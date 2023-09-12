Fujifilm kondigt GFX100 II met 102-megapixelsensor aan voor 7999 euro

Fujifilm heeft de GFX100 II-systeemcamera aangekondigd. De tweede versie van de GFX100 heeft een 102-megapixelsensor ondersteund door de X-Processor 5. De camera is vanaf eind september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 7999 euro.

Fujifilm GFX100 IIDankzij de vernieuwde beeldverwerkingsprocessor zou de GFX100 II volgens Fujifilm een verdubbelde signaalsnelheid hebben vergeleken met de huidige GFX100. In de praktijk zou de maximale opnamesnelheid van burstshots hierdoor verhoogd zijn van vijf naar acht beelden per seconde. Verder ondersteunt de systeemcamera opnames van 8k in 30fps of 4k in 60fps, wat een verdubbeling van de framerate in de laatstgenoemde resolutie is. Dat gebeurt in 10bit met 4:2:2-chromasubsampling intern. De voorganger ondersteunde überhaupt geen opnames in 8k.

De daadwerkelijke sensor is met 43,8 bij 32,9 millimeter praktisch net zo groot als die van de voorganger. De gevoeligheid van deze sensor is 80 tot 12.800iso, waarbij de ondergrens nog iets lager is dan de 100iso van de GFX100.

Wat de afmetingen betreft is de rechthoekige GFX100 II weer wat conventioneler dan zijn voorganger, die bijna vierkant was. De betreffende camera lijkt dan ook meer op de GFX100S. Ook de adviesprijs van de systeemcamera is nog noemenswaardig, want die is in de Verenigde Staten een kwart lager dan die van de voorganger. Ook in de Benelux is de camera met een adviesprijs van 7999 euro aanzienlijk goedkoper dan de voorganger.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 16:35
43 • submitter: Excentriekegast

12-09-2023 • 16:35

43

Submitter: Excentriekegast

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Reacties (43)

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DutchEZmoder 12 september 2023 17:37
Wat ik interessant vind is dat het voor afdrukken totaal niet uitmaakt hoe groot de resolutie van je camera is. Een YouTube kanaal had ooit prints laten afdrukken in verschillende formaten van zowel de Sony A7SIII (12MP) en een Hasselblad van 100MP. Niemand kon het verschil zien in scherpte.

Het verschil tussen zo'n medium format camera en een fullframe camera zit 'm vooral in het dynamische bereik, je kan meer uit de schaduwen en highlights halen uit een foto gemaakt met een medium format camera... De enige doelgroep die ik dan zie is die van portret fotografen. Als landschap fotograaf kun je heel makkelijk 3 foto's maken met je fullframe camera, stacken en je hebt een foto die gelijk is of zelfs de medium format foto overtreft.

