patch voor seizoen 1 nogal een storm in een glas water. Ik heb toen de patchnotes beschikbaar kwamen goed opgelet op de kracht van mijn rogue-character (die volledig was gericht op vunerable-damage) vóór en na het updaten naar de nieuwe patch. Hoewel de nerfs op papier niet mals waren voor vunerable damage) en ik me echt ging afvragen of ik straks nog wel een speelbare character zou hebben, spelen dezelfde Nightmare Dungeons bijna net zo makkelijk weg als vóór de patch.

Hoewel dit natuurlijk een geval van n=1 is, heb ik ook in de GoT-clan veel mensen gesproken die hier hetzelfde gevoel bij hebben nadat iedereen zelf de aanpassingen heeft kunnen ervaren.
Melleth @karsb2325 juli 2023 17:24
Same, het valt allemaal heel erg mee. Het enige waar ik het in merkte waren m'n defences en een stukje cooldown reduction. Opzich prima want het spel was voor de patch echt veels te makkelijk.
Finraziel
@karsb2325 juli 2023 18:15
Nou is Rogue wel zoals in het artikel ook gezegd de klasse die het minst geraakt is.

Maar goed, ik was ook niet echt salty over de patch, wilde het gewoon gaan proberen... Mij zijn ze kwijt geraakt met die onzin over het wel heel makkelijk per ongeluk activeren van je battlepass. Ben daar (en het totaal niet helpen van support) zo van afgekapt dat ik totaal geen zin meer heb in de game. Gelukkig heb ik genoeg andere games, alleen een beetje jammer van die battlepass en had ik dit van tevoren geweten had ik geen €90 uitgegeven maar lekker gewacht tot over 1 of 2 jaar als de game wat verder ontwikkeld is en in de sale ging.
yatogami28 @karsb2325 juli 2023 19:35
Je speelt het spel ook met de sterkste class van de game..
Jerie @karsb2326 juli 2023 00:04
Rogue is S tier leveling en end game. Kom maar terug als je sorc speelt. Ik ben een necromancer begonnen in S1, maar op eternal raak ik m'n sorc niet meer aan. Ze hadden heet simpel S0/eternal niet aan moeten raken. Laat de seasons een testbed zijn en tijdelijk leuks (of minder leuks, ook prima, het is tijdelijk!), en live dan daarna ook met die balances als season voorbij is. Zo deden ze het ook bij D3.
CJ_Latitude 25 juli 2023 16:50
Kan iemand dit uitleggen?
Nerf wordt uitgelegd als het "verzachten" van een wapen. Maar daarna staat dit:
Ze zeggen na een enkele klap van een bepaalde vijand te sterven waar ze voorheen hele hordes van dezelfde vijand aankonden.
Dat is toch juist versterken? (de zin verwijst naar het wapen van die vijand)

[Reactie gewijzigd door CJ_Latitude op 26 juli 2024 18:49]

CykkVii @CJ_Latitude25 juli 2023 16:53
Nee de nerf betreft de classes die je kan spelen, omdat deze verzwakt worden zijn nu de meeste bosses lastiger te verslaan waar je er voorheen gewoon doorheen ramde.
CJ_Latitude @CykkVii25 juli 2023 17:01
Thanks, dat maakt het duidelijker dan in het artikel ;)
BryanD 25 juli 2023 16:34
Heb het allemaal van een afstandje gevolgd, maar als Path of Exile speler weet ik inderdaad wat de Diablo spelers mee maken, ook PoE heeft wel eens dergelijke nerf patches gehad die door de community erg slecht ontvangen werden, maar zelfs dan tipt het niet aan de patch waar Blizzard mee aan kwam. De patch word ook wel de slechtste aRPG patch aller tijden genoemd...dat is best wel een ernstige titel voor je eerste grote update van je nieuwe shiny game.

