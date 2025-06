Ziggo verhoogt abonnementsprijzen ook voor bestaande klanten

De inflatiecorrectie die Ziggo per 1 juli 2024 doorvoert, geldt ook voor bestaande klanten. De kosten voor internet stijgen met een euro per maand. De kosten voor tv en vaste telefonie nemen, afhankelijk van het pakket, met 0,50 tot 1,20 euro toe.

Ziggo maakte de hogere prijzen al in april bekend, maar destijds werd bericht dat de prijsverhoging alleen zou gelden voor klanten die tussen 1 april en 1 juli een abonnement afsluiten, verlengen of aanpassen. Maar prijsvergelijker Breedbandwinkel meldt nu dat de prijswijziging ook geldt voor bestaande klanten van voor 1 april. Ook als een abonnement niet voor 1 juli wordt aangepast, gaan de prijzen dus omhoog.

De prijsstijging is gebaseerd op het CBS-inflatiepercentage, zegt de provider. Dat cijfer bedroeg in 2023 3,8 procent. Internetabonnementen worden standaard een euro per maand duurder. Ziggo-klanten die een abonnement met televisie en internet hebben, gaan 1,50 euro per maand meer betalen dan dat ze nu doen. De prijs van het losse Kabel TV-abonnement wordt met 0,87 euro per maand verhoogd en het TV Start-abonnement wordt 1,20 euro duurder. De prijs van vaste telefonie stijgt met 0,50 euro per maand en het Volop Bellen-pakket wordt 55 cent duurder.