CMF Buds Pro 2 kosten 59 euro en bieden ondersteuning voor LDAC

Nothing-merk CMF introduceert de Buds Pro 2. De draadloze oordoppen beschikken over 11mm-drivers voor basgeluiden en 6mm-tweeters. De oordoppen bieden ondersteuning voor de LDAC-codec en spatial audio, en hebben actieve ruisonderdrukking. De Buds Pro 2 kosten 59 euro.

De draadloze oordoppen kunnen overweg met AAC- en SBC-audiocodecs en gebruikers kunnen de signatuur van het geluid aanpassen met een equalizer. De oordoppen beschikken over Bluetooth 5.3 en ondersteunen dual connection. Dat wil zeggen dat ze met twee apparaten tegelijk verbonden kunnen zijn.

Elk oortje van de Buds Pro 2 beschikt over drie microfoons, waarmee Hybrid Active Noise Cancellation mogelijk is. Deze vorm van ruisonderdrukking kan volgens de fabrikant omgevingsgeluiden tot 50 dB wegfilteren. De oortjes beschikken ook over algoritmes die het stemgeluid tijdens gesprekken moeten verbeteren.

De Buds Pro 2 zijn voorzien van een accu van 60mAh. Nothing schrijft dat de oortjes 11 uur op een enkele lading kunnen meegaan, tenminste, als er geen gebruik wordt gemaakt van de actieve ruisonderdrukking. Als er muziek via de LDAC-codec wordt afgespeeld, komt de accuduur uit op 6,5 uur. In de oplaadcase zit een accu van 460mAh. De oplaadcase heeft ook een draaiknop waarmee verschillende functies van de oortjes op afstand bediend kunnen worden.

Nothing heeft de Buds Pro 2 hebben een IP55-rating meegegeven. Dat wil zeggen dat de oordoppen stof- en spatwaterdicht zijn. De oortjes kunnen via aanraakgevoelige zones op de steeltjes bediend worden. Via deze zones kan ook een spraakassistent of ChatGPT geactiveerd worden.

De oordoppen hebben sensors aan boord die kunnen nagaan of de oortjes in een oorkanaal zitten. Nothing heeft een functie in de bijbehorende app ingebouwd waarmee een ear tips fit test kan worden uitgevoerd en er is een functie aanwezig die de oordoppen moet helpen lokaliseren bij verlies. Het bedrijf heeft ondersteuning voor het Google Fast Pair- en Microsoft Swift Pair-protocol ingebouwd. De CMF Buds Pro 2 zijn beschikbaar in donkergrijs, lichtgrijs, oranje en blauw, en kosten 59 euro.