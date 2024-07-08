Vodafone biedt goedkopere bundel bij combineren Red Unlimited-abo's op één adres

Vodafone introduceert een goedkopere bundel voor huishoudens met meer dan één Red Unlimited-abonnement. De Unlimited Extra-bundel is 2,50 euro per maand goedkoper en geldt voor alle abonnementen op hetzelfde adres.

Het reguliere Red Unlimited-abonnement kost 32,50 euro per maand bij een looptijd van twee jaar. Klanten met twee of meer van deze abonnementen betalen per abonnement voortaan 30 euro per maand. Red Unlimited geeft toegang tot onbeperkt 5G-internet, bellen en sms'en. Buiten Nederland, maar binnen de EU geldt een datalimiet van 40GB per maand.

Huidige klanten met meer dan één Red Unlimited-abonnement op hetzelfde adres hoeven volgens Vodafone geen actie te ondernemen. Klanten die in aanmerking komen, ontvangen een bericht over de prijswijziging en het nieuwe bedrag wordt automatisch verwerkt voor toekomstige facturen. Vodafone schrijft dat de Unlimited Extra-bundel ook geldt in combinatie met Vodafone Young en met de korting voor klanten met internet van Ziggo.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 14:36 63

08-07-2024 • 14:36

63

Lees meer

Vodafone heeft namen van abonnementen gewijzigd waardoor Start en Red verdwijnen
Vodafone heeft namen van abonnementen gewijzigd waardoor Start en Red verdwijnen Nieuws van 19 september 2025
VodafoneZiggo verliest ruim 27.000 internetklanten in tweede kwartaal 2024
VodafoneZiggo verliest ruim 27.000 internetklanten in tweede kwartaal 2024 Nieuws van 26 juli 2024
Simyo stopt met dubbele data bij Compleet-bundels en geeft nu 2GB tot 10GB extra
Simyo stopt met dubbele data bij Compleet-bundels en geeft nu 2GB tot 10GB extra Nieuws van 22 juli 2024
VodafoneZiggo, KPN en Odido verwerven frequentieruimte bij 5G-veiling Nederland
VodafoneZiggo, KPN en Odido verwerven frequentieruimte bij 5G-veiling Nederland Nieuws van 1 juli 2024
VodafoneZiggo brengt één app uit voor klanten van Vodafone en Ziggo
VodafoneZiggo brengt één app uit voor klanten van Vodafone en Ziggo Nieuws van 14 mei 2024
VodafoneZiggo verliest opnieuw vastinternetgebruikers
VodafoneZiggo verliest opnieuw vastinternetgebruikers Nieuws van 2 mei 2024
Aantal Vodafone-abonnees nam in 2023 met 144.900 toe
Aantal Vodafone-abonnees nam in 2023 met 144.900 toe Nieuws van 16 februari 2024
Vodafone geeft klanten tussen 18 en 28 jaar tot 7,50 euro korting
Vodafone geeft klanten tussen 18 en 28 jaar tot 7,50 euro korting Nieuws van 12 februari 2024
Meer producten en artikelen
Mobiele abonnementen Bedrijfsnieuws Telefoonabonnementen Vodafone VodafoneZiggo Red Abonnement Prijsontwikkeling Prijsverschil Prijswijziging

Reacties (63)

-Moderatie-faq
63
61
32
2
0
20
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Da Queen 8 juli 2024 14:46
Echt unlimited in Nederland? Kleine lettertjes moet je wel lezen als je hierin geinteresseerd bent. Belangrijke toevoeging:

- Binnen NL is het gebruik van data bij Red (Pro) Unlimited onbeperkt. Na 10 GB per dag krijgt u automatisch nog 2 GB, waarna deze 2 GB gratis kan worden aangevuld via My Vodafone.

Dus als je denkt dat je onbeperkt kunt streamen, helaas moet je dan wel pauzes inlassen. Je dient telkens in je account weer wat toe te voegen als het opraakt. Leuk als je een lange filmavond houdt, not.

[Reactie gewijzigd door Da Queen op 22 juli 2024 14:20]

kayyak_ @Da Queen8 juli 2024 15:00
Wat je zegt klopt in de essentie. Kleine aanpassing, het betreft een Red Unlimited (particulier) en geen Red Pro Unlimited (zakelijk) abonnement. Verder is het gebruik hetzelfde.

