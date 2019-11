Red Dead Redemption 2 komt volgende week uit op Steam

Rockstar brengt Red Dead Redemption 2 volgende week uit op Steam. Dat heeft Rockstar bekendgemaakt. Het was al langer bekend dat de vorig jaar verschenen game in december op Steam zou komen, maar een datum was nog niet bekend.

Steam-gebruikers kunnen de game spelen vanaf 5 december, zegt Rockstar. Daarmee volgt de release precies een maand na die voor de pc. Die kwam op 5 november uit. Rockstar had al gezegd dat de Steam-versie in aantocht was, maar had tot nu toe de datum nog niet bekendgemaakt.

Kopers van de Steam-versie krijgen geen extra's, waar dat wel het geval is voor kopers van de pc-versie via de Rockstar Game Launcher, zo bleek eerder. De game kwam vorig najaar uit voor PlayStation 4 en Xbox One. Tweakers publiceerde onlangs een review van Red Dead 2 voor pc.