Steam bestaat twintig jaar - update

Valve's gameplatform Steam is op 12 september exact twintig jaar beschikbaar. Sindsdien is Steam het grootste gamewinkel en -launcherplatform geworden en gebleven en heeft het op piekmomenten ruim tien miljoen gelijktijdige gebruikers wereldwijd.

Ter ere van het twintigjarige jubileum van Steam heeft Valve een speciale retrobadge beschikbaar gemaakt, die volgens SteamDB sinds 10 september aan honderdduizenden accounts gegeven wordt die daarvoor in aanmerking komen. Verder heeft Valve zover bekend nog niets gedaan om de mijlpaal te vieren.

Steam oud
Bron: Valve / Dreamer

Steam kwam op 12 september 2003 na een korte bètafase uit. In eerste instantie bracht Valve het gameplatform uit als manier om eigen games gemakkelijker te kunnen distribueren en updaten. Half-Life 2 werd eind 2004 de eerste game die digitaal via het platform werd uitgebracht, terwijl ook een fysieke kopie van de shooter installatie via Steam vereiste. Vanaf 2005 begon Valve met het aanbieden van spellen van derden via de dienst.

Ondertussen biedt Steam honderdduizenden games van uiteenlopende ontwikkelaars en uitgevers aan via het platform. Op een gemiddelde dag gebruiken dagelijks rond de dertig miljoen mensen het platform gelijktijdig, terwijl op piekmomenten zo'n tien miljoen spelers daadwerkelijk gelijktijdig games aan het spelen zijn. Daarmee is het platform verreweg de grootste wat online gamewinkels- en -launchers betreft. De laatste jaren proberen concurrenten als de Epic Games Store ontwikkelaars en gebruikers te werven, bijvoorbeeld door betere voorwaarden te bieden.

Update, 13 september: Intussen heeft Valve een blogpost op Steam uitgebracht met daarin een opsomming van alle grote gebeurtenissen op het platform. Daaruit blijkt dat in december van 2007 bijvoorbeeld de eerste Steam-uitverkoop plaatsvond, dat de Steam Workshop vanaf 2011 live ging en dat gamers vanaf 2015 hun geld terug konden krijgen. Bij ieder jaar staan ook de populairste games die in dat jaar uitgebracht werden, vergezeld met een unieke game-interpretatie van populair memes uit de desbetreffende jaren. Tot slot heeft de client van het gameplatform tijdelijk weer de kenmerkende groene UI.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 17:26
161 • submitter: Xtuv

12-09-2023 • 17:26

161

Submitter: Xtuv

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Reacties (161)

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Damic 12 september 2023 17:37
Voor iedereen, die wil weten hoe oud zijn account is: https://steamid.pro/how-old-is-my-steam-account

edit: merde bijna 19 years of service (22/09/2004)

[Reactie gewijzigd door Damic op 22 juli 2024 17:59]

CrimInalA @Damic12 september 2023 18:41
Years of service badge in steam als actief zetten .
Daarna gewoon met je muis hoveren over je years of service badge in steam en je ziet de datum waarop je profiel aangemaakt is .
Floks @CrimInalA12 september 2023 18:54
Lid sinds 25 oktober 2003

Bijna vanaf het begin.
Met Steam Profile 299 Games
7282 hour(s) played time.
Crazy Harry @Floks12 september 2023 20:35
Behalve de registratiedatum zijn dat wel rookie numbers :P
Floks @Crazy Harry12 september 2023 22:53
Dat krijg je met een fulltime baan, alle playstations en xboxen :( oh dan nog de randzaken ;-)
Barista @Floks14 september 2023 10:18
Meh 17 november 2003 pas ;)
Boefmans @Floks14 september 2023 12:28
ik pas november 2004. Dacht dat ik het meteen had, ik speelde toen eigenlijk alleen maar counterstrike (maar was nog geen source dus geen steam nodig bij de eerdere versies denk ik). Wel vrij snel hl2 gaan spelen. Lang geleden :-)
Boefmans @Floks14 september 2023 12:30
waar zie je die played time?
Amnesia85 @Damic12 september 2023 17:44
damn...ik dacht dat ik een ancien was :D 18 years here (02/05/2005)
caspar M @Amnesia8512 september 2023 17:53
23-04-2004 oof
pirke @Amnesia8512 september 2023 17:56
13 jaar hier, ik ben een brookie 8-)
Milanobrotchen @Amnesia8513 september 2023 11:54
Ikke 9,2 jaar lid van steam 2014-06. zelf ben ik 20 jaar oud hahaha :9~