Zelf doe ik de klantenservice voor VFZ en de reden dat er een (zachte) limiet op het gebruik van Unlimited staat is dat VFZ niet wilt dat klanten daadwerkelijk ongelimiteerd data kunnen leechen. Als iedereen dat zou doen, komt dat het netwerk niet ten goede en heeft dat gevolgen voor andere gebruikers. Je kan je voorstellen als iedereen maar aan het streamen en downloaden gaat en ze ongelimiteerd hun gang kunnen gaan, dit voor overbelasting kan zorgen op het netwerk. Vandaar dat er een (zachte) limiet op staat van 10 + 2 GB per dag (wat overigens voor de meeste gebruikers voldoende is), met daarna gratis aanvullers. Dit om er voor te zorgen dat je toch zelf een kleine handeling moet uitvoeren om zo de drempel iets hoger te maken voor mensen die er misbruik van willen maken. Fair use policy.
Homeland @kayyak_8 juli 2024 15:48
Als het abonnement Red Unlimited heet, met duidelijk op de website aangegeven dat het om onbeperkt internet gaat dan is het toch vreemd om te spreken van mogelijk misbruik. Een drempel opwerpen is al niet zo fijn maar een zware gebruiker aanmerken als misbruik?
Gr4mpyC3t @Homeland 8 juli 2024 16:20
Misbruik is in deze context het gebruik van een mobiele internetverbinding als vaste internetverbinding.

Daar is het niet voor bedoeld en zo probeert men dat tegen te gaan. Ik vind dat niet meer dan logisch.
Yongshi @Gr4mpyC3t8 juli 2024 17:01
Hij struikelt over het woord misbruik, dat klinkt ongepast bij een product dat 'unlimited' is.

Tevens is 10g + 2g per dag zo een 70gig. Noem het dan geen unlimited maar gewoon 70gig abo...

Edit: is 10gig per dag, niet 2gig

[Reactie gewijzigd door Yongshi op 22 juli 2024 14:20]

Mizgala28 @Yongshi8 juli 2024 18:43
10GB per dag, daarna om de 2GB verbruik aanvullen.

En de volgende dag reset het zich en begin je weer bij 10GB, en daarna om de 2GB aanvullen.

Dus niet 2GB per dag.

Overigens zie ik liever om de 5GB aanvullen of zo.
winwiz @Yongshi8 juli 2024 18:38
Hoe kom je nou op 70 Gig? Een abbo is meestal per maand, dat zijn gemiddeld 30 dagen a 10 Gig is 300 Gig met eventuele verlengers er nog extra bij.
kayyak_ @Homeland 8 juli 2024 16:16
In de algemene voorwaarden staat wel duidelijk vermeld dat bij gebruik van Red Unlimited, gebruiker akkoord gaat met de Fair Use Policy. Wat dat dan precies inhoud, is grijs gebied.
magician2000 @kayyak_8 juli 2024 20:02
Uiteraard, liegen op de website en de werkelijkheid verbergen in de algemene voorwaarden. Hoog tijd dat dit soort zaken dusdanig zwaar bestraft gaat worden dat dergelijke bedrijven, hun eigenaren en directieleden daar zeer hard door geraakt worden. Dit soort schimmige praktijken is geen fatsoenlijk zaken doen.
evers97 @Homeland 9 juli 2024 00:03
Het is letterlijk onbeperkt, je moet allemaal iedere 2GB dat je verbruikt weer gratis aanvullen met een handeling van 3x niks. Als ik naat een all you can eat restaurant ga dan is mijn bord zo vol, ik ga dan toch ook niet klagen omdat ik niet een ongelimiteerde voedsel op mijn bord kan kwakken, dus moet ik iedere keer mijn borx weer aanvullen. Daarom zijn die borden onder andere zo klein in all you can eat restauranten, verminderd voedselverspilling.
Verwijderd @Homeland 9 juli 2024 00:53
Hij zegt ook niet dat mensen die meer dan 10GB verbruiken, misbruik maken... het is ter voorkoming dat mensen het gaan misbruiken en hun mobiele aansluiting als alternatief met alle voordelen van een vaste aansluiting gaan gebruiken.

Ik moet toegeven dat alle providers in principe alleen al het woord Unlimited of Onbeperkt moeten schrappen alleen al omdat ze 10GB met steeds 2GB verhogingen hanteren. Gewoon Pro noemen o.i.d. met een harde limiet van bijvoorbeeld 200GB, een nieuw abonnement onder de noemer Unlimited op de markt trappen rond het bedrag van een vaste aansluiting waarbij het zonder die 2GB ophogingen kan. Eventueel kan daar bovenop zelfs nog een FUP worden toegepast zodat je als provider enige zekerheid hebt.

