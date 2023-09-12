Steam bestaat twintig jaar - update

Valve's gameplatform Steam is op 12 september exact twintig jaar beschikbaar. Sindsdien is Steam het grootste gamewinkel en -launcherplatform geworden en gebleven en heeft het op piekmomenten ruim tien miljoen gelijktijdige gebruikers wereldwijd.

Ter ere van het twintigjarige jubileum van Steam heeft Valve een speciale retrobadge beschikbaar gemaakt, die volgens SteamDB sinds 10 september aan honderdduizenden accounts gegeven wordt die daarvoor in aanmerking komen. Verder heeft Valve zover bekend nog niets gedaan om de mijlpaal te vieren.

Steam kwam op 12 september 2003 na een korte bètafase uit. In eerste instantie bracht Valve het gameplatform uit als manier om eigen games gemakkelijker te kunnen distribueren en updaten. Half-Life 2 werd eind 2004 de eerste game die digitaal via het platform werd uitgebracht, terwijl ook een fysieke kopie van de shooter installatie via Steam vereiste. Vanaf 2005 begon Valve met het aanbieden van spellen van derden via de dienst.

Ondertussen biedt Steam honderdduizenden games van uiteenlopende ontwikkelaars en uitgevers aan via het platform. Op een gemiddelde dag gebruiken dagelijks rond de dertig miljoen mensen het platform gelijktijdig, terwijl op piekmomenten zo'n tien miljoen spelers daadwerkelijk gelijktijdig games aan het spelen zijn. Daarmee is het platform verreweg de grootste wat online gamewinkels- en -launchers betreft. De laatste jaren proberen concurrenten als de Epic Games Store ontwikkelaars en gebruikers te werven, bijvoorbeeld door betere voorwaarden te bieden.

Update, 13 september: Intussen heeft Valve een blogpost op Steam uitgebracht met daarin een opsomming van alle grote gebeurtenissen op het platform. Daaruit blijkt dat in december van 2007 bijvoorbeeld de eerste Steam-uitverkoop plaatsvond, dat de Steam Workshop vanaf 2011 live ging en dat gamers vanaf 2015 hun geld terug konden krijgen. Bij ieder jaar staan ook de populairste games die in dat jaar uitgebracht werden, vergezeld met een unieke game-interpretatie van populair memes uit de desbetreffende jaren. Tot slot heeft de client van het gameplatform tijdelijk weer de kenmerkende groene UI.