Ik ben geboren in het jaar dat steam uit kwam. Sommige van jullie accounts zijn ouder dan ik :+ :+ :+

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 22 juli 2024 17:59]

Cybergamer @Amnesia8512 september 2023 23:08
Kom ik aan met mijn 16 jaar :) (20-06-2007)
DiaZ_1986 @Damic12 september 2023 18:10
15-09-2003 O-)
Castor385 @DiaZ_198612 september 2023 19:02
Ik heb t voor mezelf ook even opgezocht:
“Lid sinds 13 september 2003“ ik was er vrij rap bij omdat ik in die tijd fanatiek Counter-Strike speelde
Boefmans @Castor38514 september 2023 06:59
Maar de bèta van cs (dus pre source) was pre steam toch? Volgens mij heb ik het installer voor hl2 of voor cs ook idd.

Edit: ik speel cs sinds ergens in 1999, dat was bèta 4.1 ofzo.

[Reactie gewijzigd door Boefmans op 22 juli 2024 17:59]

Castor385 @Boefmans14 september 2023 12:33
Same here, speelde in 1999 al. Maar was er vrij snel bij een steam account te maken toen je updates via steam ging krijgen
Jittikmieger @DiaZ_198612 september 2023 19:21
13-09-2003...

Moest het installeren voor Day of Defeat. Goh! Wat hebben wij Valve vervloekt in het begin met hun - toen in onze ogen - bagger Steam die ons door de strot werd gedrukt!

Nu heb ik een Steam Deck sinds launch... :)
reshi @Jittikmieger13 september 2023 13:23
12-09-2003 CS en DoD :9~
sPENKMAN @Jittikmieger13 september 2023 13:26
12 september 2003

Reden achter de registratie kan ik me niet meer heugen, maar zou bij mij ook zo maar eens DoD geweest kunnen zijn :+
Ge0force @DiaZ_198612 september 2023 19:22
16 november 2004. Ik heb Steam toen geïnstalleerd om HL2 en Portal te spelen. Ik haatte het niet, maar het boeide me ook niet dus na het uitspelen van die twee games gewoon uninstall gedaan.

Pas jaren later terug geïnstalleerd vanwege het gemak en de vele features die inmiddels waren toegevoegd. Op dat gebied blijft Steam de concurrentie gigantisch ver vooruit. Hoewel Game Pass ook aantrekkelijk geworden is vanwege de lage prijs.
Damic @DiaZ_198612 september 2023 18:11
Heb je de badge?
DiaZ_1986 @Damic12 september 2023 18:23
Nog niet die van 20 jaar, ik neem aan dat ie over 3 dagen geüpdatet wordt naar de 20-jaar variant
Magic666 @DiaZ_198612 september 2023 18:31
beat me to it!

16 sept 2003.........
DeZzL @DiaZ_198612 september 2023 19:01
14-09 2003 :p
Sossa789 @Damic12 september 2023 18:12
Member since 12 september 2003! :-)
Reeds van in het begin fan van Half-Life & Valve...
DiaZ_1986 @Sossa78912 september 2023 18:25
Precies, niet langer handmatig updates downloaden van clanbase maar automatische updates!
Vipertje @Damic12 september 2023 17:52
damn jij wint met een maandje. 18 years of service met 31 October, 2004
Jorick @Damic12 september 2023 18:07
18 september 2003. Nog een paar nachtjes slapen :Y)
Raizio @Damic12 september 2023 18:07
Nondeju,

Member since 21 December, 2003.

