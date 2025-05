Blizzard gaat bepaalde games via Steam uitbrengen, begint met Overwatch 2

Blizzard Entertainment gaat pc-versies van zijn games via Steam uitbrengen. Tot dusver zijn games van de ontwikkelaar op de pc alleen via de Battle.net-launcher te spelen. Overwatch 2 wordt de eerste game die Blizzard via Steam uitbrengt. Dat gebeurt op 10 augustus.

In een blogpost laat Blizzard weten dat gamers via Steam alle gebruikelijke functionaliteiten van Valves gameplatform kunnen gebruiken, waaronder Steam-achievements, de vriendenlijst en de mogelijkheid om spelers uit te nodigen voor een game. De Steam-pagina van Overwatch 2 is op het moment van schrijven al online. Gebruikers hebben overigens nog altijd een Battle.net-account nodig om Overwatch 2 te spelen; dat geldt ook voor consoleversies van Blizzard-games.

Het Amerikaanse bedrijf wil naar eigen zeggen zijn games zo toegankelijk mogelijk maken voor alle gamers. Steam is verreweg het grootste distributieplatform voor pc-games. Het is niet duidelijk of Overwatch 2 ook op de Steam Deck ondersteund gaat worden. Ook wil Blizzard pas op een later moment meer games via Valves gameplatform uitbrengen. Het is dus nog niet bekend of bijvoorbeeld de onlangs uitgekomen dungeoncrawler Diablo IV of de populaire mmorpg World of Warcraft via Steam uitgebracht gaan worden.

Of de overname van Activision Blizzard door Microsoft deze keuze heeft beïnvloed, is vooralsnog speculatie. Eerder tekenden Microsoft en Sony een overeenkomst om Call of Duty beschikbaar te houden op het PlayStation-ecosysteem. Mogelijk wil Blizzard met Steam-releases van zijn games een vergelijkbare toegankelijkheid garanderen met de overname in het achterhoofd. Voor die aanname is vooralsnog geen officiële aanleiding.

Overwatch 2 is een free-to-play multiplayershooter met een battlepass-systeem waarmee spelers na aanschaf cosmetische items kunnen verdienen. In de sequel uit 2022 spelen teams van vijf spelers tegen elkaar. Er zitten ondertussen 37 Heroes in de game, ieder met eigen abilities en rollen.