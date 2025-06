Samsung toont nieuwe ViewFinity-monitors en brengt Smart Monitors uit in EU

Samsung komt met nieuwe versies van de ViewFinity-monitors met formaten tot 32 inch en een resolutie van 3840x2160 pixels. De fabrikant maakt daarnaast de prijzen bekend van de eerder aangekondigde Smart Monitors, waaronder die van de M8 met AI-upscalingfuncties.

De ViewFinity S8 komt beschikbaar in twee varianten: de S80UD en S80D, verkrijgbaar in 27"- en 32"-formaten. Het grootste formaat heeft een VA-paneel, terwijl de 27"-versie een ips-scherm heeft. Ze hebben een resolutie van 3840x2160 pixels, een verversingssnelheid van 60Hz en een maximale helderheid van 350cd/m². Ook beschikken ze over een USB-hub. Het verschil tussen de UD- en D-varianten is dat eerstgenoemde een kvm-switch heeft en dit de enige versie met een 90W-USB-C-poort is. De UD- en D-versies hebben respectievelijk een vanafprijs van 399 en 369 euro.

De ViewFinity S60UD- en S60D-monitors hebben dezelfde onderlinge verschillen. Deze zijn beide beschikbaar in 24"-, 27"- en 32"-formaten. Daarnaast hebben de ips-schermen een resolutie van 2560x1440 pixels, een verversingssnelheid van 100Hz en een maximale helderheid van 350cd/m². Tot slot komt er een ViewFinity S70D beschikbaar in 27"- en 32"-uitvoeringen, met een 3840x2160-pixelresolutie, 60Hz-verversingssnelheid en een maximale helderheid van 350cd/m². De ViewFinity-monitors zijn vanaf begin juli beschikbaar.

Model ViewFinity Adviesprijs S80UD 32": €499

27": €399 S80D 32": €449

27": €369 S70D 32": €399

27": €299 S60UD 32": €419

27": €349

24": €299 S60D 32": €379

27": €329

24": €279

Smart Monitors

De Smart Monitors zijn eerder dit jaar al aangekondigd op de CES-beurs en zijn sinds enige tijd verkrijgbaar in Zuid-Korea, maar Samsung heeft nu Europese prijzen en releasedata bekendgemaakt. Het topmodel, de Smart Monitor M8, kost 699 euro. Dit scherm heeft een diagonaal van 32 inch, een resolutie van 3840x2160 pixels, een verversingssnelheid van 60Hz en een helderheid van 400cd/m².

De M8 is de enige monitor in de serie met een AI-processor. Hiedoor is onder meer AI-upscaling mogelijk, waarmee beelden van de ingebouwde smart-tv-apps opgeschaald kunnen worden naar 4k-kwaliteit. Ook is het volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant mogelijk om met de Active Voice Amplifier Pro-functie het geluid van stemmen beter verstaanbaar te maken bij veel omgevingsgeluid. Deze optie werkt eveneens alleen bij de smart-tv-apps.

Verder komt Samsung met de Smart Monitor M7, die beschikbaar is in 32"- en 43"-formaten, met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz en een helderheid van 300cd/m². Het instapmodel kost 399 euro. Tot slot brengt Samsung een M5-model uit, verkrijgbaar in 27"- en 32"-formaten, met een resolutie van 1920x1080 pixels, een verversingssnelheid van 60Hz en een helderheid van 250cd/m². Dit model heeft een vanafprijs van 249 euro. Alle Smart Monitors zijn per direct te koop.