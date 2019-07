Rockstar Social Club-code verwijst mogelijk naar pc-versie Red Dead Redemption 2

Code van Rockstars Social Club-website bevat de tekst RDR2_PC_Accomplishments. Dat lijkt te verwijzen naar een pc-versie van de game. Accomplishments zijn het equivalent van Xbox Achievements en PlayStation Throphies.

Rockstar gebruikt de term Accomplishments bij zijn Social Club-netwerk als spelers bepaalde doelen in games behalen. De broncode met de verwijzing naar RDR2_PC werd opgemerkt door een gameleveldesigner op Twitter. De verwijzing staat online en is te zien in code die op een website staat die bij Rockstars Social Club hoort. Naast RDR2_PC staan er ook verwijzingen naar RDR2_PS4 en RDR2_XBOX.

Red Dead Redemption 2 verscheen eind vorig jaar voor de Xbox One en de PlayStation 4. Rockstar heeft zelf nooit iets gezegd over een eventuele pc-versie. Het eerste deel is nooit voor de pc verschenen. GTA V kwam echter wel naar de pc, nadat de game eerst ruim een jaar exclusief was voor consoles.