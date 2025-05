Samsung brengt 2880p-monitor ViewFinity S9 in augustus uit voor 1599 euro

Samsung heeft meer details onthuld over de komende ViewFinity S9. De 27"-monitor met een 5k-resolutie en 5120x2880 pixels is vanaf augustus in Nederland en België beschikbaar voor een adviesprijs van 1599 euro.

De monitor werd oorspronkelijk op elektronicabeurs CES aangekondigd, maar nu deelt Samsung extra details. Zo haalt het ips-paneel een piekhelderheid tot 600cd/m² en een maximale verversingssnelheid van 60Hz. Verder noemt het bedrijf een gtg-responstijd van 5ms en een dekking van 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte. Er is een 4k-webcam beschikbaar die met een pogopin-aansluiting boven op de monitor kan worden aangesloten. Er zijn drie poorten aanwezig: een Mini DisplayPort-aansluiting, een USB-C-poort en een Thunderbolt 4-connector voor de 90W-stroomtoevoer.

Verder noemt Samsung in het persbericht nog de Smart Calibration-functionaliteit, een manier waarop gebruikers de monitor kunnen kalibreren door middel van de SmartThings-smartphoneapplicatie. Hierbij wordt de smartphonecamera naar het scherm gericht, waarna de app een rapport zou genereren. Via de app kan vervolgens een basale of geavanceerde kalibratie gestart worden.