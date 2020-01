Amazon beperkte toegang data Ring-medewerkers na misbruik toegang klantvideo's

Amazon heeft afgelopen jaren de toegang die Ring-medewerkers hebben tot video's van klanten beperkt na vier incidenten. Daarbij maakten medewerkers van Ring misbruik van de toegang die ze hadden tot video's van klanten.

Allevier de medewerkers zijn ontslagen, vermeldt de brief aan Amerikaanse senators die Motherboard te pakken kreeg. Ring onderzocht het gedrag van de medewerkers bij die vier incidenten na klachten, zo zegt het bedrijf in de brief. Vermoedelijk kwamen die klachten van klanten, al specificeert de informatie dat niet. Amazon wil geen verdere informatie verstrekken.

Na de incidenten heeft Amazon het aantal medewerkers dat toegang heeft tot video's van klanten beperkt. Het bedrijf reageert ook op vragen van Amerikaanse senatoren op het gebied van toegang tot data van Oekraïense medewerkers. De Oekraïense r&d-afdeling zou toegang hebben tot video's van willekeurige klanten, maar volgens het bedrijf is dat niet waar. Zij kunnen alleen bij video's van camera's van Ring-medewerkers en familie en vrienden van medewerkers, mits zij expliciet toestemming geven.

De nieuwe brief is het antwoord van Ring op eerdere vragen van senatoren. Eerder in de briefwisseling zei het bedrijf in die antwoorden dat het nadenkt over het gebruik van gezichtsherkenning, maar Ring gaat nu niet verder in op details daarover. Amazon nam Ring twee jaar geleden over.