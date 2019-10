Pc-versie van Red Dead Redemption 2 komt 5 november uit

Red Dead Redemption 2 komt op 5 november uit voor de pc. Rockstar maakt de westerngame tegen die tijd ook beschikbaar als één van de launchtitels voor streamingdienst Stadia. Systeemeisen zijn nog niet bekend.

De game krijgt naast de langverwachte pc-versie ook nieuwe content voor de verhaalmodus, zegt Rockstar. Het zou gaan om nieuwe bounty hunting-missies, gang-kampen en wapens. Daarnaast krijgt de game een grafische en technische upgrade. In de onlinemodus kunnen spelers net als op de consoleversies gebruik maken van de recent toegevoegde specialist roles. Op 9 oktober worden meer details over bekend gemaakt over wat die content inhoudt. Dan vertelt Rockstar ook wat de minimale systeemeisen voor het spel zijn.

De voorverkoop van het spel begint op 9 oktober via de recent uitgebrachte Rockstar Games Launcher. Spelers die het spel daar tussen 9 en 22 oktober kopen krijgen twee gratis Rockstar-games cadeau. Zij kunnen kiezen uit GTA III, Vice City of San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, of Max Payne 3: The Complete Edition. Wie het spel in pre-order koopt krijgt bovendien de Premium Edition van Red Dead Redemption 2 er gratis bij, en 20 dollar korting op de Special Edition en Ultimate Edition. Vanaf 23 oktober is de game ook als pre-order te koop bij de Epic Games Store, net als bij Greenman Gaming en de Humble Store. Daar krijgen pre-order-kopers een bonus van 25 goudstaven voor de onlinemodus. Vanaf december is de game pas te koop op Steam, waar kopers geen extra's krijgen.

Naast de pc-versie wordt Red Dead Redemption één van de launchtitels voor Google Stadia. Die gamestreamingdienst komt in Nederland in november uit, al is een definitieve releasedatum niet bekend. Er werd al langer gespeculeerd dat Rockstar de populaire wildwest-game naar de pc zou brengen. Het bedrijf maakte eerder wel bekend geen DLC uit te brengen voor de singleplayermodus.