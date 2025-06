Staatssecretaris voor Digitalisering Zsolt Szabó stapt op na val van kabinet

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering stapt uit de Nederlandse regering. Hij was namens de PVV actief, die eerder vandaag alle bewindslieden terugtrok uit het kabinet. De toekomst van Szabós grootste wapenfeit, de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, komt daarmee in het geding.

Dat bevestigt een woordvoerder van de staatssecretaris aan Tweakers nadat premier Dick Schoof op dinsdagmiddag tijdens een persconferentie aangaf dat alle bewindspersonen van de PVV opstappen. Zsolt Szabó is een van die bewindspersonen: hij is de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hij viel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het is nog onduidelijk wat het terugtrekken van Zsolt Szabó betekent voor zijn beleidsterreinen. Als een kabinet valt, biedt de minister-president diens ontslag aan aan de koning. De regering blijft dan aan totdat er verkiezingen zijn geweest en er een nieuwe regering is samengesteld. De regering is dan demissionair; het kan dan nog regeren, maar alleen over lopende zaken en zaken die als belangrijk worden aangemerkt. Het is onbekend of Szabós portefeuille door iemand anders wordt overgenomen en zo ja, door wie.

Zsolt Szabó trad in 2024 aan als staatssecretaris in het toen pasgevormde kabinet. Hij is de tweede persoon met de portefeuille Digitalisering, na Alexandra van Huffelen in het kabinet Rutte-4. Szabó is geen lid van de PVV - de PVV heeft naast Geert Wilders geen leden - maar zat wel namens die partij in het kabinet. Zijn vertrek was geen vanzelfsprekendheid. Szabó kwam van buiten de politiek. Van 2003 tot 2006 zat hij namens de VVD in de Tweede Kamer`en hij is nog steeds lid van die partij, maar de afgelopen twee decennia werkte hij als vicepresident Publieke Sector bij Capgemini.

Weinig effectief

Szabó heeft op het gebied van digitalisering weinig grote zaken voor elkaar gekregen. Zijn belangrijkste wapenfeit was werk aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, een uitgebreide visie over hoe de overheid moest omgaan met digitalisering, ict, clouddiensten en aanverwante zaken. Die strategie zou aanstaande vrijdag worden gepresenteerd, maar het is niet duidelijk of dat doorgaat en wat er dan met de Digitaliseringsstrategie gebeurt. Het kabinet sprak in het regeerprogramma af dat het die strategie zou afmaken. De Digitaliseringsstrategie komt niet uit de koker van Szabó; het beleid werd door het vorige kabinet opgezet. Het huidige kabinet zou dat alleen 'voortzetten'.

Onlangs was Szabó veel in het nieuws vanwege de afhankelijkheid van Amerikaanse techdiensten. Enkele weken geleden stemde de Tweede Kamer voor meerdere moties die de staatssecretaris opriepen om te kijken naar Nederlandse publieke clouddiensten. Deze week zei Szabó echter nog dat het kabinet niet af wilde stappen van die Amerikaanse diensten omdat Amerika 'een belangrijke bondgenoot' is.