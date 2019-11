Ring ontkent dat het werkt aan 'watch list'-functie van 'verdachte personen'

Amazon-dochterbedrijf Ring ontkent dat het bezig is met het maken van een functie die gebruikers erop wijst dat er een 'verdacht persoon' zichtbaar is. Ring-videodeurbellen hebben momenteel geen gezichtsherkenning, maar daar werkt het bedrijf wel aan.

Ring zou werken aan een functie om 'watch list' te maken van 'verdachte personen' die gebruikers in een buurt met elkaar delen, meldt The Intercept. Als Ring via gezichtsherkenning een 'verdacht persoon' van die lijst opmerkt, krijgt de eigenaar via de app een seintje. Vervolgens is het mogelijk om buurtgenoten te attenderen op de aanwezigheid van deze persoon.

Het is onbekend wie de Watch List samenstelt en op basis van welke criteria. Volgens The Intercept werpt dat de vraag op of het gebruik van die lijsten wel door de beugel zou kunnen, omdat het mensen verdacht zou kunnen maken zonder veroordeling. Ook wijst de site erop dat mensen op basis van vooroordelen andere mensen die in beeld zijn verschenen zonder reden kunnen aanwijzen als verdacht. Ring werkt veel samen met Amerikaanse politiekorpsen, waarbij eigenaren beeldmateriaal kunnen delen met politie in een onderzoek naar een strafbaar feit. Het bedrijf heeft geen samenwerkingscontracten met korpsen in Nederland en België.

Ring ontkent de ontwikkeling van de Watch List-functie. "De omschreven functies zijn niet in ontwikkeling of in gebruik", aldus een woordvoerder tegen The Intercept. "Ring gebruikt geen gezichtsherkenning." Eerder deze maand kwam naar buiten dat Ring wel werkt aan gezichtsherkenning voor zijn videodeurbel. Dat schreef het bedrijf in antwoorden aan een Amerikaanse senator, die vragen had gesteld aan het bedrijf.