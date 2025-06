Nothing plaatst teaser voor smartphone met schroef aan de achterkant

Smartphonemerk Nothing heeft een teaser geplaatst voor een smartphone die ogenschijnlijk een schroef aan de achterkant heeft.

Nothing-teaser, juni 2024

Nothing plaatste de foto van een schroef in de behuizing met daarna een post met emoji's van een smartphone en een schroef. Leaker technerd_9, van wie onbekend is hoe betrouwbaar die is, claimt dat het gaat om een vergrendelsysteem voor accessoires met de naam Nothing Lock. Wat dat voor add-ons zouden zijn, is niet bekend.

Het zou gaan om een goedkoper model van de fabrikant onder het submerk CMF. Functies als Glyph Light met leds aan de achterkant zouden ontbreken. De telefoon zou een verwisselbare plastic achterkant hebben. Nothing zou de telefoon voorzien van een MediaTek Dimensity 7200-soc met 5G-modem, 6GB Lpddr4x-geheugen en 128 of 256GB UFS 2.2-opslag. De telefoon met 6,7"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid zou rond 220 euro gaan kosten. De Nothing 2a, het huidige goedkoopste model, kost rond 320 euro.