In principe zijn we dan ook meteen van het gezever af over wel of geen Unlimited wat continue terugkeert omdat er mensen zijn die zelfs al struikelen over een soft-limiet.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:20]

Wimmie13 @Da Queen8 juli 2024 14:55
Dit is bij Odido ook zo het geval. Zelf vind ik dit wel mee vallen hoe storend dit is. 4k streamen over het mobiele netwerk zou ik niet doen in dit geval, maar als je normaal gaat streamen kan je gewoon af en toe in de app even 2GB erbij zetten. Bij Odido is dit 1 druk op de knop, hoe dit bij Vodafone zit weet ik niet.
fl2001 @Wimmie138 juli 2024 15:11
Maar bij KPN en Odido krijg je een dag bundel van 20GB.

Dus vodafone blijft daarin toch wel flink achter.
SirMemeAlot
@fl20018 juli 2024 15:42
Denk dat de groep daar echt hinder van ondervindt echt zo niche is dat het niet interessant is om het systeem helemaal aan te passen. Keek net even op Vodafone Website maar de 1ste 2GB wordt automatisch toegewezen dus eigenlijk heb je dan 12GB, daarna kan het via MyVodafone of SMS per 2 GB.

Heb hier zelf geen ervaring mee, maar ik kijk ook TV etc met mijn vaste verbinding dus betwijfel of ik ooit boven de 10GB per maand uitkom, denk nog niet eens de helft.
kartboy29 @fl20018 juli 2024 18:16
Ik heb maar 10 gb per dag met aanvulling van 2gb toevoeging
Pret @Wimmie138 juli 2024 15:03
Bij KPN ook, kan via de app of via sms.
En ze stacken als je snel bent met het sturen smsjes.
.oisyn Moderator Devschuur® @Da Queen8 juli 2024 14:58
Een filmavond op je mobiele abo? Dat doe je toch typisch in een huiselijke sfeer met internet op je vaste adres. Ik vind het een beetje een vergezocht voorbeeld om eerlijk te zijn.

En dan kun je bij de meeste streamingdiensten ook nog eens van tevoren downloaden.
thomas1907 @.oisyn8 juli 2024 15:09
Ik heb zelf geen internet thuis, ik doe alles via Odido 4g/5g :) Kijk hele avonden TV en vanalles, en hoef amper 2GB toevoegers aan te vragen
.oisyn Moderator Devschuur® @thomas19078 juli 2024 15:12
Volgens mij valt dat wel buiten de fair use?
thomas1907 @.oisyn8 juli 2024 15:16
Geen idee, ik kan niks vinden over een 'maximum' gebruik alleen dingen over omzeilen van, oneigenlijk gebruik e.d.
Maar ik gebruik amper data (nou ja, meestal minder dan 20gb per dag), dus het lijkt mij dat het geen probleem is en heb ook nog nooit wat gehoord van Odido zelf

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 22 juli 2024 14:20]

Indy81 @.oisyn8 juli 2024 16:39
Avond TV kijken? Lijkt me behoorlijk fair use hoor.
DigitalExorcist @.oisyn8 juli 2024 16:38
Apple TV aan de hotspot van je telefoon hangen ;)
Yongshi @.oisyn8 juli 2024 17:03
Hoezo vergezocht?
Kun je je vaste internet abbo van 40 piek inruilen voor een mobiele abbo van 30 die je ook nog eens mee kan nemen. Tel uit je winst!

Moet je wel telkens hotspotten, maar dat is kleine moeite voor sommigen
Señor Sjon @Da Queen8 juli 2024 14:57
Je stookt met live TV een gig per uur weg. Elke 2 uur een keer refreshen in de app... En dan heb je al je basis 10G verstookt. Is dat nou zo verschrikkelijk op je filmavond? En als je om 22.00 begint, heb je om mindernacht weer 10 GB. Kan je weer een paar uur vooruit.
Sorcerer8472
@Señor Sjon8 juli 2024 15:00
Dit is dus nadat je overdag al 20 uur hebt verstookt pas he ;)
i-chat @Da Queen8 juli 2024 16:15
red together is nog steeds goedkoper met 32,50 voor het basis abo en 17,50 voor extra sims

