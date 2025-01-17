SIDN mag domeinregistratiesysteem in beperkte mate verplaatsen naar Amazon-cloud

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland mag onder strikte voorwaarden een deel van het .nl-domeinregistratiesysteem verplaatsen naar Amazon Web Services. Dat heeft het kabinet besloten. De SIDN wilde aanvankelijk het volledige systeem verplaatsen naar de 'public cloud'.

Minister Beljaarts van Economische Zaken en staatssecretaris voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat er op basis van verschillende onderzoeken veiligheidsrisico's zijn verbonden aan de oorspronkelijk voorgenomen migratie van de SIDN. Om die reden mag de SIDN enkel onder strikte voorwaarden en in een aangepaste vorm dan aanvankelijk voorzien gebruikmaken van de diensten van AWS, voor een beperkt deel van het domeinregistratiesysteem. De SIDN stemt toe met de voorwaarden en gaat alle aanvullende maatregelen implementeren die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst na zijn onderzoek heeft voorgesteld.

De brief verwijst ook naar de resultaten van de zogenaamde quickscan. Dit onderzoek werd tussen mei en augustus 2024 uitgevoerd door KPMG en moest de technische en functionele verschillen aantonen in het aanbod van Nederlandse en Europese cloudaanbieders met hyperscalers. Hieruit bleek dat Nederlandse en Europese aanbieders op dit moment slechts deels voldoen aan de voorwaarden. Hyperscalers zijn volgens het onderzoek wel in staat alle criteria te vervullen.

De SIDN maakte begin 2024 plannen bekend om het domeinregistratiesysteem te verplaatsen naar AWS. Volgens de organisatie was dat vooral nodig vanwege de hoge kosten. Het huidige domeinregistratiesysteem dat de SIDN nu nog in eigen beheer heeft, dateert uit 2010. Het is naar eigen zeggen lastig te onderhouden en personeel te vinden om het draaiende te houden. Volgens de stichting kunnen er in de toekomst grote continuïteitsrisico’s ontstaan bij voortzetting.