Maar het is een luxe product, leuk als je rijk bent natuurlijk.
B64 @DutchEZmoder12 september 2023 18:14
Wat ik interessant vind is dat het voor afdrukken totaal niet uitmaakt hoe groot de resolutie van je camera is. Een YouTube kanaal had ooit prints laten afdrukken in verschillende formaten van zowel de Sony A7SIII (12MP) en een Hasselblad van 100MP. Niemand kon het verschil zien in scherpte.
Dat ligt er dan maar helemaal aan hoe groot die afdrukken dan waren, en hoe groot de kijkafstand. Over het algemeen kun je inderdaad stellen dat 12MP in principe meer dan genoeg is voor afdrukken tot 40x60cm, als je bij een grotere afdruk ook een grotere kijkafstand hanteert.
Het verschil tussen zo'n medium format camera en een fullframe camera zit 'm vooral in het dynamische bereik, je kan meer uit de schaduwen en highlights halen uit een foto gemaakt met een medium format camera... De enige doelgroep die ik dan zie is die van portret fotografen. Als landschap fotograaf kun je heel makkelijk 3 foto's maken met je fullframe camera, stacken en je hebt een foto die gelijk is of zelfs de medium format foto overtreft.
Dat ligt er dan maar helemaal aan wat voor landschapsfotografie je doet. Met wuivende rietkragen of omslaande golven wordt stacken ineens een flinke uitdaging.
OriginalFlyingdutchman @B6412 september 2023 21:05
Ik print foto's van mijn reizen graag uit op poster formaat om t huis te decoreren. 1 bij anderhalve meter zo ongeveer. Reken maar dat je dan t verschil ziet...
knakworst @OriginalFlyingdutchman13 september 2023 09:31
Als je er met je neus bovenop gaat zitten, zeker weten. Vanaf een normale kijkafstand, kansloos.
mac1987 @knakworst13 september 2023 11:28
Hang die foto in een gemiddeld brede/smalle hal en je loopt er per definitie op korte afstand langs.
Zoop @mac198713 september 2023 14:56
Inderdaad, en ik vind het dan ontzettend lelijk dat je dan de pixels ziet (of erger, jpeg artifacts) dan zie je gelijk hoe nep zoiets is. Merk dat met name bij "schilderijen" die ze in van die vakantiehuisjes hangen van center parks en landal enzo. Wekt de indruk dat het een schilderij is, maar die illusie is gelijk weg als je iets dichterbij gaat staan.
whitemage2003 @B6412 september 2023 22:12
Het is ook nog afhankelijk van de dpi waar de foto op geprint wordt. Als de dpi minder is dan de foto in beide gevallen, zie je inderdaad vermoedelijk geen verschil. Is de dpi 2x zo groot van die van 12MP. Dan kun je het verschil weldegelijk zien.

Ga je dus voor kruidvat of hema foto's. Dan zal het niet veel uit maken en zie je geen verschil...
Coolstart @DutchEZmoder12 september 2023 20:33
De enige doelgroep die ik dan zie is die van portret fotografen.
Dat is wel heel erg kort door de bocht. En wat met natuur + architectuur + productfotografie? Ik heb 5 jaar lang een studio gehad die campagnebeelden maakte voor marketingdoeleinden. Toen was 36.3 Mp zowat de maximum voor de Full-frame allrounders. Soms was het actie, soms nacht, soms natuurlijk licht, soms flitsers, soms mensen en soms producten. Dan wil je een allrounder en deze GFX100 lijkt deze markt te bedienen.

Over die Pixels. Pixels samen het scherpe lenzen geeft je extra ruimte omdat je iets breder kan fotograferen en later croppen. Je weet nooit waar de foto voor gebruikt zal worden. Soms heb je meer omgeving nodig, soms meer lucht, soms meer onderkant, soms wil je nog een portrait uit een landscape foto halen of andersom. Soms wil men 1 object uit de foto isoleren.

In alle gevallen geven de extra pixels en scherpe lenzen je meer mogelijkheden. Als je geld verdient met uw studio dan wil je gewoon kunnen afleveren. Na een crop kwam ik toch vaak pixels tekort om aan de 300dpi te kopen voor kwalitatief drukwerk dat los je op door te interpoleren maar het kost je hoe dan ook kwaliteit en dat voelt altijd raar aan.

Zeker als de shoot €20.000 kost dan wil je echt het beste van het beste zonder in te boeten op snelheid en veelzijdigheid zoals dat met medium format het geval is.
Het verschil tussen zo'n medium format camera en een fullframe camera zit 'm vooral in het dynamische bereik
Dat verschil is heel erg klein tegenwoordig. Wat wel is, is dat uw ruis kleiner is (want meer pixels) en je hoger in ISO kan gaan zonder dat het beeld te korrelig wordt. Ook hier geeft dat meer bewegingsruimte in postproductie.
Als landschap fotograaf kun je heel makkelijk 3 foto's maken met je fullframe camera, stacken en je hebt een foto die gelijk is of zelfs de medium format foto overtreft.
Dat kan zeker, er bestaat software die de beelden kan combineren maar dat is veel moeilijker dan je denkt omdat je vaak geen pano wil maar een 16:9 of 4:3. Dat wil dus zeggen dat je ook boven en onder moet fotograferen en als er een boom, berg of huis te dicht staat loopt dat compleet mis omdat het perspectief niet meer klopt. Je hebt dus 2 foto's boven nodig en 2 foto's onder.

