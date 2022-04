Amerikaans hof: afluisterprogramma NSA was illegaal

Het verzamelen van metadata van Amerikaanse burgers door de geheime dienst NSA was illegaal, zo oordeelt een Amerikaans Hof van Beroep, een van de hoogste rechtbanken in het land. Het hof kwam tot dat oordeel in een zaak die over iets heel anders ging.

In de uitspraak, die de burgerrechtenorganisatie ACLU online heeft gezet, oordeelt het hof dat het op grote schaal verzamelen van metadata over telefonie in de Verenigde Staten, zoals Edward Snowden dat onthulde in 2013, illegaal was. Het programma is in 2015 al stopgezet.

De crux zat hem erin dat de NSA achteraf kon aanwijzen dat tussen de miljoenen verzamelde telefoonnummers één voor de zaak relevant telefoonnummer zat, terwijl dat volgens de wetgeving die ervoor gold vooraf had moeten gebeuren.

Het hof wil niet concluderen of de dataverzameling de grondwet overtreedt. Het hof doet er geen uitspraak over, omdat het niet relevant is voor de bewijsvoering van de zaak, die gaat over vier Somaliërs die geld stuurden naar hun thuisland om een terroristische organisatie te steunen. Het hof noemt de dataverzameling wel 'mogelijk ongrondwettelijk'. Het gaat daarbij om een overtreding van het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet.

Klokkenluider Snowden is blij met de uitspraak. "Zeven jaar geleden, toen het nieuws was dat ik als crimineel zou worden aangeklaagd voor het spreken van de waarheid, had ik nooit gedacht dat ik zou zien dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als illegaal zou bestempelen en in dezelfde uitspraak mij de credits zouden geven voor het aan het licht brengen ervan. Die dag is nu gekomen."

Het is onbekend wat de gevolgen zullen zijn van de uitspraak. Het hof van beroep is de op een na hoogste rechtbank van de Verenigde Staten. Alleen de Supreme Court, de Amerikaanse Hoge Raad, kan een uitspraak van dit hof tenietdoen. Dat gebeurt in 2,5 procent van de zaken.