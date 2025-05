VodafoneZiggo verliest ruim 27.000 internetklanten in tweede kwartaal 2024

VodafoneZiggo heeft donderdag zijn kwartaalcijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal breedbandabonnees in het afgelopen kwartaal met 27.400 abonnees is gedaald. Ook zijn er 18.400 mobiele abonnementen opgezegd.

In een jaar tijd zijn er 106.500 internetabonnementen bij VodafoneZiggo opgezegd. Vermoedelijk komt dit door het toenemende aanbod van glasvezelinternet bij andere providers. Er kwamen wel 4800 zakelijke breedbandklanten bij in het afgelopen kwartaal.

De daling in postpaidklanten komt onder meer doordat contracten met overheidsinstanties in 2023 niet zijn verlengd, verklaart het bedrijf. Toch heeft Vodafone het afgelopen jaar ruim 63.000 nieuwe mobiele abonnementen afgesloten. Nu staat het aantal mobiele klanten op 5,3 miljoen. Het aantal klanten met een vaste telefoonlijn blijft dalen. In een jaar tijd zegden bijna 280.000 klanten hun vaste telefoonabonnement op, waarvan 55.000 klanten in het afgelopen kwartaal.

De totale omzet voor VodafoneZiggo steeg met 1,5 procent tot ruim 1 miljard euro. Het kwartaal werd afgesloten met een nettoverlies van 14,5 miljoen euro. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om een verlies van 117,4 miljoen euro. De operationele winst nam met 8,2 procent toe tot 482 miljoen euro, wat volgens VodafoneZiggo komt door lagere operationele kosten.