Ook bestaat de kans dat het licht in foto 1 anders is dn in foto 2. Wolken bewegen en de schaduw en zonnestralen dus ook. Soms vliegt er een vogel door uw beeld. Er mogen dan ook geen auto's rijden. Je ziet, het kan maar uw bewegingsvrijheid wordt enorm beperkt en de kans op een inferieur resultaat is reeel.
Maar het is een luxe product, leuk als je rijk bent natuurlijk.
Dat is natuurlijk vanuit het standpunt bekeken dat je een camera koopt als hobby. Eens je geld verdient met foto en video kijk je er helemaal anders naar.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 08:03]

Cesaartje @Coolstart12 september 2023 20:53
3 foto's stacken om aan landschapsfotografie te doen gaat niet altijd goed lukken vrees is.
hooibergje @DutchEZmoder12 september 2023 18:59
Je kan ook meer croppen!

Stel, je hebt een lens tot 200 millimeter.
Die weet je goed stil te houden, dan kun je daaruit een 6000x4000 croppen alsof je op 400 mm hebt geschoten, een lens die veel duurder is.

Kan nog best wel eens het prijsverschil van de camera de moeite waard maken, als je ziet hoe duur goed teleglas is. Zeker voor wildlife fotografen.

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 23 juli 2024 08:03]

watermanager197 @hooibergje12 september 2023 19:11
weet je wat lenzen kosten voor de GFX serie? ;)
hooibergje @watermanager19712 september 2023 19:21
*kijken doet*

Oh, ze hebben niet eens deep telespul. Tot 200 mm, maar.
Dan kun je dus verder kijken met meer pixels, als dat glas scherp genoeg is.

Ik ben me nu aan het verlekkeren op het Canon RF glas.
Daar heb je onder de 2000 euro eigenlijk helemaal niks :'( .
Dat wat je dan voor boven de 2k hebt is wel echt fenomenaal.
curkey
@hooibergje12 september 2023 20:58
Er staat een 500mm op de roadmap. Maar in MF zijn hele extreme telelenzen niet erg gangbaar.
Cesaartje @watermanager19712 september 2023 20:40
Altijd een cash back afwachten. Deze prijzen zijn de maximum prijzen. Ik heb al mijn GF lenzen goedkoper kunnen kopen tot 50% minder. En ja ze zijn duur maar je hebt ook een grotere sensor dus meer glas in de lenzen. Ook al eens gekeken naar de prijzen van high end pro full frame lenzen?

Een telespul van zeg maar 70-200 f 2.8 ga je op een medium formaat niet vinden. Zou nogal een beest zijn. Ikzelf heb de GF 100-200 en dat komt overéén met 80-160mm of full frame. 160 vs 200 op full frame is ook geen groot verschil hoor.

Zelfs een 24-70 f2.8 is er niet. Ik heb een GF 32-64 en dat is 25-50mm full frame en dat is al best een grote lens.

Een medium formaat camera is zeker niks voor je als je vastklampt aan het lenzen arsenaal van full frame. Het is gewoon anders. Je kunt dat niet zomaar vergelijken.

Ze hebben nu wel een 500 f5.6 aangekondigd en als je omrekent naar full frame zal dat iets zijn van 400mm op f4. Reken daar de hoge resolutie nog eens bij waarbij je ferm wat kunt croppen.

[Reactie gewijzigd door Cesaartje op 23 juli 2024 08:03]

bantoo @DutchEZmoder12 september 2023 18:01
Niet de hele wereld is stillevens, stacken heeft best wel wat haken en ogen.
smiba @DutchEZmoder12 september 2023 20:34
Het fijne aan mijn GFX100S vind ik dat ik gewoon heel fijn zonder stress hoge ISO kan schieten want als ik de image downscale naar 24MP verdwijnt het gros van de noise. Ik kan gewoon 1/50s ISO 5000 schieten in een club en op 24MP is het vrijwel verlost van noise.

