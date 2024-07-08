CMF Buds Pro 2 kosten 59 euro en bieden ondersteuning voor LDAC

Nothing-merk CMF introduceert de Buds Pro 2. De draadloze oordoppen beschikken over 11mm-drivers voor basgeluiden en 6mm-tweeters. De oordoppen bieden ondersteuning voor de LDAC-codec en spatial audio, en hebben actieve ruisonderdrukking. De Buds Pro 2 kosten 59 euro.

De draadloze oordoppen kunnen overweg met AAC- en SBC-audiocodecs en gebruikers kunnen de signatuur van het geluid aanpassen met een equalizer. De oordoppen beschikken over Bluetooth 5.3 en ondersteunen dual connection. Dat wil zeggen dat ze met twee apparaten tegelijk verbonden kunnen zijn.

Elk oortje van de Buds Pro 2 beschikt over drie microfoons, waarmee Hybrid Active Noise Cancellation mogelijk is. Deze vorm van ruisonderdrukking kan volgens de fabrikant omgevingsgeluiden tot 50 dB wegfilteren. De oortjes beschikken ook over algoritmes die het stemgeluid tijdens gesprekken moeten verbeteren.

De Buds Pro 2 zijn voorzien van een accu van 60mAh. Nothing schrijft dat de oortjes 11 uur op een enkele lading kunnen meegaan, tenminste, als er geen gebruik wordt gemaakt van de actieve ruisonderdrukking. Als er muziek via de LDAC-codec wordt afgespeeld, komt de accuduur uit op 6,5 uur. In de oplaadcase zit een accu van 460mAh. De oplaadcase heeft ook een draaiknop waarmee verschillende functies van de oortjes op afstand bediend kunnen worden.

CMF by Nothing - Buds Pro 2
CMF by Nothing - Buds Pro 2CMF by Nothing - Buds Pro 2

Nothing heeft de Buds Pro 2 hebben een IP55-rating meegegeven. Dat wil zeggen dat de oordoppen stof- en spatwaterdicht zijn. De oortjes kunnen via aanraakgevoelige zones op de steeltjes bediend worden. Via deze zones kan ook een spraakassistent of ChatGPT geactiveerd worden.

De oordoppen hebben sensors aan boord die kunnen nagaan of de oortjes in een oorkanaal zitten. Nothing heeft een functie in de bijbehorende app ingebouwd waarmee een ear tips fit test kan worden uitgevoerd en er is een functie aanwezig die de oordoppen moet helpen lokaliseren bij verlies. Het bedrijf heeft ondersteuning voor het Google Fast Pair- en Microsoft Swift Pair-protocol ingebouwd. De CMF Buds Pro 2 zijn beschikbaar in donkergrijs, lichtgrijs, oranje en blauw, en kosten 59 euro.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 13:59 42

08-07-2024 • 13:59

42

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Nothing Ear

vanaf € 88,18

4 van 5 sterren

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Reacties (42)

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mugenmarco 8 juli 2024 14:18
De oortjes kunnen via aanraakgevoelige zones op de steeltjes bediend worden.

uit ervaring weet ik dat deze manier van oortjes bedienen echt niet fijn is, vaak moet je echt precies goed drukken en anders werkt het alsnog niet.
joeri1 @mugenmarco8 juli 2024 14:31
Op de AirPods Pro werkt het vrijwel perfect, het ligt vooral aan de implementatie denk ik.
Zwolsermbtr @joeri18 juli 2024 14:46
Ik moet wel zeggen dat er een leercurve is. Toen ik net Airpods had moest ik echt vaak in die steeltjes knijpen tot ik het klikje hoorde. Na een maand was ik er wel aan gewend en sindsdien nauwlijks missers gehad.
MiBe Communitymanager @mugenmarco8 juli 2024 15:49
Mijn SoundCore Liberty 4 NC oortjes hebben iets soortgelijks en heb daarmee nog nooit problemen ondervonden. Zoals @joeri1 ook al aangeeft valt of staat zoiets bij de implementatie.
Milanobrotchen @mugenmarco8 juli 2024 17:15
Mijn nothing ear (1)s werken prima. Het is heel even wennen maar daarna gaat het wel. Natuurlijk is via de telefoon skippen en harder en zachter zetten natuurlijk fijner.
E-B 8 juli 2024 14:24
Ik vind het op papier wel goed klinken en ik heb ook het idee dat het wel eens een competitief setje oordoppen zou kunnen zijn!

