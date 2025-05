Nokia en Vivo sluiten licentieovereenkomst 5G-patenten, stoppen patentstrijd

Nokia heeft een ‘meerjarige’ 5G-patentenovereenkomst getekend met Vivo. Het Chinese smartphonemerk gaat onder de overeenkomst royalty’s aan Nokia betalen. Daarmee komt een einde aan de patentstrijd tussen de twee bedrijven.

Nokia bevestigde dinsdag dat het een licentieovereenkomst met Vivo heeft gesloten. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Vivo, naast de royalty’s, ook met terugwerkende kracht betalingen doen voor de periode waarin de Chinese telefoonmaker verwikkeld was in het juridische geschil met Nokia. “De overeenkomst lost alle octrooigeschillen in alle jurisdicties op”, schrijft Nokia in een persbericht. De precieze voorwaarden van de deal blijven vertrouwelijk, zegt het Finse telecombedrijf.

De patentstrijd tussen Nokia en Vivo liep sinds 2021. Het draait om 5G-patenten die Nokia in handen heeft. Vivo gebruikte die zonder Nokia daarvoor te betalen. De Chinese telefoonmaker kreeg eerder al een verkoopverbod in Duitsland opgelegd vanwege het ongeoorloofde gebruik van die 5G-patenten. Dat verbod zou met de overeenkomst geschrapt moeten worden.

Vivo is het zesde grote telefoonbedrijf dat de afgelopen dertien maanden een patentenovereenkomst met Nokia heeft afgesloten, meldt Reuters. Nokia sloot eerder dit jaar een deal met OPPO. Dat bedrijf mocht, samen met zusterbedrijf OnePlus, eerder ook geen telefoons meer verkopen in Duitsland wegens inbreuk op Nokia's patenten.