Daarnaast vind ik het ook best wel tof dat ik gewoon makkelijk even 50% crop kan toepassen zonder dat je dit ziet, zelfs op sensoren van 24MP zie je toch imo relatief snel dat het heftig gecropt is omdat de softness iets toeneemt. Dat je 102MP naar 51MP cropt merk je echt niets van in je eindresultaat. (grote sensor helpt ook wel heel erg hier mee)

Is inderdaad wel een beetje een luxe camera, maar er zitten toch echt best fijne voordelen aan!

Nu nog hopen dat fuji eens komt met de 55mm prime die ze jaren geleden hebben beloofd voor dit systeem en ik ben helemaal tevreden

EDIT: Oh wow de 55mm prime is ook vandaag uitgekomen!! Dat word smullen :9~

[Reactie gewijzigd door smiba op 23 juli 2024 08:03]

justdaboo @DutchEZmoder12 september 2023 22:50
Ik heb regelmatig een opdracht waarbij 100MP+ heel fijn is.

Vorige week heb ik een macro opname moeten maken van een technisch onderdeel van een warmte pomp. Deze werd in de fabriekshal op een wand geplaatst, uiteindelijk was die foto 11m hoog... dan telt iedere pixel, zeker als je hem dan nog even "door de gigapixel" haalt...

Dit ding is gewoon gereedschap.
MrMarcie @justdaboo12 september 2023 23:51
Helemaal mee eens.
roccothehelper @DutchEZmoder13 september 2023 11:19
Deze camera wordt flink gemarket voor cinematografie. Daar is dynamic range van enorm belang. Daarnaast zijn er echt nog wel meer doelgroeppen.
Issieee 12 september 2023 16:50
Van ISO 100 naar 80, is dat nou een verschil waar iets van te merken zou zijn?
Ayporos @Issieee12 september 2023 17:09
Uiteraard.
Lage(re) ISO waarden is vooral voor outdoor fotografie in felle zon.
Het zorgt voor minder 'washout' van de kleuren en hogere kwaliteit foto's.
Ongetwijfeld kan je met ISO 100 ook erg veel bereiken, maar het is toch altijd handig om nét die extra range te hebben in je toolkit om nét die exposure te kunnen realiseren waar je naar op zoek bent.
B64 @Ayporos12 september 2023 17:56
Uiteraard klopt dat, maar de vraag van @Issieee was of je het verschil van ISO 100 naar ISO 80 ziet. Ik durf de stelling nog wel aan dat de meeste mensen dat niet zullen kunnen zien, en dat veel door de wol geverfde fotografen het verschil ook niet kunnen zien. Het is zeker niet zo dat een GFX100 met base ISO 100 een stumper is vergeleken met een GFX100-II met base ISO 80.

In kritieke situaties zal de camera met ISO 80 net wat minder ruis produceren, en net wat meer dynamic range hebben. Daar staat dan wel weer tegenover dat je bij ISO 80 een iets langere sluitertijd moet hanteren om dezelfde belichting te krijgen (all else equal), wat theoretisch ook weer de kans op extra ruis vergroot, en bij uit de hand schieten ook de kans op bewegingsonscherpte.
Ayporos @B6412 september 2023 19:38
Je hebt, uiteraard, helemaal gelijk.

