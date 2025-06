Nothing onthult Phone 3 op 1 juli

Nothing onthult de Phone 3 op 1 juli om 19.00 uur. Het toestel zal dan niet direct in de verkoop gaan, maar pas na 12 juli. Wanneer exact is nog onbekend. Het bedrijf zei eerder dat de telefoon omgerekend zo'n 950 euro zou kosten.

De fabrikant deelt naast de aankondigingsdatum verder geen specificaties over de Phone 3, maar zegt in een mail aan Tweakers wel dat er op 12 juli een communityevenement is in Utrecht. Aanwezigen kunnen hier voor de verkoopstart het toestel aanschaffen; officieel start de Nederlandse verkoop dus pas na die datum.

Ceo Carl Pei zei eerder dat het toestel 800 Britse pond gaat kosten. Omgerekend is dit ongeveer 950 euro. Daarnaast benoemde hij dat de Phone 3 gebruikmaakt van 'premium materialen' en sprak hij over 'belangrijke prestatie-upgrades' en 'software die het toestel naar een hoger niveau tilt'. Nothing bracht eerder dit jaar de Phone 3a en 3a Pro uit. Deze kostten bij release respectievelijk 350 en 480 euro. De Nothing Phone 2 verscheen in 2023 met een adviesprijs van 700 euro.