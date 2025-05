Nothing kondigt Phone 3a aan op 4 maart

Nothing kondigt op dinsdag 4 maart zijn Phone 3a aan. Dat bevestigt het bedrijf op donderdag. De smartphonemaker toonde onlangs een teaser van een nieuwe telefoon, maar zei toen nog niet om welk toestel dat ging en noemde ook nog geen aankondigingsdatum.

Nothing bevestigt de aanstaande aankondiging van de Phone 3a in een updatevideo op YouTube. De fabrikant deelt nog geen details of specificaties van het toestel, maar in een teaserafbeelding is te zien dat de Phone 3a wederom leds aan de achterkant krijgt die het bedrijf de 'glyph interface' noemt, die onder andere kunnen dienen als notificatielampjes. Een onlangs uitgelekte foto suggereert daarnaast dat het toestel drie camera's krijgt; de voorgaande Phone 2a had er twee.

De Phone 3a wordt verder lager gepositioneerd dan de toekomstige Phone 3. Die is nog niet officieel aangekondigd, maar Nothing-ceo Carl Pei zei eerder in een uitgelekte interne e-mail dat het een flagshiptoestel wordt. De Nothing-telefoons met 'a'-achtervoegsel zijn juist gericht op het middensegment.