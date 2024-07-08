Nothing-merk CMF introduceert Watch Pro 2-'smartwatch' voor 69 euro

Nothing-merk CMF heeft de Watch Pro 2 geïntroduceerd. Het betreft een horloge met beperkte smartwatchfuncties, een 1,32”-amoledscherm, een ingebouwde hartslagmeter en zuurstofsaturatiemeter, en een verwijderbare bezel. Het digitale klokje moet 69 euro kosten.

CMF heeft het scherm van de Watch Pro 2 een resolutie van 466x466 pixels meegegeven. De display heeft een pixeldichtheid van 353 pixels per inch en kan volgens de fabrikant een piekhelderheid van 600cd/m² aan.

De accu van de Watch Pro 2 heeft een capaciteit 305mAh. CMF claimt dat het horloge elf dagen op een lading kan meegaan bij normaal gebruik. Bij intensiever gebruik gaat de Watch Pro 2 naar verluidt negen dagen mee op een lading. In de accuspaarstand kan het horloge naar verluidt meer dan 45 dagen mee. De accu is volgens Nothing in 100 minuten weer volledig opgeladen.

De Watch Pro 2 kreeg een IP68-rating. Dat wil zeggen dat het klokje waterdicht en volledig stofvrij is. Het biedt ondersteuning voor GPS en Galileo, en kan verbinding met een smartphone maken via Bluetooth 5.3. Het is ook mogelijk om telefoongesprekken te voeren via de Watch Pro 2. Het apparaat beschikt daarvoor over een ingebouwde luidspreker en microfoon met ruisonderdrukking. Het is niet mogelijk om apps van derden te installeren.

De Watch Pro 2 beschikt ook over een ingebouwde hartslagmeter en zuurstofsaturatiemeter. Volgens Nothing kunnen deze sensors de gebruiker 24 uur per dag monitoren. De resultaten daarvan kunnen op de meer dan honderd verschillende digitale wijzerplaten bekeken worden. Het horloge heeft een stappenteller, calorieteller, slaapdetectiealgoritme en bewegingsalgoritmes waarmee vijf verschillende sportactiviteiten van gebruikers gedetecteerd kunnen worden. Het horloge is volgens de fabrikant voorzien van 120 verschillende sportmodi en de mogelijkheid voor de gebruiker om sportieve doeleinden in te stellen.

De behuizing van de Watch Pro 2 is van aluminium en beschikbaar in drie kleuren: donkergrijs, lichtgrijs en donkerblauw. Er kan voor variant gekozen worden met fel oranje armbanden. Deze armbanden kunnen vervangen worden. Dat geldt ook voor de ronde bezel die voor aan de Watch Pro 2 prijkt.

CMF by Nothing - Watch Pro 2
CMF by Nothing - Watch Pro 2CMF by Nothing - Watch Pro 2

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 13:25 38

08-07-2024 • 13:25

38

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Reacties (38)

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Lamith 8 juli 2024 13:31
Wat maakt het een 'smartwatch' en geen smartwatch?
Admiral Freebee @Lamith8 juli 2024 13:34
Is het onderscheid niet vooral dat je vrij beperkt bent in welke apps je installeert? Je bent daardoor erg afhankelijk van wat de fabrikant ontwikkelt en blijft ondersteunen. Op een 'echte' smartwatch ben je vrijer in wat je installeert en heb je meer kans dat er iemand een applicatie heeft gemaakt voor jouw use case.