Voor de D4 fans; Path of Exile heeft dit weekend de presentatie van Path of Exile 2 en de nieuwe Path of Exile league, mocht je die itch vervult willen hebben en deze patch van Diablo je een beetje afgestoten hebben.
Klauwhamer @BryanD25 juli 2023 16:45
Het is ook dat Blizzard volstrekt nul krediet heeft door jarenlange ellende, van problematische servercapaciteiten all over the place tot schandalen binnen de bedrijfsstructuur, van introduceren van player unfriendly mechanics tot jarenlang volstrekt negeren van de playerbase (WoW Community Council of iets in die geest). Nog steeds zijn er legers mensen die Blizzard koste wat kost blijven verdedigen en iedere vorm van kritiek afwimpelen of onterecht vinden. Het is dat de franchise van Blizzard zo sterk is, anders had dit bedrijf al lang tits up gelegen.

Het vervelende is: ik heb beide open beta's gespeeld. Wat ik zag van Diablo 4 vond ik wel goed. De gameplay silky smooth, geluid top notch, visueel nice, etcetera. Alleen bij het zien van de talent tree en de character statistics dacht ik al meteen "dit gaat Blizzard gewoon niet gebalanceerd krijgen" -- daarvoor is het in het verleden domweg te vaak fout gegaan. Bij de items vreesde ik voor shitty itemization en beperkte mogelijkheden met betrekking tot craften van items. Diablo III vond ik dodelijk saai in dat opzicht. Ook vreesde ik (endgame) content. Al deze dingen blijken inderdaad vreselijk tegen te vallen. Blij dat ik de game niet gekocht heb.
BryanD @Klauwhamer26 juli 2023 08:19
Absoluut hoor, ik heb zelf de game ook niet gekocht, inderdaad ook beide beta's gespeeld. Maar ik moet zeggen dat ik tijdens de beta's inderdaad ook al zoiets had van "ehhh....dit weet ik niet...". Kon de vinger niet op de zere plek leggen, maar er zat gewoon iets niet helemaal lekker. Nou kan dat absoluut te maken hebben met dat voor mij niets zo lekker voelt als PoE...maar ik denk dat er inderdaad nog iets anders was.

En wat je zegt inderdaad, Blizzard ansich is gewoon al een red flag en dat was het eigenlijk vanaf de aankondiging van D4 al. Ik had toen ook al zoiets van "leuk en aardig, maar het is wel Activision / Blizzard" en toen was er van een overname door MS nog geen sprake. Ik heb nog altijd hoop dat de overname er voor gaat zorgen dat Blizzard zich weer een beetje gedragen gaat jegens de community, maar goed dat gaan we mee maken.
Lekker Ventje @BryanD25 juli 2023 18:57
Nadeel is wel dat je in Diablo zo kunt beginnen met spelen terwijl je voor PoE je toch wel moet verdiepen wil je alles er uit halen
BryanD @Lekker Ventje26 juli 2023 08:14
True...somewhat. Ja de learning curve is best wel hoog voor PoE. Maar in principe is het wel gewoon mogelijk om te beginnen en te kijken waar je strand (wrs. act 2 of act 6 in de campaign, of misschien zelfs het begin van maps) en van daar uit verder te gaan. Maar aan de andere kant is PoE natuurlijk wel een Free2Play game waar je voor D4 verplciht bent om 60-70 euro neer te leggen voordat je spelen kunt.

Daarboven op weten we het momenteel nog niet zeker natuurlijk, maar ik vermoed dat PoE2 een erg goede plek gaat zijn waarop men inspringen kan. Ik denk dat PoE2 een stuk vriendelijker zal zijn voor nieuwe spelers. Hence de comment ^^
Bossie 25 juli 2023 16:37
Naar mijn inziens is de enige fout die blizzard heeft gemaakt is dat ze de patch niet gelijktijdig met s1 hebben uitgebracht.

De community heeft misschien veel lawaai gemaakt, maar eigenlijk is er in S1 niet veel aan de hand en zijn er zoals verwacht alweer diverse "meta" builds op basis van de S1 itemisation.

Anderzijds, als de patch gelijktijdig met S1 zou komen, dan zou de community weer los gaan op de benodigde downtime (en eventuele verlengingen hiervan) tijdens de S1 release.

