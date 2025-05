Panasonic introduceert S5II-fullframecamera en komt met S5IIX voor videomakers

Panasonic introduceert de S5II-fullframecamera, de opvolger van de ruim twee jaar geleden uitgebrachte S5. De nieuwe camera heeft fasedetectie-autofocus als belangrijkste vernieuwing. Er komt later ook een S5IIX-camera, die vooral nog meer zal bieden op het vlak van video.

De S5II combineert fasedetectie-autofocus met het gebruikelijke contrastdetectie-autofocussysteem. De implementatie van dat laatste heet bij Panasonic depth-from-defocus. Het werkte doorgaans heel goed en snel in fotografiesituaties met weinig snelle beweging, maar bij video en het fotograferen van snel bewegende objecten en subjecten bleef dit systeem wat achter. Wat tracking betreft is fasedetectie doorgaans wat vlotter en trefzekerder. De meeste camerafabrikanten combineren de twee systemen en dat doet Panasonic nu voor het eerst ook met de S5II.

Beide modellen krijgen een 24,2-megapixelsensor met 779 fasedetectie-autofocuspunten. De camera's kunnen fotograferen met een snelheid van 7 beelden per seconde met de mechanische sluiter of 30 beelden per seconden als de elektronische sluiter wordt gebruikt. De nieuwe camera's hebben volgens Panasonic een verbeterde geïntegreerde beeldstabilisatie. In combinatie met objectieven die ook stabilisatie hebben ingebouwd, moet dat opnamen uit de hand goed mogelijk maken zonder dat storende schokken het beeld verstoren.

De S5II is vooral gericht op videomakers. De camera kan beelden schieten in 4k60, al gaat dat met een APS-C-uitsnede. Daarnaast zijn opnamen in 6k mogelijk, waarbij een 3:2-beeldverhouding wordt gebruikt. Er zijn geen tijdslimieten meer zoals bij de originele S5 nog het geval is. Daartoe is in het nieuwe model een ventilator ingebouwd in het deel waar de elektronische zoeker zit. Deze zoeker heeft met 3,6 miljoen pixels een verhoogde resolutie, een volledige HDMI-aansluiting en een joystick op de achterkant die in meer richtingen gebruikt kan worden.

De S5IIX verschilt ten opzichte van de S5II alleen op het vlak van video, waarbij het X-model nog meer video-opties biedt. Het gaat dan onder meer om de ondersteuning van video-output in het raw bestandsformaat en interne ProRes-opnames. Verder heeft dit model de optie om video's op te nemen op een ssd via USB. Ook heeft de S5IIX meer compressiemodi. Deze S5IIX gaat 2499 euro kosten en verschijnt in het voorjaar, terwijl de S5II een adviesprijs van 2199 euro krijgt en eind deze maand beschikbaar is. S5II-eigenaren kunnen de raw output ook voor 200 euro aanschaffen als update.