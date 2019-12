Apple Mac Pro en Pro Display XDR kosten 6499 en 5499 euro

Apple is begonnen met de verkoop van zijn nieuwe Mac Pro en het Pro Display XDR-beeldscherm. Daarmee zijn nu ook de europrijzen bekend. De Mac Pro begint bij 6499 dollar en de monitor is te koop vanaf 5499 euro.

Sinds dinsdag zijn de nieuwe Mac Pro en het 32"-beeldscherm te bestellen. Apple kondigde de producten eerder al aan, maar maakte toen alleen dollarprijzen bekend. De desktopversie van de vernieuwde Mac Pro is te koop vanaf 6499 euro. Later komt er ook een Rack-versie uit vanaf 7199 euro.

De goedkoopste configuratie heeft een Xeon W-processor met acht cores en 32GB ddr4-ecc-geheugen. De videokaart is een Radeon Pro 580X met 8GB gddr5 en voor opslag is er een 256GB-ssd aanwezig. Tegen bijbetaling kan er gekozen worden voor maximaal een Xeon-cpu met 28 cores, 1,5TB ram, twee Radeon Pro Vega II Duo-kaarten met 32GB hbm2 per stuk en 4TB ssd-opslag. Met die specificaties kost de computer 59.539 euro. Er is ook een variant van de behuizing met wieltjes, die kost 480 euro extra.

Apple biedt de Pro Display XDR aan vanaf 5499 euro. Een versie die is voorzien met glas met een nanostructuur kost 6499 euro. In beide gevallen is dat de prijs zonder standaard. De verstelbare Pro Stand is te koop voor 1099 euro.

Het 32"-beeldscherm heeft een lcd-ips-paneel met resolutie van 6016x3384 pixels en piekhelderheid van 1600cd/m2. Het scherm kan ook constant een helderheid van 1000cd/m2 tonen. De achtergrondverlichting bestaat uit 576 dimbare zones.