Lekkere kerst gehad met Counter-Strike vroeger!
XWB Developer @Damic12 september 2023 19:03
Daar is geen andere website voor nodig, de registratiedatum staat in de broncode van het Steam profiel:
<div class="profile_badges_badge " data-tooltip-html="Years of Service<br>
Member since 30 October, 2004." >

[Reactie gewijzigd door XWB op 22 juli 2024 17:59]

Spekkie88 @Damic12 september 2023 19:06
Damn ik word al oud...
Member sinds 26-9-2003, nooit bij stil gestaan dat ik er al zo vroeg bij was... Zal de orangebox zijn geweest meen ik, want die had ik wel vrij snel na de launch...
BuzzardHawk @Damic12 september 2023 19:13
Lid sinds 9 augustus 2004, zag nu pas dat ik 19 jaar badge heb.. ;)
Vlizzjeffrey @Damic12 september 2023 19:33
Ik was juist heel laat met Steam, omdat ik 15 jaar lang hetzelfde spel speelde ( Red alert 2)
Pas in 2016 mijn steam account gemaakt!
justinkb @Damic12 september 2023 19:35
18 jaar, 1 maand hiero. Valt me niet tegen
Cliffke @Damic12 september 2023 19:44
November 23, 2004
18 jaar en 8 maand :P

mijn vermoeden is ook dat dat rond de tijd is dat half life 2 is uitgekomen. :*)
Verwijderd @Damic12 september 2023 19:55
8 April 2004 8-)
CrazyBernie @Damic12 september 2023 19:59
12-9-2003

Special aangemaakt voor half life 2.
Weet nog heel goed dat ik op een station stond en mijn broertje die nog flink jonger was het bericht kreeg dat half life 2 speelbaar was en gewoon kijken naar die grafiek van wereldwijde through put was toen echt een mijlpaal .
Zidane007nl @Damic12 september 2023 20:13
Waarom via een externe service? Het staat gewoon in je Steam profiel bij je badge. Of de XML versie van je profiel. ;)
Magic Power @Damic12 september 2023 18:05
17 November 2004
SpoekGTi @Magic Power12 september 2023 18:25
16 november 2004 hier
Ge0force @SpoekGTi12 september 2023 19:23
Same. The orange box zal rond die tijd verschenen zijn. :)
qlum @Ge0force12 september 2023 19:30
nee die was veel later pas 10 oktober 2007.

Wat weer dichter bij de 13 juni 2007 van mijn account komt
SpoekGTi @Ge0force12 september 2023 20:00
hL2 dateert van 2005 dus nee maar denk dat toen de hele bende echt op gang kwam
Br3wmaster @Damic12 september 2023 18:25
18-09-2003 volgens mijn steam profiel. Kan me het kleurenpalet nog goed herinneren
Mr. Rawnar @Damic12 september 2023 18:27
Lid sinds 16 september 2003. Vier dagen te laat. :-(

Over vier dagen nog maar eens kijken naar mijn badges.

[Reactie gewijzigd door Mr. Rawnar op 22 juli 2024 17:59]

Bloodhoundje @Damic12 september 2023 18:27
Woops, ik ga al langer mee als ik dacht: 29-03-2004. :+
19 jaar en 5 maanden.

[Reactie gewijzigd door Bloodhoundje op 22 juli 2024 17:59]

JayCapone @Damic12 september 2023 18:38
Mijn account is vandaag ook jarig zie ik. 20 jaar oud geworden 🎉🍻
PdeBie @Damic12 september 2023 18:41
16 years of service hier!
Member since 19 July, 2007

De knetters :D
Sinned123 @Damic12 september 2023 18:46
18jaar en 9maanden.
En alleen omdat een account op een gegeven moment verplicht was voor counter-strike.
TheLastOttoman @Damic12 september 2023 18:46
Ik heb Half Life Platinum Edition geactiveerd op 12 September 2003. Heb mijn badge al, 1000xp erbij.

[Reactie gewijzigd door TheLastOttoman op 22 juli 2024 17:59]

dartbord @Damic12 september 2023 18:57
Steam account was created on September 12, 2003.

