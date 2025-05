AWS kondigt AI aan die kwaadaardige domeinen kan opsporen

Amazon Web Services heeft een AI aangekondigd die kwaadaardige domeinen kan opsporen. De dienst, genaamd Mithra, dient uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet commercieel beschikbaar gesteld.

Mithra bestaat uit een neuraal netwerk met 3,5 miljard nodes en 48 miljard edges. Volgens Amazon is de AI in staat om in één AWS-regio tot 200 biljoen DNS-aanvragen per dag te verwerken en ontdekt daaruit dagelijks zo’n 182.000 schadelijke domeinen. Mithra geeft elke website vervolgens een reputatiescore om te bepalen welke websites al dan niet veilig zijn. De AI kan ook voorspellen welke websites mogelijk gevaarlijk zullen worden in de toekomst. Het doel van Mithra is om minder afhankelijk te zijn van externe bedrijven voor het opsporen van dreigingen.