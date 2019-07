Storing treft Apple iCloud-diensten - update

Apple heeft donderdagavond te maken met een storing bij iCloud en aanverwante diensten. Gebruikers kunnen daardoor mogelijk niet bij documenten en bestanden en ook functies als Find my iPhone en Find my Friends werken niet voor iedereen.

De statuspagina van Apple laat zien dat de storing iets voor zes uur 's avonds begon. Bij tal van systemen is de storing nog gaande op het moment van schrijven. Apple meldt dat 'sommige gebruikers' er last van ondervinden.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van de storingen. Vorige maand was er ook een storing met iCloud-diensten, toen zei Apple dat dit kwam door een storing bij Google. Apple gebruikt voor sommige van zijn iCloud-diensten servers van Google en ook van Amazon.

Update, 21:05: Volgens de statuspagina zijn veel van de problemen opgelost. Alleen bij iCloud Calendar, Contacts en Reminder zijn nog problemen.