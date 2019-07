Autoriteit Persoonsgegevens deelt AVG-boete van 460.000 euro uit aan ziekenhuis

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 460.000 euro opgelegd aan het Haagse HagaZiekenhuis vanwege de slechte beveiliging van patiëntendossiers. Ook krijgt het ziekenhuis een last onder dwangsom. Het is de eerste boete onder de AVG.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft volgens de privacytoezichthouder de interne beveiliging niet op orde. Daarom krijgt het ziekenhuis een boete van 460.000 euro voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de eerste boete die in Nederland onder de AVG wordt uitgedeeld.

De AP begon een onderzoek toen medewerkers van het ziekenhuis het patiëntendossier van realityster Samantha de Jong, ook bekend als Barbie, bekeken. De toezichthouder keek in het onderzoek hoe de situatie sindsdien is veranderd. De beveiliging van de patiëntendossiers is volgens de privacywaakhond niet genoeg verbeterd. "We kijken doorgaans naar vijf verschillende criteria voor beveiliging", zegt een woordvoerder. "In het geval van het HagaZiekenhuis bleek dat niet regelmatig en systematisch in de logs werd bekeken wie toegang tot dossiers kreeg, al werden die logs wel aangemaakt. Daarnaast bleek er geen tweestapsverificatie op de toegang te zitten."

Het ziekenhuis heeft naast de boete ook een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Die 'voorwaardelijke boete' is volgens de AP bedoeld om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis de beveiliging in de toekomst verbetert. Het ziekenhuis moet dat vóór 2 oktober doen, anders krijgt het iedere twee weken een boete van 100.000 euro. Daarvoor geldt wel een maximum van 300.000 euro. Volgens de toezichthouder heeft het ziekenhuis al aangegeven maatregelen te nemen.

Naar aanleiding van de situatie heeft het ziekenhuis vorig jaar 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven. Desondanks is de toegang tot de patiëntendossiers niet genoeg verbeterd. Het ziekenhuis heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de situatie. In de afgelopen maanden hadden nog eens twee medewerkers toegang tot 'het dossier van een patiënt', waarmee het ziekenhuis misschien dat van De Jong bedoelt.