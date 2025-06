Een 'Retina'-scherm voor je pc

Monitors zijn de afgelopen jaren flink beter geworden als we kijken naar contrast, responstijden en kijkhoeken, maar de beeldscherpte is in twintig jaar nauwelijks toegenomen. Twee derde van de monitors die nu in onze Pricewatch staan, heeft nog steeds de pixeldichtheid tussen 90 en 110 pixels per inch die al sinds de jaren negentig gangbaar is. Op zo'n monitor, ingesteld op 100-procentsschaling, zijn de meeste letters in de tekst die je nu leest, slechts 8 pixels hoog.

Apple verkoopt al meer dan een decennium all-in-ones en losse monitors met een Retina-scherm, wat bij deze producten een pixeldichtheid van ongeveer 220ppi betekent. Met een schaalfactor van 200 procent in het OS zijn de letters even groot als op een normaal scherm, maar dan vier keer zo scherp. Apple-schermen zijn voor pc-gebruik niet bepaald ideaal; zonder macOS kun je zelfs de helderheid van het scherm niet aanpassen. Keuze uit monitors van andere fabrikanten die even scherp beeld geven, was er tot voor kort echter nauwelijks. Een 4k-monitor met 27"-diagonaal is voor pc-gebruik zowat de hoogst haalbare, breed verkrijgbare oplossing. Die schermen hebben een pixeldichtheid van ongeveer 160ppi. Zo zijn letters met 150 procent schaling ongeveer zo groot als op een normale monitor, maar schaling met een niet-rond getal is in theorie niet ideaal en het beeld is dus ook niet zo scherp als dat van de Apple-displays.

Dell en Samsung kondigden op de CES van 2023 pc-monitors aan met een Apple-achtige scherpte van meer dan 200ppi. Die van Dell, de UltraSharp U3224KBA waar deze review over gaat, heeft een riante 32"-diagonaal en '6k'-resolutie, goed voor ruim 21 miljoen pixels. Interessant is dat Dell niet hetzelfde paneel gebruikt als dat in het Apple Pro Display XDR. De U3224KBA heeft een nog net wat hogere resolutie van 6144x3456 pixels in plaats van de 6016x3384 beeldpunten van de Apple-monitor. Dell maakt bovendien gebruik van een IPS Black-paneel van LG, dat ten opzichte van gangbare ips-panelen een dubbel zo hoog contrast belooft: 2000:1. Dell integreert ook een speakerbar en een 8-megapixelwebcam voor videoconferencing, maar de hdr-weergave belooft op voorhand stukken minder indrukwekkend te zijn dan op de Apple-display. Ook gelet op het enorme prijsverschil is de U3224KBA niet echt een concurrent van de Pro Display XDR. De Dell-monitor kost op het moment van schrijven ongeveer 2800 euro, zowat de helft van het Applescherm.

Behuizing

Net als andere UltraSharp-monitors heeft de U3224KBA een zilvergrijs-met-zwart design. Het paneel rust op een smalle poot met onderaan een klein Dell-logo. Wat onmiddellijk opvalt, is de brede luidsprekerbalk die Dell boven het scherm heeft gemonteerd, met in het midden een uitsparing voor de eveneens forse webcam. Door dat brede 'voorhoofd' lijkt het haast alsof de monitor op zijn kop staat en op de redactie vonden voorbijgangers het over het algemeen geen mooie oplossing, wat we ook proefden in de comments onder het nieuwsbericht ten tijde van de CES. De bezels van de U3224KBA zijn ook aan de andere kanten minder slank en elegant dan op de goedkopere UltraSharp-kantoormonitors, zoals de UltraSharp U2722DE, die wij op de redactie gebruiken. De randen liggen, conform de hedendaagse mode, wel vlak met het paneeloppervlak.

Met 13,3kg inclusief voet is de U3224KBA behoorlijk zwaar, zelfs voor een 32"-scherm. De poot beschikt over alle ergonomische opties die je van een luxe kantoormonitor mag verwachten. Je kunt het paneel 30º van links naar rechts draaien, kantelen, 16cm in hoogte verstellen en roteren naar portretstand. Uiteraard is het ook mogelijk een eigen draagoplossing te monteren via de VESA-montagegaten.

Voor de bijna 3000 euro die de U3224KBA kost, had ik een uitmuntende bouwkwaliteit verwacht, maar dat viel in de praktijk toch iets tegen. Zo zou je misschien hebben gedacht dat de zilvergrijze onderdelen van aluminium zijn gemaakt, maar zowel de achterkant van het paneel als de buitenkant van de voet is helemaal van plastic. Bij het kantelen van het scherm valt op dat de schroefloze bevestiging tussen poot en paneel een klein beetje speling heeft. De onderste bezel geeft een beetje mee als je het scherm daar aanraakt en de manier waarop het scherm is geconstrueerd, lijkt ook debet aan de matige zwartuniformiteit die we constateren bij het geteste sample.

De osd van de Dell UltraSharp U3224KBA is bedienbaar met behulp van de vijfwegjoystick rechts achter de display. Ernaast zit een losse powerknop, die eventueel ook kan worden gebruikt als powerknop voor een geschikte Dell-laptop. Veel van de secties in het menu hebben betrekking op de extra functionaliteit die Dell aan dit scherm heeft toegevoegd. Hoewel er best wat aan het beeld kan worden ingesteld, zijn de opties die daarvoor in de osd zitten, zeker niet zo uitgebreid als bij de UltraSharp UP2720Q die we onlangs hebben bekeken. Opties als hardwarekalibratie en uniformiteitscompensatie heeft de U3224KBA evenmin, waarmee duidelijk wordt dat de 6k-monitor meer bedoeld is als luxe kantoorscherm dan voor beeldbewerking.

Aansluitingen

Dell heeft zijn 6k-monitor voorzien van zeer veel aansluitingen en die poorten zijn bovendien hypermodern. Niet alleen beschikt de U3224KBA over HDMI 2.1 en Thunderbolt 4, maar ook is het de eerste monitor met DisplayPort 2.1 die we hebben getest. Helaas is dat een Mini DisplayPort-ingang, dus kabels van normaal formaat passen er niet in. De Thunderbolt 4-ingang ondersteunt in principe liefst 140W power delivery richting de laptop. Niet alle laptops zullen dat laadvermogen aankunnen. Van alle Dell-laptops is er volgens de lijst die de fabrikant beschikbaar stelt, bijvoorbeeld slechts een geschikt: de Precision 5680.

Uiteraard kun je de ingebouwde webcam, luidsprekers en microfoon gebruiken als je het scherm via Thunderbolt aansluit, waarbij ook de USB-hub actief wordt. Achterop bij de beeldaansluitingen zitten vier USB-A-poorten. Een uitklapbaar gedeelte links onderaan het scherm, makkelijk bereikbaar vanaf de voorkant, heeft nog eens een USB-A- en twee USB-C-poorten. Alle zeven poorten zijn geschikt voor een maximale snelheid van 10Gbit/s.