Persoonlijk zie ik het zo:
Meer headroom = meer beter.
Hetzelfde principe hanteer ik ook al decennia met mijn computers.
Toen 2Gb RAM de norm was, en 4Gb echt 'topend' beschouwd werd, propte ik 8Gb ram in mijn pc.
Dat kostte niet extreem veel extra, en ook al had ik er praktisch wellicht pas in de latere jaren enigszins profijt van, de 'ease of mind' die het mij opleverde dat ik NOOIT me zorgen hoefde te maken over RAM was mij gewoon dat geld dubbel en dwars waard.
Toen 4Gb de norm werd had ik 12Gb (6x2Gb stickies), en dat later geupgrade naar 24Gb toen ARK eigenlijk 16Gb behoefde.. en nu zit ik op een 32-core threadripper met 256Gb (recentelijk geupgrade van 128gb initieel, nadat ram prijzen weer wat fatsoenlijk waren gedaald) :P

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 23 juli 2024 08:03]

sympa @Ayporos12 september 2023 20:40
De vraag is juist wat "de headroom" is bij de laagste ISO.
Fuji heeft vaak een hogere "base ISO" voor dezelfde sensortechnologie, in ieder geval op APS-C.
Door de sensor te behandelen als ISO 200 in plaats van ISO 100 is de belichting gehalveerd. En heb je dus de dubbele headroom voor hoge lichten.
smiba @B6412 september 2023 20:39
Fotos uit deze cameras worden allemaal post-processed tbh, het verschil tussen ISO 80 en ISO 100 out of camera ga je denk ik niet zomaar zien, maar daar is het ook niet voor, eigenlijk niemand gebruikt die fotos direct out of camera.

Deze cameras slaan ongelofelijk veel data op, die je later goed in je voordeel kan gebruiken tijdens het editten. De hoeveelheid headroom die deze sensoren geven is echt van een ander niveau, en ja, als klant van een fotograaf kan dit absoluut wel net dat ene pluspuntje betekenen

[Reactie gewijzigd door smiba op 23 juli 2024 08:03]

Coolstart @Ayporos12 september 2023 20:43
Lage(re) ISO waarden is vooral voor outdoor fotografie in felle zon. Maar het is toch altijd handig om nét die extra range te hebben in je toolkit om nét die exposure te kunnen realiseren waar je naar op zoek bent.
Die extra range valt heel hard tegen! In dat geval gebruik je een ND-filter. Die kan je heel precies instellen. Zeker als je met flitsers werkt en of net nog wat beweging in uw foto wil kan je dat oplossen met en ND-filter. Niet met nog een lager ISO-getal ;-)

Dat is het zelfde als op de fiets uw handen in de lucht steken om te vertragen ipv uw remmen te gebruiken. Zo groot is het verschil.
arnoldus1955 12 september 2023 16:47
Dit soort camera is vervanger van de "Medium Format" camera's (voor digicams).
(Deze sensor is ca 1.7x groter dan professionele full-frame sensors).
Vooral belangrijk voor studio-fotografen.

Daarnaast heb je nog large-formatcamera's, maar dit blijft vandaag voornamenlijk nog film (geen digi). Je hebt dan wel haarscherpe foto's. De grootste large format pelicule is ongeveer de grootte van een blad A4!
litebyte @arnoldus195512 september 2023 16:53
Deze 'middenformaat' camera's zijn tegenwoordig ook steeds meer in trek bij andere fotografie vormen, denk aan straat- en natuur/landschapsfotografie. De relatief compacte grootte en bijvoorbeeld het gebruik van stabilisatie in de camera maakt het ook geschikter hiervoor
tja @litebyte12 september 2023 17:03
MF camera's zijn niet nieuw onder straatfotografie. was 80 jaar geleden al een standaard.
litebyte @tja12 september 2023 18:58
In de filmperiode klopt dat, maar dat ik gaf ik ook niet aan. Deze bedoelde ik natuurlijk de digitale versies (en dan vooral van Fuji) zijn ze veel bereikbaarder geworden. In Japan zie je geregeld pers en zelfs sportfotografen met de voorganger.
Weet zeker dat deze ook (relatief) een populaire camera gaat worden en nog meer toegankelijker dan zijn voorganger voor diverse vormen van fotografie en videografie
tja @litebyte26 september 2023 11:46
zou graag een update zien van de R versie maar dan wel met snelle AF.
Coolstart @litebyte12 september 2023 20:11
Idd de GFX100 was al bijna zo veelzijdig als een gewone Fullframe camera zoals de Nikon Z9 of Sony A9II. Bijna want de 4K video files van de Z9 zijn een heel stuk scherper en de autofocus van de Sony A9II is niet te verslaan.