😎
BlueSmileyBE @Damic13 september 2023 04:17
Nu dat ik op die link geklinkt heb ga ik effe de Runescape weg op:

=*~(~×~Selling°Steam°Account~×~)~* =
The Otherside @Damic13 september 2023 08:48
September 12, 2003 :) volgens mij om Counter-Strike 1.6 te kunnen spelen.
Wubinator @Damic13 september 2023 10:06
Ik was er blijkbaar vroeg bij met 25/09/2003. Nog 12 dagen tot mijjn 20 years of service badge
MornixRS @Damic13 september 2023 11:30
Leuk! 11 jaar en 8 maanden hier. :D
stx @Damic13 september 2023 12:56
12/09/2003 8-) 8-)

Voor de rest ook wel rookie numbers. Vooral CounterStrike destijds en HL2 natuurlijk.
Heav_y_Fun @Damic13 september 2023 16:37
8j en 5 maanden (created 11 april 2015) :D
Tjidory @Damic13 september 2023 17:30
18-09-2003

Zal wel nodig geweest zijn voor 1 Mods zijn die ik in die tijd speelde (Natural Selection, Day of Defeat o.i.d).
Begin was wel een drama weg. (bekende steam is updating meme met de geraamte voor je beeldscherrm).

Was al blij met breedband internet van 80Kb/sec :)

nieuws: Breedband internet wordt nauwelijks benut
Maar ja oude tijden ;)

Tegenwoordig koop ik bijna alles via steam.
SadisticPanda @Damic13 september 2023 23:25
Staat ook gewoon als een badge op je steam profile hoor (bij mij iig toch).

De totale waarde van games via die tool is redelijk pijnlijk loool (Approximate Value
$28308 ) als mijn vriendin dat maar niet ziet hahaha

[Reactie gewijzigd door SadisticPanda op 22 juli 2024 17:59]

Marcbr 12 september 2023 17:42
Vroeger lekker COD op cd's in je pc en daarna de patches downloaden van gamershell 1.0/ 1.2/1.3 enzovoort daarna installeren om weer online te kunnen, wat een geklooi was dat :)
Cid Highwind @Marcbr12 september 2023 17:54
Vergeet de patch van gamecopyworld niet. Verplichte kost om sommige Atari games aan de praat te krijgen die out of the box simpelweg niet werkten.
Deido @Cid Highwind12 september 2023 18:13
Game copy world, takes me back. :D
Marcbr @Deido13 september 2023 10:02
Bestaat nog steeds zie ik met dezelfde layout :P
Marcbr @Cid Highwind12 september 2023 19:10
Dat was ook zo'n mega bekende site inderdaad.
JorisM @Cid Highwind13 september 2023 00:42
Of voor cheats, trainers en savegames.
Zelf nooit gebruikt natuurlijk O-)
Magic Power @Marcbr12 september 2023 17:58
Sommige spellen hadden patches die alleen werkte van versie x.y naar x.y+1 enzovoort. Mocht je meerdere patches voor verschillende versies downloaden, en alleen in de juiste volgorde kon je ze installeren.
Marcbr @Magic Power12 september 2023 18:40
Dat bedoel ik ook, kan me herinneren dat COD2 dat had.
AOC @Marcbr12 september 2023 18:08
En mooi op clanbase matches regelen
Marcbr @AOC12 september 2023 19:08
Ook nog gedaan op een blauwe maandag met een COD united offensive clan :P , de gamemodus waar ze zich in gingen specialiseren had ik helemaal niks mee dus byebye.
SpoekGTi @Marcbr12 september 2023 18:25
Patches? Je bedoelt de cracks 👍🤪
Marcbr @SpoekGTi12 september 2023 19:09
Ook die waren daar maar speel voornamelijk alleen online en dan was een crack meestal niet meer bruikbaar.
BlaDeKke @SpoekGTi13 september 2023 00:28
nocd cracks, waar is de tijd.
PCG2020 @BlaDeKke13 september 2023 10:12
Pas geleden heb ik Need For Speed Underground geïnstalleerd op mijn ietwat antieke laptop (die overigens totaal geen moeite heeft met NFSU, dat spel is al zo oud :+ ). Daarvan heb ik de nocd crack nog op een externe harde schijf met images van games staan. Wie wat bewaart die heeft wat, zal ik maar zeggen :)
Verwijderd @Marcbr12 september 2023 18:08
ik vond dat eigenlijk wel fijn. je kon die patches makkelijk opslaan en als je niet wilde updaten kon je daar ook gewoon voor kiezen.
PilatuS 12 september 2023 17:36
Grappig hoe geliefd Steam tegenwoordig is tegenover alle andere launchers. Toen Steam er net was zag je overal memes over hoe enorm slecht het was en hoe iedereen er een hekel aan had. Vrijwel niemand wou er iets mee te maken hebben toen het er net was en we werden allemaal gedwongen iets te gebruiken waar niemand op zat te wachten. Gelukkig is het goedgekomen.
4play @PilatuS12 september 2023 17:47
Dat kan ik me ook nog herinneren, mensen klagen dat het veel te veel cpu cycles nam. En dat het gewoon een slechte DRM maatregel was etc etc.