Blizzard kan niet echt winnen, zeker als het komkommertijd is en de streamers hun klaagzangen meteen online gooien voor de views en de circle-jerk volgens door alle kanalen herhaalt word.

Bossie vind de game prima, misschien moet ik ergens ook nog een negatieve reactie posten zodat deze in het artikel geqoute kan worden ... :P

[Reactie gewijzigd door Bossie op 26 juli 2024 18:49]

Croga @Bossie25 juli 2023 16:47
exact dit.....

Mijn seasonal sorceror heeft echt helemaal nergens last van. Ik ga gewoon door de content alsof de patch nooit geweest is. Nog sterker; alles gaat een stuk soepeler vanwege alle buffs die de altars geven.
yatogami28 @Croga25 juli 2023 19:38
Probleem zit hem vooral na lvl 60
yatogami28 @Bossie25 juli 2023 19:42
Ik vind de nerfs inderdaad ook meevallen, behalve de sorcerer class. Die hebben ze wel zwaar te pakken.

Mijn probleem zit hem vooral in het nerfen van XP en Helltides.

Risk-reward van helltides is gewoon niet meer interessant. je moet 250 verzamelen en je krijgt niet eens een guaranteed ancestral
Bulls 25 juli 2023 18:28
Ik heb tot nu toe geen klachten, was op eternal realm lvl 72 lightning sorc, nu op season speel ik bleed barb, en vermaak me prima. Mensen klagen iets te snel en teveel tegenwoordig. Vervolgens op Metacritic gaan review bomben als een stel kleuters. Oh wow 6000 slechte reviews, en dat op 9,5 miljoen verkochte exemplaren. Ja IEDEREEN is boos |:(
Polderviking @Bulls25 juli 2023 19:48
Vervolgens op Metacritic gaan review bomben als een stel kleuters.
Het wordt dan ook hoog tijd dat dat platform gaat rebranden naar iets wat meer op de werkelijkheid slaat.
Metaragequit ofzo.
Bij elke heupkuch die ze niet aan staat wordt de titel, of gelijk maar alles van die uitgever, naar de maan gebombed. En dat gebeurd dusdanig vaak dat je er als review site eigenlijk niks meer aan hebt.

Zegt misschien ook wel wat over de staat van de markt. Maar toch.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 26 juli 2024 18:49]

Jerie @Polderviking26 juli 2023 00:17
Als ik naar https://www.metacritic.com/ ga zie ik dat Oppenheimer een score van 89 heeft. Klik ik daar op dan zie ik dat die score is gebaseerd op de critic score https://www.metacritic.com/movie/oppenheimer/critic-reviews dit zijn 'critics' ofwel 'critici' die betaald krijgen om zo'n product te reviewen voor een medium zoals bijvoorbeeld een krant. Die score zijn dus geen user reviews. Bij Oppenheimer zie je dat de user en de critic score dicht bij elkaar liggen.

Welnu, bij Diablo 4 zou dit uit elkaar liggen. Ik heb dit niet geverifieerd; ik geloof dat graag. Op het moment dat de critic score en de user score ver uit elkaar liggen dan kun je stellen dat de users ontevreden zijn (geworden). En dat moet je dan uit gaan zoeken waarom dat is. Je kunt dat niet at face value nemen.

Maar om dan te zeggen dat Metacritic niet werkt? Juist niet, het lijkt prima te werken. Als jij alleen van professionele reviewers wilt weten hoe het zit, kijk je enkel naar de critic score.
Polderviking @Jerie26 juli 2023 00:31
Ik wil juist niet alleen betaalde reviews. Maar als ik zelf moet uitzoeken waarom gamers nu weer boos zijn, en wat de score zou zijn het ding waar ze gefrustreerd over zijn niet zou meespelen, als het uberhaupt slaat op de titel die ze review bomben, vind ik zo'n review agregator niet bizar nuttig.
Jerie @Polderviking26 juli 2023 00:36
Je kunt ook gewoon zeggen: als de user score teveel afwijkt van de critic score dan neem ik de user score niet serieus. Als je dat als vuistregel gebruikt, en het weigert uit te zoeken, dan zit je ook snor.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.