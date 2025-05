Amazon klaagt Nokia aan wegens vermeende patentschending rondom cloudcomputing

Amazon klaagt Nokia aan wegens vermeende inbreuk op twaalf van zijn patenten. Volgens de techgigant misbruikte Nokia AWS-technieken die gerelateerd zijn aan cloudcomputing, om zo zijn eigen clouddiensten te verbeteren.

Amazon claimt in de aanklacht dat Nokia inbreuk maakt op patenten van Amazon Web Services die gerelateerd zijn aan de infrastructuur, beveiliging en prestaties van zijn cloudcomputingdiensten, merkte persbureau Reuters op. Nokia zou die gepatenteerde technieken zonder toestemming gebruikt hebben in zijn Cloud and Network Services-divisie, die het bedrijf in 2020 opzette.

De retailgigant vraagt de rechtbank om een verbod op de vermeende inbreuk. Het bedrijf vraagt ook om een 'adequate' schadevergoeding, maar het bedrag wordt niet genoemd. Nokia laat in een verklaring weten dat het de claims 'bekijkt'. Het bedrijf zal zichzelf naar eigen zeggen 'fel verdedigen' voor de rechtbank.

De aanklacht volgt op een patentzaak die Nokia vorig jaar aanspande tegen Amazon. Toen zei Nokia dat de Amerikaanse techgigant inbreuk maakt op zijn patenten omtrent videostreamingtechnieken. Die zaak wordt nog behandeld.