Verdwijnen offlinemodus GTA V na installatie Rockstar Games Launcher is een bug

Rockstar meldt dat het verdwijnen van de mogelijkheid om GTA V offline te spelen na het installeren van de Rockstar Games Launcher een bug is. De studio zegt de fout te onderzoeken, maar het is onduidelijk wanneer er een oplossing komt.

Rockstar heeft dinsdag een eigen gamelauncher uitgebracht die een winkel bevat en de mogelijkheid biedt om games die bijvoorbeeld op Steam zijn gekocht toe te voegen. Gamers op reddit melden dat ze na het installeren van de launcher GTA V niet meer in de offlinemodus kunnen spelen. Rockstar schrijft op zijn supportwebsite dat dit een bekend probleem is en dat 'er naar wordt gekeken'.

Als gebruikers de launcher eenmaal hebben geïnstalleerd, zijn ze ook verplicht om die te gebruiken om bijvoorbeeld de Steam-versie van GTA V te starten. Als de gamelauncher verwijderd wordt, kan GTA V niet meer via Steam gestart worden volgens Ars Technica. Gamers worden dan doorverwezen naar de installatie van de launcher.

Gebruikers die de launcher nooit geïnstalleerd hebben hoeven die op dit moment niet verplicht te installeren; het is niet duidelijk of dat later gaat veranderen. Andere uitgevers, zoals Ubisoft, laten hun games op Steam ook via hun eigen launcher verlopen. Games van Rockstar, zoals GTA V, maken op dit moment al wel verbinding met de Rockstar Social Club, ook als ze via Steam gestart worden.

Het lijkt aannemelijk dat Rockstar zijn eigen gamelauncher en -winkel gaat gebruiken om een eventuele pc-versie van Red Dead Redemption 2 te verkopen. Door dat volledig in eigen beheer te doen hoeft het bedrijf geen percentage af te dragen aan een platform als Steam of de Epic Games Store. In juli verscheen er een verwijzing naar een pc-versie van de westerngame in code van de Rockstar Social Club-website, maar concrete aanwijzingen over de komst van de pc-versie zijn er nog niet.