Ik ontving bij m'n Samsung A52 destijds een setje "Galaxy Buds+" die ik nog steeds bijna dagelijk gebruik. Naar aanleiding van diverse berichten online heb ik wel de verwachting dat ze het binnenkort een keer zouden moeten begeven. Om die reden ben ik ook heel voorzichtig een beetje aan het rondkijken. Denk wel dat ik deze serieus zou overwegen als ik nu vervanging nodig zou hebben.
  • Ik vind ze er wel tof uit zien
  • Goede codecs
  • Moderne connectiviteit
  • IP55 rating (handig voor als ik een keer weer in regen moeten fietsen - en dat is vrij vaak de afgelopen tijd)
  • Iets van active noise cancellation (maar het is mij niet geheel duidelijk hoe actief)
  • Prima batterijduur
  • Gunstige prijs t.o.v. de concurrent als ze de specs een beetje waarmaken
Bovenstaande lijstje is natuurlijk gebaseerd op de specs die op papier staan, ben benieuwd naar gebruikersreviews. Heb zelf alleen de bedenkingen bij de draaiknop op het doosje. Die zie ik mijzelf niet heel vaak gebruiken, aangezien doosje meestal verdwijnt als ik de oordoppen in heb.

[Reactie gewijzigd door E-B op 22 juli 2024 13:26]

Jazco2nd @E-B8 juli 2024 14:38
Ik heb een aantal geprobeerd en uiteindelijk bij de Sony wf-1000xm5 beland. Alles wat je wil behalve de IP55 rating maar ondanks dat de certificering mist doen ze het nog altijd prima terwijl ik ze ook regelmatig in de regen heb gebruikt.

Verder zitten ze gewoon subliem. Echt subliem. Geen enkele andere zat zo goed. Soms vergeet ik dat ik ze in heb zitten. Dus ook bij langdurig gebruik zitten ze extreem comfortabel. En ze zijn mooi (niet van die lelijke wattenstaafjes).

Met een goede fit heb je eigenlijk al heel goede passieve NC. En als je dan ook nog eens active NC activeert heb je de beste die op dit moment te verkrijgen is, maar vaak heb ik dat uitstaan, terwijl ik dat nieteens door heb. De bediening is top. Geluidskwaliteit sowieso de beste of 1 van de beste.

Voor een volgende versie weet ik eigenlijk niet wat Sony nog kan verbeteren.. Misschien UWB in het laaddoosje, mocht je die kwijtraken? Maarja das echt voor die ene keer dat je hem misschien kwijtraakt.. UWB per dopje lijkt me overkill (volgens mij wel wat Apple doet).

De laatste tijd merk ik ook hoezeer ik op de software leun: dat het volume automatisch harder gaat als ik de wc doorspoel bijvoorbeeld, zodat ik nog steeds een meeting kan volgen haha. Of dat je prima kan bellen ook als je maar 1 dopje uit het doosje haalt. Of dat dual-connect prima werkt (is niet altijd zo bij anderen). En dat mensen mij prima kunnen verstaan, zelfs als een brandweer sirene voorbij komt.. en dat LDAC zelfs werkt bij dual-connect sinds een software update.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:26]

E-B @Jazco2nd8 juli 2024 15:04
Ik houd al een tijdje een shortlist bij; Samsung Galaxy Buds2 Pro (op basis van m'n goede ervaring met de Buds+), Google Pixel Buds Pro (passen goed bij de Pixel 7) en de Sony WF-1000XM5 (zeer tevereden met de WM-1000XM3 over ear's) staan op deze lijst.

Anders gezegd, die van Sony hebben zeker mijn aandacht! Enige probleem is dat die Sony's op dit moment niet echt bij m'n budget passen, helaas. De CMF buds daarentegen... :)
Jazco2nd @E-B8 juli 2024 15:08
Mocht je ING hebben... met de rentepunten kocht ik ze in Oktober 2023 voor €223 ipv €299.. Nu kosten ze €228 zonder korting dus als er weer zoveel af gaat komen ze wellicht aardig in de buurt van je budget..

Voor mij was het vrij simpel: ze bleven ook tijdens sporten in mijn oren zitten. Geen enkele goedkopere deed dat (en ik heb zelfs Jabra geprobeerd, naast een paar andere op sport gerichte modellen). Wat voor magische oren Apple dragers hebben weet ik niet, maar die stokjes bleven bij mij nieteens zitten tijdens werk..

