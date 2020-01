Royole buigt display om cilindrische slimme speaker

Royole heeft de Mirage Smart Speaker aangekondigd, een slimme speaker met cilindrische form factor die het bedrijf van een buigbaar 8"-amoledscherm heeft voorzien. De bediening van het apparaat verloopt via dat touchscreen of een spraakassistent.

Het 8"-amoledscherm is om de cilindrische speaker gebogen en kan zo in ieder geval de tijd, temperatuur en ingestelde alarmen tonen, zo blijkt uit de foto's die Royole vrijgeeft. Verder is een 5-megapixelcamera aanwezig, waarvan de functie nog niet helder is. Wel is duidelijk dat de bediening via het touchscreen verloopt, maar er is ook ondersteuning voor Amazon Alexa. Voor spraakbediening zijn twee far-field-microfoons geïntegreerd. De Mirage verschijnt in het tweede kwartaal in de VS, voor een niet-geringe prijs 899 dollar.

Royole introduceert verder de RoWrite 2. Dit is een 'slim kladblok' dat aantekeningen op echt papier digitaal omzet en naar de mobiele app stuurt. Royole introduceerde dit product al eerder, maar versie twee is volgens het bedrijf 40 procent lichter en de accuduur zou verbeterd zijn ten opzichte van de 8 uur van het origineel. De RoWrite 2 verschijnt in maart voor 129 dollar.

Royole is vooral bekend als het bedrijf dat vorig jaar als eerste een vouwbare smartphone annex tablet aankondigde.