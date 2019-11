Edward Snowden: AVG is papieren tijger met weinig impact

Edward Snowden denkt dat de AVG tot nu toe nog weinig effect heeft gehad in Europa. De NSA-klokkenluider zei op een conferentie dat de Europese privacyverordening vooral 'een papieren tijger' is zolang internetbedrijven geen grote boetes krijgen opgelegd.

Snowden sprak via een videoverbinding tijdens de Web Summit-conferentie in Lissabon. Daar zei hij nog niet onder de indruk te zijn van de AVG, de grote Europese privacyverordening die sinds 25 mei vorig jaar van kracht is. Hij denkt dat het niet de juiste oplossing is voor het probleem van dataverzameling. Volgens Snowden zit het probleem met de verordening al in de naam. "Het heet de General Data Protection Regulation, maar dat is een verplaatsing van het probleem. Het probleem is niet databescherming, maar dataverzameling." De klokkenluider zegt dat het beschermen van data impliceert dat het verzamelen van de data in de eerste plaats rechtmatig is. "De AVG zegt dat het prima is om data te verzamelen, dat het geen gevaar oplevert en dat het normaal is om iedereen te bespioneren, zolang die data maar niet uitlekt en je er zelf de controle over hebt."

Snowden zegt verder dat de beleidsmakers veel aandacht aan de verordening hebben gegeven en dat dat een goede eerste stap is. Hij denkt ook dat de boetes die onder de AVG mogen worden uitgedeeld, tot nu toe een wassen neus zijn. Onder de privacywet kunnen bedrijven een boete van vier procent van hun jaaromzet krijgen als zij nalatig zijn in het beschermen van gebruikersdata. Er is wel al een aantal boetes uitgedeeld, maar volgens Snowden maken die de belofte niet waar. "Totdat die boetes ieder jaar aan de internetgiganten worden opgelegd, is het een papieren tijger die ons een vals gevoel van veiligheid geeft. De bedrijven moeten hun gedrag erdoor veranderen, niet alleen door te voldoen aan de letter van de wet, maar ook aan de geest ervan."