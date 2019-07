ABN Amro stopt voorlopig met analyseren van betaaldata na oproep privacywaakhond

ABN Amro is gestopt met het gebruiken van betaaldata van klanten om 'de eigen dienstverlening te optimaliseren'. De bank denkt dat het wel mag binnen de privacywet, maar gaat in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te krijgen.

Frans van der Horst, directeur retail banking bij ABN Amro zegt tegen de NOS dat de bank gestopt is met het gebruik van betaaldata en het gesprek met de privacywaakhond aangaat. De bank is van mening dat het gebruik van de betaaldata voor het 'verbeteren van de dienstverlening' niet in strijd is wet. Van der Host legt uit dat de bank het bijvoorbeeld iemand een studentenrekening aanbood als bleek dat er studiefinanciering op een rekening binnenkomt. De bank gebruikte daarvoor algoritmes, de betaalgegevens werden niet door mensen gezien.

Woensdag publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een open brief gericht aan Nederlandse banken. Daarin schrijft de privacywaakhond dat banken goed moeten bekijken of zij de betaalgegevens van klanten wel mogen gebruiken voor reclame. Het bericht is mede ingegeven door de aankondiging van ING om persoonlijke aanbiedingen te gaan doen op basis van bij- en afschrijvingen.

Het is volgens de toezichthouder niet zonder meer te zeggen of de plannen van ING mogen of niet. In de brief staat echter dat het erop lijkt dat de plannen zoals ING die wil implementeren niet conform de wet zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens zei woensdag tegen Tweakers veel klachten van burgers te krijgen over de plannen van ING en ook signalen te zien dat andere banken bezig zijn met soortgelijke plannen.