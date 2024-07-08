Vodafone biedt goedkopere bundel bij combineren Red Unlimited-abo's op één adres

Vodafone introduceert een goedkopere bundel voor huishoudens met meer dan één Red Unlimited-abonnement. De Unlimited Extra-bundel is 2,50 euro per maand goedkoper en geldt voor alle abonnementen op hetzelfde adres.

Het reguliere Red Unlimited-abonnement kost 32,50 euro per maand bij een looptijd van twee jaar. Klanten met twee of meer van deze abonnementen betalen per abonnement voortaan 30 euro per maand. Red Unlimited geeft toegang tot onbeperkt 5G-internet, bellen en sms'en. Buiten Nederland, maar binnen de EU geldt een datalimiet van 40GB per maand.

Huidige klanten met meer dan één Red Unlimited-abonnement op hetzelfde adres hoeven volgens Vodafone geen actie te ondernemen. Klanten die in aanmerking komen, ontvangen een bericht over de prijswijziging en het nieuwe bedrag wordt automatisch verwerkt voor toekomstige facturen. Vodafone schrijft dat de Unlimited Extra-bundel ook geldt in combinatie met Vodafone Young en met de korting voor klanten met internet van Ziggo.