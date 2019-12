Red Dead Redemption 2-mod laat gamers spelen als sheriff

Een team modmakers werkt aan een Red Dead Redemption 2-mod waarin spelers de game als een officer of the law kunnen ervaren. Dit biedt niet alleen nieuwe gameplay-opties, maar ook een volledig nieuwe ervaring. Het is nog niet bekend wanneer de mod uitkomt.

In Red Dead Redemption 2 spelen gamers doorgaans als Arthur, een rasechte outlaw in het Wilde Westen. Een team modmakers draait dit echter compleet om: RDRFR is een mod voor de pc-versie van de game, waarin spelers de game als sheriff kunnen ervaren.

RDRFR is niet de eerste rodeo voor deze modmakers: het team werkte eerder aan een politiemod voor GTA V. De makers verwachten een ervaring die enigszins vergelijkbaar is met de GTA-politiemod, maar met een grotere focus op interactie met de omgeving en inwoners van het Wilde Westen. Ook moet het verrichten van onderzoek meer aan bod komen; door een gebrek aan beveiligingscamera's was het oplossen van misdaden in de negentiende eeuw immers aanzienlijk lastiger dan tegenwoordig.

Het is nog niet bekend wanneer de mod uitkomt, maar de makers geven aan dat ze de bètaversie zo snel mogelijk beschikbaar willen maken. "In plaats van maandenlang werken aan deze mod, willen we de bal binnen enkele weken laten rollen." Het ontwikkelteam hoopt dat de mod zich op deze manier geleidelijk aan zal ontvouwen. Het team hoopt zo meer gerichte feedback te ontvangen en kan de mod eventueel aanpassen aan de hand van de speelstijl van de eerste gebruikers.