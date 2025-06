NOS Live-app komt uit voor platforms Ziggo en KPN

De NOS Live-app om livestreams te kijken van onder meer journaals en livesportuitzendingen van de Nederlandse omroep komt uit voor de platforms van Ziggo en KPN. De app werkte al op onder meer diverse smart-tv-platforms.

Bij Ziggo is de app beschikbaar via kanaal 160 of via het appmenu van de ontvanger; bij KPN is deze te vinden via de Play Store op het TV+-kastje van de provider, zo zegt de omroep. Ten opzichte van de tv-kanalen zijn in de streams onder meer belangrijke momenten en de programmering gemarkeerd. Zo kunnen gebruikers in NOS Live direct terugspoelen naar een doelpunt in een voetbalwedstrijd of een bepaald moment bij een atletiekwedstrijd of de Olympische Spelen. Behalve voor KPN en Ziggo werkt NOS Live ook op smart-tv's van LG en Samsung en op kastjes van provider Odido.