Zo heb ik ook een fitness horloge van Samsung. Die kan een aantal basic smartwatch taken zoals audio bedienen, maar de functionaliteiten zijn vrij beperkt tegenover een smartwatch en volledig afhankelijk van wat Samsung ontwikkelt.
Lamith @Admiral Freebee8 juli 2024 13:36
Duidelijk, ik heb er oprecht weinig verstand van. Duidelijk dat er dus een onderscheid is, maar voor mij geen dealbreker. Misschien dat dit dan wel mn eerste 'smartwatch' wordt :)
Zoop @Lamith8 juli 2024 13:43
Zelfde hier, voor mij zijn wat basis functies juist prima. Gewoon een aardig digitaal klokje met een fatsoenlijke accuduur (in vergelijking met een 'echte' smartwatch). Connectiviteit dingen zijn dan enkel gimmicks voor mij, maar mooi meegenomen als dat beetje werkt. Verbinden met telefoon voor besturen van muziek, of als je een berichtje krijgt dat je dat kan zien, beetje gps en dan is het wel genoeg.

Natuurlijk zijn er genoeg andere 'smartwatches' die daaraan voldoen, maar het zijn al vrij snel sporthorloges met bijbehorende prijskaartjes, of ze zijn juist weer erg minimaal (of juist te scifi). Plus, het oog mag ook wat, ik vind deze wel mooi.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 13:18]

MathijsParadijs @Zoop8 juli 2024 18:00
Als het je daar om gaat, kijk dan eens naar de amazfit bip. De "gimmick" die het voor mij doet is het reflectieve kleurenscherm. Dit verlaagt de energieconsumptie enorm, en zorgt er dus voor dat de batterij zeker een maand mee gaat.
Ik snap niet dat deze technologie niet breder gebruikt wordt, altijd perfect af te lezen in de volle zon!
Luchtbakker @Admiral Freebee8 juli 2024 13:37
Dit soort horloges zijn toch alleen maar gebouwd voor maximaal 5 jaar gebruik. En voor de apps die er wel op staan geïnstalleerd zullen updates vermoedelijk niet nodig zijn om te blijven functioneren. Daar zijn ze kortgezegd te "simpel" voor. En eigenlijk is dat alleen maar een positief iets.

Het doet wat het moet doen, en zal het altijd blijven doen vermoed ik zo.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 13:18]

joost00719 @Lamith8 juli 2024 13:33
Waarschijnlijk omdat er geen 'apps' van derden op kunnen.
ultimasnake @Lamith8 juli 2024 14:12
En wat maakt het vervolgens pro als het een ‘smartwatch’ is…
CivLord @ultimasnake9 juli 2024 09:04
Omdat het net iets meer kan dan een normale watch.

In de beginperiode van de smartphone werd er een onderscheid gemaakt tussen dumbphone (basisfuncties en misschien een spelletje) smartphone (met alle toeters en bellen en apps van derden) met daartussenin de feature-phone (basisfuncties met misschien een redelijke camera en/ of Mp3-speler en een beperkte app-store van de fabrikant zelf). Volgen dat onderscheid zou je dit apparaat misschien het beste kunnen omschrijven als een feature-watch.
ultimasnake @CivLord9 juli 2024 11:07
Mij ging het om de "pro" label die mij niet meer lijkt dan hippe marketing ;-).
BigBarffs @Lamith8 juli 2024 17:18
Integratie met veel gebruikte andere apps is zeer beperkt.
Ik zie in de aankondiging ook niets dat wijst op betere koppelingen.

Apple Activity (Health wel, maar dat gebruik ik weer niet) en Strava hebben geen koppeling, Had ik wel aangenomen (assumptions....) maar voor de prijs een aardige gimmick.

Preview van appjes etc kan de Watch Pro 1 (oude model) wel degelijk weergeven.
En ik hoop dat versie 2 een laadkabel met USB-C meegeleverd krijgt. Model 1 kwam eerder dit jaar nog met USB-A..
4play @BigBarffs19 juli 2024 18:55
Hij heeft ook een usb A kabeltje.
spokje 8 juli 2024 13:29
Voor 70 euro? Ze zijn lekker bezig daar bij CMF. Ben benieuwd naar de reviews, maar op de renders ziet ie er goed uit. Net zoals die nieuwe telefoon van ze.
MiBe Communitymanager @spokje8 juli 2024 15:46
https://9to5google.com/20...cmf-watch-pro-2-hands-on/

Zij zijn er niet bepaald positief over in ieder geval.
Hobbit13 @MiBe8 juli 2024 16:41
Leest als een totaal ongefundeerde rant, het draaiwieltje reageert slecht, maar verder staat er niet concreet in waarom ie het horloge waardeloos vind.

