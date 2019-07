Wat doen banken met jouw betaalgegevens?

Het deed nogal wat stof opwaaien toen ING klanten begon te informeren over hoe de bank transactiegegevens wilde gebruiken om klanten 'persoonlijke aanbiedingen' te doen. Op het oorspronkelijke bericht op Tweakers kwamen 625 reacties, de meeste ervan op z'n minst niet positief. Nu blijkt dat ING niet de enige bank is die transactiegegevens wil aflezen.

Allereerst de plannen: wat wil ING ook alweer precies? De bank begon begin juni met het informeren van klanten dat het privacystatement werd bijgewerkt. "Door jouw af- en bijschrijvingen kennen we je een beetje", stond te lezen in mails, brieven en inboxberichten in de Mobiel Bankieren-app die verschillende lezers kregen toegestuurd. "Op basis van die gegevens kunnen we je betere tips geven, of een van onze eigen ING-producten aanbieden op het juiste moment." De bank geeft daarbij een voorbeeld: reclame voor een spaarrekening als de bank ziet dat je kinderbijslag krijgt. In het vernieuwde privacystatement staan nog andere voorbeelden, zoals een goedkopere studentenrekening als je studiefinanciering ontvangt. ING zei klanten tussen 3 juni en 7 juli te informeren over de nieuwe privacyregels. Klanten die daar niet mee akkoord gingen, moesten een wat ambigu schuifje in de instellingen van Mijn ING omzetten.

ING blijkt niet de enige bank te zijn die op deze manier data-analyses doet op betaalverkeer. De Volkskrant ontdekte dat het ook gebeurt of in het verleden gebeurde bij verschillende andere banken, waaronder ABN Amro, de Rabobank, SNS en ASN. Een belronde van Tweakers bevestigt dat; de Rabobank heeft in het verleden persoonlijke reclame getoond op basis van afschriften, bij ABN Amro gebeurt dat nog steeds. Ook SNS en ASN bestuderen de transacties van klanten, maar gebruiken die informatie niet per se voor persoonlijke marketing.

Deze week kwam de ophef in een stroomversnelling. De Autoriteit Persoonsgegevens, Nederlands privacytoezichthouder, schreef namelijk een brief aan alle Nederlandse banken waarin zij waarschuwt voor dergelijke praktijken. ABN Amro besloot daarop voorlopig te stoppen met het analyseren van deelnemers. Niet iedereen doet echter hetzelfde, en de banken hebben uiteenlopende motivaties en methodes.