De GFX100II kan hier natuurlijk verandering in brengen. Volgens de eerste reviews zou de autofocus verbeterd zijn. Incl tracken van vliegtuigen, vogels, personen etc. Dat maakt de GFX100II natuurlijk veelzijdiger. Ook heeft Fuji 2 shift-tilt lenzen aan het gamma toegevoegd wat zich uitstekend leent voor productfotografie en architectuur fotografie.

Ook wat Video performance betreft zouden er veel verbeteringen zijn. Ook hier betere AF tracking, Film Simulation mode (soort van out of the box analoog-gevoel) en 8K ipv 4K.

Het ziet er naar uit dat het een 'ultieme' fotocamera zal worden. Veel resolutie maar ook snel en handig in gebruik. Die 200Mb per foto moet je er dan bijnemen ;-)
divvid 12 september 2023 16:55
Ik heb een keer met de gfx100 mogen ‘spelen’. Wat een camera. Helaas buiten mijn bereik
Cesaartje @divvid12 september 2023 21:01
Heb zelf een GFX 50r. Ik vind die gfx100 en nu de 100II dan eigenlijk nog het buitenbeentje in de gfx reeks. De 100s en de 50s lijken me dan nog meer all rounder. Die 100II ja dat is al het slagschip model, vergelijk het met de Z9 van Nikon. Hét van hét.

Misschien komen er nu wel gfx100 modellen 2dehands :)

Ik ben in ieder geval super tevreden met mijn gfx 50r.
Heb ook een gewoon Fuji X-E4 crop sensor camera maar deze gfx 50r is toch wel subliem.
Ik gebruik hem voor landschappen.
Cyb 12 september 2023 17:05
Review van GxAce: https://www.youtube.com/watch?v=PgX9W4a1SMU
(De reviewer valt vooral op door zijn wat bijzondere vaak cinamatografische reviews, en voorkeur voor merken als Fuji.)
brugj03 12 september 2023 23:15
Leuk concept dat medium format.
Het is bijna de ideale combinatie van onhandig, zwaar, groot en duur.
Best wel knap om dat anno nu op de markt te brengen.
MrMarcie @brugj0312 september 2023 23:50
Genoeg professionals die er graag hun brood mee verdienen.
Shark.Bait @brugj0312 september 2023 23:52
En het verkoopt, anders was het formaat allang ter ziele.Als een smartphone de McDonalds is, dan is deze camera een vijf sterren restaurant; niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn er genoeg die zulke restaurants draaiende houden.
angelo7859 @brugj0313 september 2023 08:53
Het GFX systeem is een mini medium format die al een tijdje bestaat. Indien deze serie niet goed had verkocht dan had Fuji niet aan de 2de generatie begonnen. Deze serie is voor professionals die potret-, studio- en reclame fotografie doet. Ik denk niet de normale professionele huwelijks fotograaf.
Juliuth @spaceboy12 september 2023 16:48
Dan ben je duidelijk niet de doelgroep en was deze reactie natuurlijk overbodig.
Gubbel @spaceboy12 september 2023 17:25
Ik koop logischerwijs ook geen vrachtwagen wanneer ik alleen af en toe naar de supermarkt om de hoek moet. Een fiets volstaat dan prima.
cc12 @Gubbel12 september 2023 19:14
Veel dingen zijn niet logisch want veel mensen gebruiken nog hun auto om boodschappen te doen terwijl dat vaak net zo goed met een fiets en een paar fietstassen kan. Of nog erger: een SUV kopen omdat dat populair is maar qua opbergcapaciteit en energieverbruik vaak een stap terug is.

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