Als 70 euro in de fik zetten verstandiger is dan dit ding kopen, zou ie daar toch wel wat meer onderbouwing voor moeten geven. Dan verwacht ik bijvoorbeeld dat ie geen tijd weer kan geven, of van je pols valt enz.
MiBe Communitymanager @Hobbit138 juli 2024 16:42
Het is ook een hands-on hè, geen volledige review. Maargoed, voor mij in ieder geval genoeg reden om even de volledige reviews af te wachten voordat ik al dan niet op de bestelknop klik.
Luchtbakker @spokje8 juli 2024 13:33
Oneplus begon ook met spotgoedkope snelle hardware voor lage prijzen. Toen ze eenmaal groter werden en investeerders geld wilde zien werden ze een heel stuk duurder, zoals nu.

Dit lot staat CMF op den duur ook te wachten. De vraag is alleen hoe lang dat zal duren. Ga er maar vanuit dat er nu amper tot geen winst gemaakt wordt op dit soort speeltjes.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 13:18]

Mizgala28 @Luchtbakker8 juli 2024 13:50
Als ik nu al zie wat die telefoon biedt voor dat bedrag, dan kan ik concluderen dat die lot al een feit is.
NeverSettle @Luchtbakker8 juli 2024 15:56
Verschil is dat CMF zich als budget merk positioneert en Nothing min of meer mid-range segment of net tegen high-end aan. Ik verwacht niet dat CMF ooit duurder gaat worden, dan gaat het concurreren met Nothing.
uncle_sjohie 8 juli 2024 14:13
Leest alsof ze leentjebuur hebben gespeeld bij Garmin, wat op zich niet zo gek zou zijn, zo'n heel ecosysteem zelf vanaf nul optuigen is nogal wat. Dat denk ik, omdat veel van de hardware mogelijkheden en accuduur mij doet denken aan bijvoorbeeld een Garmin Forerunner 165.
CAPSLOCK2000 @uncle_sjohie8 juli 2024 15:59
Leest alsof ze leentjebuur hebben gespeeld bij Garmin, wat op zich niet zo gek zou zijn, zo'n heel ecosysteem zelf vanaf nul optuigen is nogal wat. Dat denk ik, omdat veel van de hardware mogelijkheden en accuduur mij doet denken aan bijvoorbeeld een Garmin Forerunner 165.
Ik ben benieuwd. Garmin blinkt vooral uit op het gebied van sport & gezondheid. Dat bestaat vooral uit een goede sensor enerzijds en goede software anderzijds. Hartslagsensoren bestaan nu al zo lang dat ik wel wel geloven de sensor in dit horloge meer dan goed genoeg is voor amateursporters. En software, tja, dat kan snel gaan. Het grootste deel van dergelijke software is niet heel spannend. Trainingsdata opslaan en oefenschema's weergeven is niet ingewikkeld. Het spannende stukje is de data van de senoren interpreteren en daaruit eigenschappen als hartslag en zuurstof halen of vertalen in "stappen", "slagen", of wat dan ook relevant is voor jouw sport, en op grond daarvan prestaties berekenen.
Ik onderschat het vast maar volgens mij is dat best te doen, al heeft Garmin vast een stevige voorsprong in ervaring en vast een paar leuke patenten.
ArawnofAnnwn 8 juli 2024 17:31
Dit klinkt wel interessant. 45 dagen in powersave modus, maar weet niet wat dat precies inhoud. Als dat puur alle sensoren uitzetten is, zou dat geweldig zijn. Ik hoef geen hartslag, gps, etc in een horloge. Dat is het eerste wat ik uit zet. Ik weet niet of er mensen zijn die de eerste variant hebben, maar ik wil vooral notificaties (Telegram voor vriendengroep en meeste familieleden en Signal voor ouders) kunnen lezen en muziek (Spotify) makkelijk kunnen bedienen. Als dat kan binnen de powersave modus, zou dat geweldig zijn.
Cow86 @ArawnofAnnwn8 juli 2024 18:07
Van wat ik begrijp is de powersave modus eigenlijk álle smartfuncties uit, dus enkel horloge. Maar hartslag, gps etc kun je vermoedelijk wel individueel uitzetten. Zou me toch verbazen als dat niet kan...
Xypod13 8 juli 2024 13:34
Ben ik eigenlijk best geiintereseerd in. Vind de Galaxy watch 4 nogal te high-tech. Batterij gaat maar een dag mee en zitten veel te veel features op die ik niet gebruik. Zocht meer iest van een pebble (rip) maar dit ziet er redelijk dicht in de buurt uit.
CAPSLOCK2000 8 juli 2024 13:39
Dat is niet duur, mooi horloge met veel functionaliteit. Het gebrek aan apps is wel een dingetje.
De hardware van dit horloge klinkt op papier heel goed, de vraag is een beetje wat de sotftware gaat doen.
slamhk 8 juli 2024 13:40
Zijn er specificaties van de hartslagsensor beschikbaar?
Ik ben benieuwd hoe het zich vergelijkt met een fitbit inspire 3, wat ik nu gebruik.
Mijn Apple Watch heb ik weggegeven aangezien ik overgestapt was naar een Android telefoon twee jaar geleden en ik mis het wel.

