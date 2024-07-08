Nothing-merk CMF introduceert Watch Pro 2-'smartwatch' voor 69 euro

Nothing-merk CMF heeft de Watch Pro 2 geïntroduceerd. Het betreft een horloge met beperkte smartwatchfuncties, een 1,32”-amoledscherm, een ingebouwde hartslagmeter en zuurstofsaturatiemeter, en een verwijderbare bezel. Het digitale klokje moet 69 euro kosten.

CMF heeft het scherm van de Watch Pro 2 een resolutie van 466x466 pixels meegegeven. De display heeft een pixeldichtheid van 353 pixels per inch en kan volgens de fabrikant een piekhelderheid van 600cd/m² aan.

De accu van de Watch Pro 2 heeft een capaciteit 305mAh. CMF claimt dat het horloge elf dagen op een lading kan meegaan bij normaal gebruik. Bij intensiever gebruik gaat de Watch Pro 2 naar verluidt negen dagen mee op een lading. In de accuspaarstand kan het horloge naar verluidt meer dan 45 dagen mee. De accu is volgens Nothing in 100 minuten weer volledig opgeladen.

De Watch Pro 2 kreeg een IP68-rating. Dat wil zeggen dat het klokje waterdicht en volledig stofvrij is. Het biedt ondersteuning voor GPS en Galileo, en kan verbinding met een smartphone maken via Bluetooth 5.3. Het is ook mogelijk om telefoongesprekken te voeren via de Watch Pro 2. Het apparaat beschikt daarvoor over een ingebouwde luidspreker en microfoon met ruisonderdrukking. Het is niet mogelijk om apps van derden te installeren.

De Watch Pro 2 beschikt ook over een ingebouwde hartslagmeter en zuurstofsaturatiemeter. Volgens Nothing kunnen deze sensors de gebruiker 24 uur per dag monitoren. De resultaten daarvan kunnen op de meer dan honderd verschillende digitale wijzerplaten bekeken worden. Het horloge heeft een stappenteller, calorieteller, slaapdetectiealgoritme en bewegingsalgoritmes waarmee vijf verschillende sportactiviteiten van gebruikers gedetecteerd kunnen worden. Het horloge is volgens de fabrikant voorzien van 120 verschillende sportmodi en de mogelijkheid voor de gebruiker om sportieve doeleinden in te stellen.

De behuizing van de Watch Pro 2 is van aluminium en beschikbaar in drie kleuren: donkergrijs, lichtgrijs en donkerblauw. Er kan voor variant gekozen worden met fel oranje armbanden. Deze armbanden kunnen vervangen worden. Dat geldt ook voor de ronde bezel die voor aan de Watch Pro 2 prijkt.