Klopte allemaal ook wel, steam gebruikte veel CPU en geheugen en een flinke hap van je netwerk verkeer als je het verkeerd instelde. Maar na een jaar was het echt wel een stuk stabieler, kleiner en beter te configureren.
PurpleApeGaming @4play12 september 2023 22:19
Ik vind het nogsteeds erg lomp en traag. Ik start het liever niet op dan wel. De enige launcher die lekker vlot en licht draait is de GOG launcher.
Scriptkid @PilatuS12 september 2023 17:56
Die plaats lijkt egs nu te hebben ingenomen dus welligt komt het nig goed met ze.
Luchtbakker @PilatuS12 september 2023 18:11
Alle andere launchers zijn het allemaal gewoon 'net niet'.

Steam biedt voor de gamer alles wat nodig is. Vooral de modsupport is echt legendarisch.

Vergeet ook niet dat steam open is voor elke game ontwikkelaar, hoe klein of groot je ook bent je krijgt tientallen tools, tegen het bedrag van 30% fee. Geen enkel andere launcher heeft dit.
phray @Luchtbakker12 september 2023 19:15
Mod support legendarisch? Bijna iedereen gebruikt nexus mod managers voor hun mods ipv Steam.
xzaz @PilatuS12 september 2023 18:46
Ja en het Friends netwerk wat nooit werkte. Iedereen bleef toen bij xfire.
n0kn0k 12 september 2023 17:58
In een online cs 1.6 server even de console openen en "status" intikken. Dan zie je ook je Steam ID. Ik was er vrij snel bij. :) De mijne is in de 20.000 reeks.
equit1986 @n0kn0k12 september 2023 18:08
valt me nog tegen: 159685 en dat terwijl ik 2 dagen later al een account had aangemaakt.
n0kn0k @equit198612 september 2023 18:15
De aversie tegen Steam was toen erg groot. Veel spelers installeerde het simpelweg niet.
Het haalde je FPS, die je met moeite net op 100 FPS kon houden, iets naar beneden.
Om nog maar niet te spreken over hoe crap het toen was. De toegevoegde waarde was ook nog 0,0.
equit1986 @n0kn0k12 september 2023 19:06
klopt, steam was echt ruk, maar CS1.5 was dood aan t gaan en 1.6 kon je alleen spelen met Steam.
MsG @equit198612 september 2023 19:09
Voor m'n computer was het destijds ook een stuk zwaarder dan CS 1.5 met het wow-systeem en zonder steam. En dat malle schild van 1.6 sloeg ook niet zo aan.
n0kn0k @MsG16 september 2023 07:31
Dat schild was in CS Condition Zero. Niet in de gewone CS als ik het me goed herinner.