GPS + Hartslag/SPO2 meter + minimale complexiteit lijkt me wel ideaal. 11 dagen op batterij is ook prima voor zo'n horloge en ze meten 9 dagen als je de horloge intensief gebruikt
Up to 9 days of battery life under heavy usage. Heavy usage scenarios: 24-hour heart rate detection, 200 times of lighting up the screen, 6 times of manually triggering the blood oxygen/heart-rate monitor, 30 incoming calls (incoming for 10 seconds before being tapped away), 300 message notifications, 3 separate alarms, 4 sedentary reminder notifications, 8 water reminders, 20 times of photo control, 18 minutes/day of screen-off exercises, 0.71 minutes/day of screen on exercises, 24 data updates, standard daily use of GPS (searching 5 min/week, tracking 120 min/week), Bluetooth calling (30 min/week). All data comes from the Nothing Laboratory. Actual usage may vary due to product differences, user habits, environment and other factors.
Cow86 8 juli 2024 13:55
Ik zie de voorganger hier alvast niet in de pricewatch... Komt deze ook daadwerkelijk naar de Benelux binnenkort? If so when? Want ben eigenlijk wel heel geïnteresseerd!

Edit: Zie de eerste versie eigenlijk alleen bij Amazon verkrijgbaar, voor €69 ook.

[Reactie gewijzigd door Cow86 op 22 juli 2024 13:18]

CivLord @Cow869 juli 2024 09:12
Een snelle blik bij Ali laat de Pro 1 zien vanaf € 76. De Pro 2 zie ik er zo snel nog niet.
kars noordhuis 8 juli 2024 14:50
Grrr, ze hebben het weer voor elkaar. Dit is al de 2e keer vandaag met CMF dat ik denk "ooooeeeeehhh!" om vervolgens toch net teleurgesteld te worden. Dit is precies het horloge dat ik zoek, ik heb alleen 1 widget nodig met data vanaf mn telefoon...

Ik zal eens een mailtje sturen.
Verwijderd 8 juli 2024 15:12
Nou ik heb hem gepreorderd. (spelling?) Ik zal na binnenkomst een review achterlaten :)

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