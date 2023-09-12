Fujifilm kondigt GFX100 II met 102-megapixelsensor aan voor 7999 euro

Fujifilm heeft de GFX100 II-systeemcamera aangekondigd. De tweede versie van de GFX100 heeft een 102-megapixelsensor ondersteund door de X-Processor 5. De camera is vanaf eind september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 7999 euro.

Dankzij de vernieuwde beeldverwerkingsprocessor zou de GFX100 II volgens Fujifilm een verdubbelde signaalsnelheid hebben vergeleken met de huidige GFX100. In de praktijk zou de maximale opnamesnelheid van burstshots hierdoor verhoogd zijn van vijf naar acht beelden per seconde. Verder ondersteunt de systeemcamera opnames van 8k in 30fps of 4k in 60fps, wat een verdubbeling van de framerate in de laatstgenoemde resolutie is. Dat gebeurt in 10bit met 4:2:2-chromasubsampling intern. De voorganger ondersteunde überhaupt geen opnames in 8k.

De daadwerkelijke sensor is met 43,8 bij 32,9 millimeter praktisch net zo groot als die van de voorganger. De gevoeligheid van deze sensor is 80 tot 12.800iso, waarbij de ondergrens nog iets lager is dan de 100iso van de GFX100.

Wat de afmetingen betreft is de rechthoekige GFX100 II weer wat conventioneler dan zijn voorganger, die bijna vierkant was. De betreffende camera lijkt dan ook meer op de GFX100S. Ook de adviesprijs van de systeemcamera is nog noemenswaardig, want die is in de Verenigde Staten een kwart lager dan die van de voorganger. Ook in de Benelux is de camera met een adviesprijs van 7999 euro aanzienlijk goedkoper dan de voorganger.