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:26]

alienfruit @Jazco2nd9 juli 2024 05:06
Ik heb zelf mx3 sony earbuds en de ruisonderdrukking is echt belabberd vergeleken met de Air Pods Pro of Sony’s on-ear koptelefoons. De touch op de buds is ook rete irritant als je op een kussen light stopt het helft van de tijd.
Jazco2nd @alienfruit9 juli 2024 09:49
Die heb ik niet gehad. De mx5 is dan flink verbeterd waar deze problemen herken ik niet.
Brains Bush 8 juli 2024 14:27
Voor die €59 het testen waard. Heb een setje blauwe besteld en worden - als het goed is - 13 juli geleverd.
Die Oranje zijn volgens Nothing side vanaf 23 juli beschikbaar.

Ben benieuwd, was aan nieuwe ear buds toe. Die oude Sennheisers hebben hun trouwe dienst bewezen.
Lanithro @Brains Bush8 juli 2024 19:34
Ik lees graag je review tzt. Ik heb ook nog nieuwe oortjes nodig. Maar ik vind ze vandaag de dag vrij duur.
BlueLed @Brains Bush8 juli 2024 20:49
Ik vindt het veelbelovend voor deze prijs inderdaad. Spatial audo, ANC, die batterijduur...
Ze komen qua specs ook heel erg in de buurt van de Liberty 4 NC dopjes.

[Reactie gewijzigd door BlueLed op 22 juli 2024 13:26]

albertvanderiet @Brains Bush13 juli 2024 08:41
Waar heb je ze gekocht?
Brains Bush @albertvanderiet13 juli 2024 08:59
amazon.nl

Ze zijn inmiddels verstuurd via DHL en liggen nu in een DHL hub in Frankrijk om - als het goed is - dinsdag hier te worden afgeleverd.

Je pakket is aangekomen bij een Amazon-faciliteit
Satolas-et-Bonce, Auvergne-Rhône-Alpes FR
Moriaty @Brains Bush25 juli 2024 23:53
Hoe bevallen ze? Overweeg ze nl ook.
Brains Bush @Moriaty26 juli 2024 08:09
Heb deze nu ruim een week in gebruik. Geluidskwaliteit is goed, maar niet te vergelijken met bv over ear koptelefoon, wat me wel logisch lijkt. Bass is verrassend goed. Had ik niet verwacht van zulke kleine earbuds.

Verbinding is snel en stabiel met de smartphone. Ik kan nog steeds niet wennen aan de aanraakgevoelige sensoren op de zowel linker als rechter earbud. En aan elke kant kunt je verschillende functies koppelen aan 1-2-3 keer snel aanraken. Als alternatief heb je dan de unieke opbergbox met die draaiknop. Daarmee kun je hetzelfde doen. Of natuurlijk de app.

Ik ben ook nog aan het 'testen' met de drie verschillende rubberen oordopjes. Ik loop in een stevig tempo en dan na verloop van tijd, trillen de earbuds toch wat los in mijn beide oren, waar ik bij die oude Sennheisers nergens geen last van had. Nu moet ik ze met regelmaar weer terug steviger in mijn oor drukken. Da's wel een dingetje. Bij stilstand kun je je hoofd alle kanten bewegen en de earbuds blijven stevig in je oor. Wellicht is het combi van licht zweten na een paar kilometer (snel)wandelen en het dreunen van de voetstappen waardoor de earbuds losraken? Ga ik dus nog verder testen.

Zou ik deze earbuds voor €59 volgende keer weer kopen: Ja!

Hopelijk heb je er iets aan
Moriaty @Brains Bush27 juli 2024 21:13
Zeker! Heb ze zelf inmiddels ook binnen en eerste ervaringen zijn goed. Kom van AirPods van Apple af.
Xfade 8 juli 2024 14:17
Op papier een sterk setje. Ldac, lange accuduur. Net iets goedkoper dan mijn Anker Soundcore Space A40 welke ongeveer dezelfde specs biedt.
Gewoon_Jansen 8 juli 2024 14:24
Dit artikel leest als een reclame of is gewoon niet zo sterk 'geschreven'. Alle specs en opties hadden prima als opsomming opgeschreven kunnen worden. Drie alinea's beginnen met 'De Buds Pro 2' staat ook nog eens slordig. Schrijf het dan gewoon als; ' De Buds Pro 2 biedt de volgende specs en opties:'. Vervolg je het met een opsomming.