[Reactie gewijzigd door n0kn0k op 22 juli 2024 17:59]

MsG @n0kn0k16 september 2023 08:32
Nee dat zat gewoon in de reguliere Counter-Strike versie 1.6. Van condition zero was ook nog geen sprake toen. Later is het er geloof ik uitgehaald. In Counter-Strike 1.5 zat het schild ook niet.
n0kn0k @MsG18 september 2023 17:22
CZ was de eerste nieuwe game die op Steam verkocht werd. Ik kan me ook nog herinneren dat daar voor het eerst botjes in zaten op lan servers. Ipv dat we die los moesten installeren. Ik dacht dat toen ook dat stomme schild ingame kwam. Die moest je dan bij de bot settings uitzetten.

Edit: heb het nog even opgezocht. Blijkbaar zat het in beide. Al ken ik geen enkele 1.6 server waar het aan stond. ;) Leuk filmpje. https://m.youtube.com/watch?v=QTJyzumcCz0

[Reactie gewijzigd door n0kn0k op 22 juli 2024 17:59]

meowmofo @n0kn0k12 september 2023 19:10
Dit zijn de nieuwe ID's die je ziet, ooit is er een verandering geweest in de ID's waarbij elk ID x2 is gegaan ( ervan uitgaande dat je STEAM_U:1 ziet in het begin van het ID).
n0kn0k @meowmofo16 september 2023 07:33
Hmm interessant! Dan was ik nog eerder dus. :)

[Reactie gewijzigd door n0kn0k op 22 juli 2024 17:59]

Thazard 12 september 2023 17:31
Nou, Steam. Van harte gefeliciteerd dan maar. Ik zelf heb Steam in zijn beginjaren nooit gebruikt. Ik had niet zoveel met CS en was meer bezig met MoH:AA, Wolfenstein en Red Faction. Kan mij niet herinneren dat Steam nodig was om HL te spelen.
Damic @Thazard12 september 2023 17:48
HL2 kwam op dvd maar moest je alsnog een serieuze update (>1GB) binnen halen om te kunnen spelen :(
BlaDeKke @Damic13 september 2023 00:54
Ik had de dvd, maar men ISP moest toevallig dingen doen in mijn straat op release day. Ik heb kunnen wachten...
Heroic_Nonsense @Thazard13 september 2023 07:38
Half-Life niet, maar Half-Life 2 wel - en daar werd destijds vreemd van opgekeken. Er was immers nog nooit een game geweest die een launcher vereiste, laat staan een internetverbinding om te kunnen installeren.

De game was echter zo goed dat men het voor lief nam.
yinx84 12 september 2023 17:37
Oh wat vervloekte ik die client in de begindagen. Veel (inlog)problemen, trage downloads.

Inmiddels niet meer weg te denken. Zeker met hun gamesharing en refund policy zijn ze koplopers.
JorisM @yinx8413 september 2023 00:47
Van die refund regeling heb ik al een paar keer gebruik gemaakt: Dat je er al snel achter komt dat een game, ondanks checken van reviews, toch niet je ding is of niet lekker werkt op je systeem of teveel bugs heeft.
JorisM 12 september 2023 18:40
Alweer 18 jaar een account bij Steam nu :D

Toch wel mooi dat Steam het mogelijk maakte om makkelijker en goedkoper games online te kopen, en daarbij ook nog eens gelijk de laatste updates, patches en (soms ook nog DLC) te downloaden. Plus dat je in de toekomst automagisch nieuwe updates aangeboden en geïnstalleerd kreeg.

Dat was voor mij ook het moment dat ik stopte met het downloaden uit nieuwsgroepen, torrents en shady download sites. Games werden betaalbaarder, je hebt altijd een online backup achter de hand en een bibliotheek met al je games (later ook apps) er in.
laracroftonline @JorisM12 september 2023 18:55
Geldt voor mij precies zo.
SSDtje 12 september 2023 17:32
Van harte gefeliciteerd steam, 20 jaar is immers niet niks :Y)
Aadzor 12 september 2023 17:33
Voor mij staat steam nog altijd voor het moeten installeren om CS te kunnen spelen na 1.6. Verder nooit gebruikt.
stftweaker 12 september 2023 17:34
Wat maakte dit programma je leven als counterstrike speler toch makkelijk. En denk ook dat de basis was/is voor Steam gemak :)

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