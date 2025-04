OPPO en Huawei sluiten patentovereenkomst

De Chinese elektronicamakers OPPO en Huawei hebben een overeenkomst gesloten voor het gebruik van elkaars patenten. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt. Het is onbekend welke patenten de bedrijven uitwisselen.

Huawei spreekt onder meer over patenten op het gebied van 5G, wifi en codecs voor video en audio. Als maker van onder meer zendmastapparatuur is Huawei betrokken geweest bij het maken van technieken die in de 5G-standaard zijn beland. Welke patenten OPPO inbrengt, is onduidelijk. Ook OPPO heeft onder meer netwerkpatenten, naast patenten op het gebied van smartphonecamera's.

Een dergelijke overeenkomst betekent meestal dat het ene bedrijf een bedrag betaalt aan het andere bedrijf en dat de bedrijven afspreken dat ze technologie uit elkaars patenten mogen gebruiken. Smartphonemakers als OPPO hebben die overeenkomsten nodig, omdat ze veel draadloze technieken gebruiken als 3G, 4G, 5G, wifi en bluetooth.

Het gebrek aan patenten op dit gebied brak OPPO eerder dit jaar op, toen het heeft besloten om te stoppen met de verkoop van smartphones in Duitsland. Nu nog zijn telefoons van OPPO en onder meer OnePlus niet te koop in Duitsland en er is geen zicht op wanneer de verkoop weer kan starten. OPPO besloot de verkoop te stoppen na een verloren rechtszaak tegen Nokia, net als Huawei een maker van netwerkapparatuur. Huawei maakt officieel ook nog steeds smartphones, maar door sancties van de overheid van de VS heeft het sinds 2019 weinig nieuwe modellen uitgebracht in Europa.