Ring breidt aanbod uit met slimme buitenverlichting op zonne-energie

Amazons dochterbedrijf Ring heeft zijn assortiment slimme verlichting uitgebreid met vijf producten. Het bedrijf brengt onder andere een A19-peertje en PAR38-floodlight uit. Daarnaast verschijnen er slimme tuinlampen op zonne-energie.

De A19 Smart LED Bulb en de PAR38 Smart LED Bulb zijn Rings eerste losse slimme led-lampen. Sinds vorig jaar verkoopt Ring al wel diverse spots voor buiten. De A19-lamp en PAR38-floodlight kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. Beiden zijn met de Ring-app te bedienen, in combinatie met de Ring Bridge om ze aan en uit te zetten en de helderheid aan te passen. De A19 komt voor 15 dollar beschikbaar en de PAR38 voor 25 dollar.

Daarnaast brengt Ring drie nieuwe slimme verlichtingsproducten op zonne-energie uit: de Solar Floodlight, de Solar Pathlight en de Solar Steplight. De lampen kunnen op basis van detectie van beweging ingeschakeld worden en zijn ook te bedienen met de Ring-app, waarbij de Ring Bridge vereist is. Met die Bridge zijn meerdere Ring-producten te verbinden, zoals het starten van opnames met een camera als de lamp beweging detecteert. De Solar Floodlight gaat 40 dollar kosten, de Pathlight eveneens 40 dollar en de Steplight 30 dollar. Alle genoemde lampen komen vanaf 1 april te koop.

Van links naar rechts: de Solar Floodlight, de Solar Pathlight en de Solar Steplight

Verder is de Ring Access Controller Pro verschenen. Dit product is bedoeld om hekwerk met een mobiel apparaat te kunnen openen, waarbij Ring uiteraard de combinatie met een Ring Video Doorbell noemt. De controller kost 299 dollar en er verschijnen mobiele versies en varianten die via ethernet werken.

Later deze maand brengt Ring tenslotte een update voor zijn app op iOS en Android uit die een privacydashboard toevoegt aan het Control Center. De bedoeling is dat hier privacy- en beveiligingsinstellingen komen te staan. Zo moeten Amerikaanse gebruikers hier kunnen zien of de Amerikaanse lokale politie toegang kan krijgen tot beelden van camera's.