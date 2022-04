Panasonic introduceert compacte Lumix S5-camera met fullframesensor

Panasonic heeft de Lumix S5 geïntroduceerd, een systeemcamera waarmee de fabrikant zich richt op zowel fotografie- als videoliefhebbers. Een in het oog springend kenmerk van de camera is dat een fullframesensor wordt gecombineerd met een relatief compacte behuizing.

De Lumix S5 maakt net als de bestaande en grotere S1-, S1R- en S1H-camera gebruik van de L-vatting en heeft ook een fullframesensor, maar de body van de nieuwe S5 is een stuk kleiner dan die camera's. De S5 meet 133x97x82mm, terwijl de S1 afmetingen heeft van 149x110x97mm en de GH5 meet 138,5x98,1x87,4mm. Deze GH5 is een camera voor filmliefhebbers en heeft een aanzienlijk kleinere sensor van het micro four thirds-formaat.

Links de GH5 met de beduidend kleinere mft-sensor, in het midden de S5 en rechts de S1H.

De S5 heeft dezelfde een 24,2-megapixelsensor gekregen als die van de S1, waar een standaard bereik van 100 tot 51.000 iso bij hoort. Ook de nodige andere specificaties komen overeen, zoals de mogelijkheid om raw- of jpeg-beelden met een resolutie van 96 megapixel te maken. Dat gaat door de sensor acht keer met een halve pixel te verschuiven, waarbij meerdere afbeeldingen worden gemaakt die de software samenvoegt. De S5 heeft een gestabiliseerde sensor die een winst moet opleveren van 5 stops, of 6,5 stops als een compatibele lens wordt gebruikt.

Volgens Panasonic is het autofocussysteem van de S5 aangepast, zodat er bij de continue autofocusmodus minder sprake zou moeten zijn van de korte wiebelingen die zowel bij het gefotografeerde object/subject als de achtergrond te zien zijn tijdens het scherpstellen. Deze wiebelingen zijn inherent aan het al jaren door Panasonic toegepaste contrastdetectieautofocussysteem, genaamd depth from defocus. Daarmee is de autofocus in ieder geval bij fotografie erg snel en vrij precies, maar leidt tot een wat onrustig beeld en soms de onduidelijkheid waar de camera precies focust. Uit een eerste impressie van DPReview blijkt dat Panasonic dit nadeel van de dfd-contrastdetectieautofocus grotendeels lijkt te hebben weggewerkt.

Fotograferen gaat met maximaal zeven beelden per seconde en bij continue autofocusmodus loopt dat terug tot 5fps. De camera lijkt iets meer op filmliefhebbers te zijn gericht en heeft nogal wat van de capaciteiten van de S1H. Zonder crop van de sensor kan de S5 beelden in 4k met 30fps opnemen, wat gepaard gaat met 4:2:2 subsampling met 10bit-kleuren. Via de Super35-crop, wat neerkomt op een aps-c-formaat, zijn opnames van 4k60 mogelijk, maar dan is 4:2:0 bij 10bit-kleuren het maximum. Dit alles is het geval bij interne opnames; via een via hdmi aangesloten extern opnameapparaat is 4k en 60fps wel mogelijk met 4:2:2 en 10bit-kleuren. Bij een aantal van de hoogste video-instellingen is een opnamelimiet van dertig minuten aanwezig.

Ten opzichte van de grotere S1 mist de S5 het schermpje aan de bovenkant om snel de opname-instellingen te kunnen controleren. Verder is ook de resolutie van de evf wat lager met 2,36 miljoen subpixels, en een vergroting van 0.74x. Het volledig uit en naar voren te klappen lcd op de achterkant is een 3"-exemplaar met een resolutie van 1,84 miljoen punten. Net als de S1 als de S1R heeft de S5 twee geheugenkaartsleuven, maar bij de nieuwe camera is er geen ondersteuning voor een sd-kaartje en een xcd-kaartje; de S5 biedt enkel ruimte voor twee sd-kaartjes.

De Lumix S5 komt binnenkort beschikbaar voor 1999 euro als body en 2299 euro voor een kit met het 20-60mm f/3.5-5.6-objectief. Panasonic komt overigens ook nog met firmware-updateprogramma voor de S1R, S1H en S1 waarmee deze camera's beelden kunnen opnemen in 5k-resolutie. Deze update zou tegen het einde van dit jaar moeten verschijnen. Tijdens de videopresentatie van de S5 maakte Panasonic ook alvast de komst van enkele primes voor de L-vatting bekend: 24mm, 35mm, 50mm en 85mm met allemaal een diafragma van f/1.8. Daarnaast komt er een 70-300mm f/4.5-5.6-telezoom.