dat is misschien niet helemaal onbeperkt maar met 100gb voor het hele gezin looo je alsnog praktisch nooit tegen die beperking aan
Meekoh @i-chat8 juli 2024 17:15
Inderdaad, heb ook red together. Handig voor mijn ouders die aan de andere kant van NL wonen. En met Ziggo erbij 200GB data.
Wel fijn, want mijn moeder heeft regelmatig dagen dat ze meer dan 10GB per dag gebruikt.
SgtElPotato @Da Queen8 juli 2024 14:56
Ik weet niet of het bij Vodafone ook kan, maar bij Odido kun je ook sms'en voor extra tegoed. Ik heb gewoon een automatisering ingesteld op mijn iPhone die automatisch een SMS bericht stuurt naar het nummer van Odido met '2GB extra' als ik een SMS krijg dat mijn bundel op 80% zit. Is handig want dan hoef je ook niet de hele tijd naar de app of zelf een SMS te versturen.
MystSpecimen @SgtElPotato8 juli 2024 17:20
Mind sharing die automatisering? :-)
Ik zou graag hetzelfde willen instellen, al is het dan voor KPN :-)
SgtElPotato @MystSpecimen8 juli 2024 18:56
Geen probleem, hij is vrij simpel.
Wanneer ik een bericht krijg met de tekst ‘80%’ stuur een bericht met ‘EXTRA’ naar 1280.
FrankoNL @Da Queen8 juli 2024 16:11
Het is sowieso nooit unlimited. Volgens mij zit het allemaal aan een FUP vast.
Yongshi @FrankoNL8 juli 2024 17:05
Het is unlimited in de zin dat er geen hard cap op zit, maar ip darvan een soft cap in de vorm van fup inderdaad.

Ik struikel ook over de benaming...
joost00719 @Da Queen8 juli 2024 17:45
Ik zag poos terug een comment ergens op Tweakers over hetzelfde onderwerp. Hij of zij kreeg een SMS bericht wanneer de bundel bijna op is. Door een bepaalde tekst terug te reageren via SMS kreeg je weer 2GB. Dit kon onbeperkt door gaan. Met een simpele Shortcut routine kon dat hele proces dus geautomatiseerd worden.
t-force 8 juli 2024 14:46
Bestaat Red Together niet meer? Dat is volgens mij nog goedkoper.
--MeAngry-- @t-force8 juli 2024 14:49
Jawel, dat is goedkoper inderdaad, en dan deel je een bundel van 100GB of 200GB per maand. Dus dat is niet "unlimited".
i-chat @--MeAngry--8 juli 2024 16:18
hoezo is 100gb voor een gezin met bijvoorbeeld 2 kinderen niet genoeg

ga je ooit echt tegen die beperking aanlopen
--MeAngry-- @i-chat8 juli 2024 16:44
Ik zeg ook nergens dat dit niet het geval is? Ik heb zelf Together met het gezin om die reden.
Nephalem @i-chat8 juli 2024 22:17
Er zullen ongetwijfeld gebruikers zijn die daar wel ruim overheen gaan, en voor die mensen is unlimited (extra) ook bedoeld.
.oisyn Moderator Devschuur® @t-force8 juli 2024 14:53
Ik ben juist net weg van Red Together, volgende week is de nummerportering 8)7. Dat was zeker goedkoper als je met 5 man zit en je het met Ziggo kon combineren.

Helaas viel de Ziggo combinatie voor ons af, en gingen twee mensen uit de groep. Mijn vrouw en ik hebben toen maar besloten om allebei Odido te nemen; beiden 40GB voor €17,50 per abo. En beiden unlimited is ook mogelijk voor veel goedkoper dan deze Red Unlimited deal.

Het is wmb letterlijk too little, too late. Slechts €2,50 korting. En de Ziggo deal is weer veel te restrictief.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 14:20]

i-chat @.oisyn8 juli 2024 16:34
ik ben ook over naar odido maar ik moet wel zeggen dat de verbinding wel echt vaker ruis en kraak geeft dan bij VF

het voelt bij odido toch allemaal net een beetje meer budget (hollandsnieuwe) tegenover kpn of Vodafone
Ping83 8 juli 2024 14:43
Het blijft toch bijzonder om te zien dat dezelfde combinatie met thuis internet en een mobiel unlimited abonnement van Vodafone in bijvoorbeeld Italie maar €9,99 kost en dat het hier bijna "onbetaalbaar" is.
Vaatdoek82 @Ping838 juli 2024 14:46
Internet & mobiel onbeperkt voor 10 euro? Dat is de laatste jaren dan wel behoorlijk veranderd in Italie
Ping83 @Vaatdoek828 juli 2024 14:48
Nee, als je een vaste internetlijn hebt van Vodafone in Italie kun je voor €9,99 een mobiel onbeperkt abonnement nemen. Dit soortgelijke abonnement kost hier €32,50.
loki504 @Ping838 juli 2024 15:10
Maar dat is dan onbeperkt op je mobiel. En niet onbeperkt internet thuis en mobiel voor 9.99
itarix @Ping838 juli 2024 15:19
tja in Italie ligt de GDP 10K lager dan in Nederland, niet zo gek dat bedrijven zich daar op aanpassen.
source
Tintel @itarix8 juli 2024 16:23
Maar zo zou het niet moeten werken. Een produkt heeft bepaalde kosten en daar wordt een marge op gelegd. Nu proberen bedrijven dus net zover te gaan als men het nog accepteert omdat het vaak om produkten gaat die een vreemd soort noodzaak met zich meebrengen.
Je prijzen bijstellen al naar gelang de bestedingsruimte van een (mogelijke) klant is toch neit de bedoeling?
feuniks @Tintel8 juli 2024 18:40
Als de lonen in een bepaald land lager liggen, dan zijn de kosten voor het bedrijf ook lager. Zij hoeven hun werknemers immers minder te betalen. Ook zullen andere kosten dan ook lager zijn, want toeleveranciers hebben ook minder kosten. Als dan ook nog minder geld voor belastingen, vergunningen en dergelijke hoeft te worden betaald, dan kun je een product inderdaad lager in de markt zetten.