Anyway, de knop op de case vind ik a) erg lelijk en b) een case met een functie voelt onlogisch met draadloze oordopjes. Voor mij heeft een case enkel nut als opberg- of oplaadmiddel.
Liquid_Bisquit 8 juli 2024 14:28
Helaas zijn oortjes niets voor mij, ze 'floepen' steeds uit mijn gehoorgangen, ondanks ik de kleinste dopjes gebruik. Zeker tijdens het sporten vervelend. Had de Anker Soundcore, maar aan de dochter 'cadeau' gedaan. Zij heeft van dit issue geen last.
SeenD @Liquid_Bisquit8 juli 2024 15:23
Je hebt ook van die memory foam tips die je third party kan kopen. Een vriend van mij had hetzelfde probleem en die tips hielpen hem enorm.
Liquid_Bisquit @SeenD8 juli 2024 16:35
Dank!
Borri @SeenD8 juli 2024 19:03
Kijk ook eens naar Spinfit tips. Ik heb ook hele kleine gehoorgangen en met de Spinfits blijft het allemaal een stuk beter zitten. Ik heb de CP100(redelijk universeel) maar er zijn veel verschillende soorten en maten te koop voor verschillende oordopjes.
Jazco2nd 8 juli 2024 14:29
Wat een misser dat ze geen LC3 codec ondersteunen, terwijl het onderdeel is van de BT standaard (optioneel). Dan heb je én hogere geluidskwaliteit (dan SBC en AAC) en efficientie, dus niet het stroomverbruik van LDAC, wat in de meeste gevallen niet bepaald HiRes is (alleen bij een perfecte verbinding, die je vaak via Developer Options op Android moet afdwingen), en dan nog niet lossless.

Dat LC3 niet gewoon een harde eis van BT is geworden vind ik erg jammer. Nu blijf je met allerlei verschillende codecs per apparaat zitten.. want als je doppen X ondersteunen, moet je telefoon ook X ondersteunen. Samsung doet niet aan LDAC dus je bent al een groot deel van je markt kwijt.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:26]

G4n0nD0rf @Jazco2nd9 juli 2024 09:33
Mijn Samsung smartphones hebben altijd LDAC ondersteund hoor.
Jazco2nd @G4n0nD0rf9 juli 2024 09:51
Ik dacht dat Samsung hun eigen SSC codec nog pushte. Maar dat is dan goed nieuws.. lees dat de S24 zelfs LC3 en Opus ondersteund.
LexBant 8 juli 2024 15:35
Waarom wordt er constant gewisseld tussen oordoppen en oortjes als beschrijving van de oordop(pen)? Overigens zijn het ook geen oren, of oortjes maar een set oordoppen met linker en rechter oordop?
Ootje70 @LexBant8 juli 2024 17:03
Ik erger me (ook) aan het gebruik van het woord oortjes als het gaat om een in-ear koptelefoon. Maar het is nu zo ingeburgerd dat ik altijd denk dat ik de enige ben die dit een rare benaming vindt. Oordoppen is dan een goed Nederlandstalig alternatief denk ik. We hebben veel taalverbastering de laatste jaren en dat is zo normaal dat veel mensen niet meer lijken te weten hoe het hoort te zijn. Dat geldt voor dit soort woorden maar ook voor (betrekkelijk of aanwijzend) voornaamwoorden als die en dat. Hoe vaak ik hoor dat dit verkeerd gebruikt wordt door (veelal) jongeren... "die nummer is wel erg goed...".
LexBant @Ootje709 juli 2024 10:05
Het is, vind ik, enorm storend dat de taal moet lijden onder het mom van "maar zo zeggen al mijn vriendjes het ook". Maar goed, ik laat wel erg doorschijnen dat ik geen 18 meer ben... ;)
Ootje70 @LexBant10 juli 2024 09:11
:) same here....
Wijnands 8 juli 2024 20:42
Het is dat ik oortjes met steeltjes niet goed kan hebben (past gewoon nooit) anders bestelde ik ze wel. Nette prijs
Scharrelkip 19 juli 2024 11:22
Ik heb best veel paar oortjes in de loop van de tijd bij elkaar gespaard maar voor dit geld van 59 euro heb ik laatst de Soundpeats Opera 05 gekocht ook met LDaC , echt de allerbeste oortjes die ik ooit gehoord heb en het aanbevelen waard. Wel mooi dat je voor dit geld ook LDaC krijgt op deze CMF oortjes

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