En ja, hoeveel marge je kunt zetten op een product, hangt ook af van wat de klant kan en wil betalen.
Ruw ER @Ping838 juli 2024 14:54
Ik snap ook niet dat ik 40 euro betaal voor 100mbit bij ziggo, maar een onbeperkt vodafone abo op mijn mobiel is 32.50. Verschil is kabel vs 4/5G. Mij lijkt dat laatste duurder om te onderhouden, maar misschien zie ik dat verkeerd.
Homeland @Ruw ER8 juli 2024 15:52
Dan neem ik aan dat je geen glas hebt liggen? Want anders heb je meteen 1gbit voor 40euro.
FrankoNL @Homeland 8 juli 2024 16:12
Ligt er ook beetje aan van welke boer dat netwerk is.
fl2001 @Ping838 juli 2024 15:16
Mobiel data is in nederland ook gewoon erg duur.

Ik was laatst in spanje, lokale vodafone prepaid kaartje gekocht en had voor een tientje 50GB 1 maand geldig.

En er waren nog veel meer providers in spanje die zulke grote bundels aanbieden voor een tientje en prepaid ook nog.
Drexz 8 juli 2024 15:01
Dat lijk me helemaal niet zo goedkoop eigenlijk, ik betaal een stuk minder bij een concurrent (ga geen reclame voor ze maken ;) )

Protip: sluit je nieuwe abbo af rond black friday en zoek elke 2 jaar een goede nieuwe (sim only) deal
Trithereon 8 juli 2024 16:03
2,50, nou jongens bedankt!

Sorry hoor maar we betalen ons al he le maal scheef.

nieuws: Prijzen internetabonnementen Nederland stijgen in 2024 met gemiddeld ...

nieuws: Consumentenbond: internet is te duur door marktdominantie KPN en Ziggo

Ik zou wel eens een overzicht willen zien wat men betaald in andere landen voor het internet.
Ja, ik weet dat we de beste netwerk infra hebben maar een beetje internet is eigenlijk gewoon te duur.
BertNL @Trithereon8 juli 2024 17:50
Het nieuws vandaag gaat over abo’s van Vodafone voor mobiel internet. Niet vast internet waar de Consumentenbond over bericht.
Krode 8 juli 2024 16:02
Ik wil dit najaar al onze afzonderlijke sim-only's aan elkaar koppelen, maar de vodafone family vindt ik toch wel erg duur. Ikzelf ben de grootgebruiker (10gb p maand ongeveer) en de rest (vrouw en 2 kinderen) zit grotendeels op Wifi en redden zich makkelijk met 5gb of iets minder misschien zelfs.
Nog tips?
Cihan1988 8 juli 2024 16:03
Voorheen was ik altijd te vreden met Vodafone. Maar vind de netwerk kwaliteit nu gewoon slecht. Best vaak dat even geen internet is. Binnenkort maar naar het oude vertrouwde KPN
lowfi 8 juli 2024 16:42
Minder dan 10% korting voor trouwe klanten. Whooptie fucking doo.
BHD294 8 juli 2024 20:59
Niet echt goedkoop bij Vodafone, zelfs met die 2,50 korting.
flappie88 8 juli 2024 22:35
VF is nooit de goedkoopste geweest. Maar ik heb zelden of nooit problemen of slechte verbinding.
Het wordt wel interessant als je een VF abbo via friends and family, en met Ziggo-combi afsluit. Dan wordt een Red unlimited in plaats van 32,50 ineens 22,50. Nog steeds niet de allergoedkoopste, maar dat vind ik geen slechte deal.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.